BBCによると、今回の起訴は11月28日に男性が脚に重傷を負った銃撃事件に関連している。 銃器捜査班のクリス・クラーク警部補は次のように述べた。「これらの同時令状執行は継続中の捜査の一環として行われ、4人全員が本日法廷に出廷する予定だ。

「捜査は継続中です。まだ情報提供していない方々には、引き続き協力をお願いします。 当方が既に情報を把握していると決めつけないでください。当チームが情報を評価し、適切な対応を取ります。 直接の目撃情報、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ映像、ドアベル映像、その他の映像をお持ちの方は、ぜひ情報提供をお願いします」