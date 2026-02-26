元ウェストハムFWミハイロ・アントニオ、生死を分けた交通事故から驚きの移籍を間近に控える

アントニオは年明けにレスター移籍が噂されたが、契約は成立しなかった。当時の監督マルティ・シフエンテスはBBCスポーツ・レスターに理由を説明した。「ミハイルがトレーニング中に故障した。軽傷だが残念だ。おそらく我々が始めたプロセスを継続できないことを意味する。移籍市場は開いている。他の選択肢を探るつもりだ」

その後シフエンテスは解任され、ゲイリー・ロウエットが後任となった。レスターは財政違反により6ポイントの減点処分を受け、現在降格圏に位置している。