元チェルシーのスター選手が、アーセナル戦で致命的な退場を招いたペドロ・ネートを「バカ」と非難
ネトの逆襲：エミレーツでチェルシーが崩れる
試合は、残り 24 分でジュリアン・ティンバーがアーセナルのリードを回復するまで、一進一退の攻防が続きました。その時点から、ネトの午後は急速に悪化し始めました。彼はまず、ゴールに対して激しく抗議したために警告を受け、そのわずか 3 分後には、カウンター攻撃を阻止するためにガブリエル・マルティネッリに対して悪質なファウルを犯し、2 枚目のイエローカードを受けました。 人数的な不利は、リアム・ロゼニオール監督率いるチームにとって克服しきれないものとなり、彼らは同市のライバルに再び敗北を喫した。
サットン、ネト解任について遠慮なく批判
試合終了のホイッスル後、BBCラジオ・ファイブ・ライブのインタビューに応じた元チェルシーFWサットンは、ネトの冷静さを欠いたプレーに驚きを表明した。この解説者は、勝ち点獲得が十分可能な試合において、個人のミスがチーム全体の努力を台無しにした点を強調した。
サットンはこう語った。「チェルシーの立場から見れば、ペドロ・ネトはチームをひどく裏切った。あんな形で退場するなんて、まったくの愚か者だ」。この発言は、スタンフォード・ブリッジのサポーターの間で高まる不満を反映している。今シーズン、クラブは全大会を通じて9人の選手が退場処分を受けている。この規律の乱れは、ロゼニオ監督がトップ4入りと欧州大会でのさらなる進出を目指す試みを妨げ続けている。
リース・ジェームズが内部調査を要求
キャプテンのリース・ジェームズも敗戦後の影響について言及し、11人をピッチに留められないことが大きな障害だと認めた。チェルシーはジェームズの危険なセットプレーなど質の高いプレーを見せたものの、数的劣勢が終盤の苦戦を招いた。主将はこうした事態が頻発していることを深刻な懸念事項と認め、早急に内部で対策を講じる必要があると述べた。
ジェームズはスカイスポーツに対し率直に状況を説明した。「この件については話し合ってきた。何度も問題が浮上しているが、毎回異なる選手が関与している。内部で検証を重ね、改善を続けなければならない」 これは問題だ。我々は世界で最も厳しいリーグで戦っている。上位チームと下位チームを問わず、11対11でも厳しいのに、11対10となれば相手に関係なくさらに困難だ。チームとスタッフへの信頼は揺るがない。今日は運が味方しなかったが、再編成して再び挑む必要がある」
セットプレーがダービーを決める
試合はセットプレーが鍵となり、3点全てがコーナーキックから生まれた。結果と退場処分に悔しさをにじませつつも、ジェームズはチームにさらなる得点機会があったと主張した。チェルシーが自陣のコーナーから得点した一方で、アーセナルの定型プレーを阻止できなかったことが、僅差の試合で引き分けと敗戦の分かれ目となったと指摘した。
試合の流れを振り返り、ジェームズはこう付け加えた。「無得点で終わることは残念だ。1-1の時点で我々は2-1にできる半ばチャンスがあったが、相手GKが好セーブ。その後アーセナルがセットプレーから得点した。 これが2026年のサッカーだ。得点の90％はおそらくセットプレーから生まれる。アーセナルは世界でもトップクラスのセットプレーチームだ。彼らを止めるのは難しい。今日は2点を取られた。悔しい。だが我々も1点は奪った。もう1点を取るチャンスもあったが、今日はそれが叶わなかった」
