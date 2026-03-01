元チェルシーのスター選手が、アーセナル戦で致命的な退場を招いたペドロ・ネートを「バカ」と非難

キャプテンのリース・ジェームズも敗戦後の影響について言及し、11人をピッチに留められないことが大きな障害だと認めた。チェルシーはジェームズの危険なセットプレーなど質の高いプレーを見せたものの、数的劣勢が終盤の苦戦を招いた。主将はこうした事態が頻発していることを深刻な懸念事項と認め、早急に内部で対策を講じる必要があると述べた。

ジェームズはスカイスポーツに対し率直に状況を説明した。「この件については話し合ってきた。何度も問題が浮上しているが、毎回異なる選手が関与している。内部で検証を重ね、改善を続けなければならない」 これは問題だ。我々は世界で最も厳しいリーグで戦っている。上位チームと下位チームを問わず、11対11でも厳しいのに、11対10となれば相手に関係なくさらに困難だ。チームとスタッフへの信頼は揺るがない。今日は運が味方しなかったが、再編成して再び挑む必要がある」