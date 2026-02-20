Getty
翻訳者：
元サッカー選手が男性を銃撃した事件で殺人未遂罪で起訴される（マージーサイド州）
元サッカー選手が殺人未遂で起訴される
マージーサイド警察によると、32歳のレイシーは、35歳のジョン・ジョーンズ、31歳のジョン・ヒューズ、61歳のバーナード・フリンと共に殺人未遂の容疑で起訴された。さらに、殺人共謀、生命を危険にさらす意図での散弾銃及び弾薬所持、第18条の重傷罪、重傷罪共謀の容疑でも起訴されている。 被告らは後日、リヴァプール、ノウズリー、セフトン、セントヘレンズの成人拘置裁判所に出廷予定である。
- Getty Images Sport
薬物禁止処分でキャリアが頓挫した
レイシーはアクリングトン・スタンレー、バロー、アルトリンチャムなどのクラブでプレーし、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドのアカデミーでも時間を過ごした。2017年にアクリングトン・スタンレー在籍中に薬物検査に不合格となり、キャリアは頓挫した。FAから14ヶ月の出場停止処分を受け、その後クラブから解雇された。サウスポートでキャリアを再開し、2023年にはフリント・タウンで最後にプレーした。 2021年にプロボクサーに転向し、10戦全勝を記録している。
警察はさらなる情報を求めて捜査中
BBCによると、今回の起訴は11月28日に男性が脚に重傷を負った銃撃事件に関連している。 銃器捜査班のクリス・クラーク警部補は次のように述べた。「これらの同時令状執行は継続中の捜査の一環として行われ、4人全員が本日法廷に出廷する予定だ。
「捜査は継続中です。まだ情報提供していない方々には、引き続き協力をお願いします。 当方が既に情報を把握していると決めつけないでください。当チームが情報を評価し、適切な対応を取ります。 直接の目撃情報、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ映像、ドアベル映像、その他の映像をお持ちの方は、ぜひ情報提供をお願いします」
- Getty
兄弟がマンチェスター・ユナイテッドとマックルズフィールドでプレーする
パディは3人兄弟の長男で、全員がプロサッカー選手となったが、18歳のシェイが最も成功する見込みだ。 彼は12月、アストン・ヴィラ戦で85分に途中出場し、ユナイテッドのトップチームデビューを果たした。1月のバーンリー戦（2-2の引き分け）ではクロスバーを直撃し、初ゴールまであと数センチのところまで迫った。トップチームでの最後の試合はFAカップ3回戦のブライトン戦で、2度の警告による退場処分を受けた。
次兄のルイスは非リーグのマクルズフィールドでプレーしており、同クラブは1月のFAカップ3回戦で王者クリスタル・パレスを破るという大会史上最大の番狂わせを演じた。
広告