元ウェストハムFWミハイロ・アントニオ、生死を分けた交通事故から驚きの移籍を間近に控える
アントニオが復帰へ
アントニオは昨夏、ウェストハムとの契約満了に伴い退団した。同ストライカーはウェストハムで323試合に出場し83得点を記録したが、複数の脚骨折を負う重大な交通事故以降、トップチームでのプレーはなかった。復帰後にはクラブのU-21チームでプレーし、復帰初戦で2得点を挙げたほか、6月のCONCACAFゴールドカップではジャマイカ代表として出場した。 その後ストライカーはイングランドに戻り、チャンピオンシップのレスターとチャールトンでトレーニングを続けてきた。35歳の彼はチャールトン移籍の可能性について話し合いも行ったが、現在は自身の将来は別の場所にあると判断した。
アントニオ、カタールへ向かう
BBCスポーツによると、アントニオはカタール・スターズリーグのアル・サイリヤと短期契約を結ぶ見通しだ。このストライカーは今シーズン終了までの短期契約に合意する。アル・サイリヤは今シーズン残り6試合を残し、現在リーグ9位に位置している。アントニオが中東での新たな挑戦に臨む中、移籍の正式発表は数日中に予定されている。
レスターがアントニオを獲得しなかった理由
アントニオは年明けにレスター移籍が噂されたが、契約は成立しなかった。当時の監督マルティ・シフエンテスはBBCスポーツ・レスターに理由を説明した。「ミハイルがトレーニング中に故障した。軽傷だが残念だ。おそらく我々が始めたプロセスを継続できないことを意味する。移籍市場は開いている。他の選択肢を探るつもりだ」
その後シフエンテスは解任され、ゲイリー・ロウエットが後任となった。レスターは財政違反により6ポイントの減点処分を受け、現在降格圏に位置している。
次に何が来る？
アントニオの競技復帰は、自動車事故から14カ月後のことになる。彼は以前BBCに対し、「死にかけた」後「人生の第二のチャンスを与えられた」と感じていると語っていた。このストライカーはここ数カ月、レスターとチャールトンでトレーニングを積んできたため、アル＝サイリヤへの移籍を完了した後、カタールで存在感を示せることを期待している。
