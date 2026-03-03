元チェルシーのスター選手フィリペ・ルイス、準決勝で8-0の勝利を導いた後フラメンゴ監督を解任

フラメンゴは火曜日、ルイス監督の退任を正式発表し、ブラジルサッカー界に衝撃を与えた。 この決定は、カンピオナート・カリオカ準決勝第2戦でマドゥレイラを8-0で圧倒した直後の驚きの展開となった。この結果により合計スコア11-0での圧勝と宿敵フルミネンセとの決勝進出が決まったにもかかわらず、クラブ首脳陣はパフォーマンス水準の低下を理由に指揮官交代が必要と判断した。

ルイス監督の突然の退任は、ルブロ・ネグロ（フラメンゴの愛称）にとって重要な一章の終わりを告げる。2019年に選手として加入し、2024年にユース部門から指導者へ転身した彼のトップチーム監督就任は大きな期待を集めた。しかしマラカナンでのプレッシャーの多い環境はクラブのレジェンドにとって厳しいものとなり、経営陣は迅速にチームの方向転換を図った。

クラブは公式声明で、38歳の監督とスタッフ全員の退任を確認した。「フラメンゴは、今週火曜日（3日）をもってフィリペ・ルイスがプロチームの指揮を執らなくなることを発表する」とクラブは述べた。 「彼と共に、イバン・パランコとディオゴ・リニャレスもクラブを去ります。フラメンゴは、元選手であり監督であったフィリペ・ルイスがこの道程で成し遂げ、分かち合った全てに感謝します」