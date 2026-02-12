Getty Images
元ウェストハムFWミハイル・アントニオ、致命的な自動車事故から回復へ チャールトン復帰交渉中
アントニオが復帰する可能性がある
BBCスポーツによると、アントニオはプロサッカーへのセンセーショナルな復帰の可能性について、チャールトンと予備的な協議を行った。このフォワードは、自動車事故で両脚に複数の骨折を負って以来、2024年12月以降イングランドで公式戦に出場していない。
アントニオの車両はハマーズ（ウェストハム）の練習場を出た後、木に衝突。車体から救出され、ヘリコプターで病院へ搬送された。治療開始後、このベテランストライカーは骨折した脚の緊急手術を受けた。
当時、アントニオは再び歩けるようになるのも困難で、ましてやボールを蹴ることは不可能かもしれないと報じられた。しかし彼は驚異的な回復を見せ、2025年6月にはジャマイカ代表として国際試合に復帰。今やイングランドでの復帰が現実味を帯びてきている。
- Getty Images Sport
アントニオの驚くべき回復
アントニオは回復を助けるためレスター・シティで短期間トレーニングを行ったが、結局フォックスへの加入には至らなかった。
彼は最近TNTスポーツに対し、新たな契約を望んでいたと語った。「サッカー人生は終わっていなかった。文字通り交通事故でキャリアを終えたくなかったんだ」
「真っ先に医師に尋ねたのは『またプレーできるのか？』ということだった。医師が『できる』と答えた瞬間、それだけで十分だった。問題ない、それだけが知りたかったことだ。自分にはまだ余力がある、今もなお力があることを確信していた」
レゲエ・ボーイズでの経験について彼は続けた。「半年以内にピッチに戻れた。6月にはジャマイカ代表で数試合出場した。今でも悔しい思い出だ。
ピッチに立った最初の瞬間、ジャマイカの選手が突破してきて、僕は空いたゴール前に立っていた。彼に必要なのはボールを転がすだけだった。僕は叫んだ。『この瞬間をくれよ！復帰初戦、カムバックストーリーだ。運命がそう決めているんだ！』彼は外した。そして最悪だったのは？外したボールが僕の半ヤード後ろに流れたことだ。 俺は必死に足を伸ばした。ほんの少しでも触れるために、必死に足を伸ばしたのに、ボールは後ろに流れていったんだ。」
アントニオの負傷の程度
アントニオはBBCに 回復について 語った。「大腿骨を4か所で粉砕骨折したんだ。
「内視鏡手術を1回受けました。太ももに4本のボルトで固定する棒を挿入し、ネジとボルトで骨を接合したのです。
最初の担当医は『3ヶ月間（今頃のことだ）は脚に全く体重をかけてはいけない』と言っていたが、ご覧の通り今は歩けている。
「別の専門医は、3週間かけて10％から100％まで徐々に体重をかけるよう指示しました。
「でも松葉杖はさらに2週間使った。全体的に、脚が完全に治り始めるまで6ヶ月から12ヶ月かかると言われている。」
彼は8月に復帰に向けた交渉を開始したことを認めた。talkSPORTのインタビューでアントニオは語った。「今、クラブと話し合いを進めていて、自分にとって最高のオファーがある場所を探している。どうなるかは様子を見ようと思う」
正直なところ、様々なクラブが混在している。国内のクラブとも、海外のクラブとも話しているが、非常に曖昧な表現に留めておくつもりだ——イングランドと海外のクラブと話し合っている、と」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
アントニオは復帰を目指し、完全移籍契約獲得を願っている。チャールトンは現在チャンピオンシップ18位で、火曜日にポーツマスと対戦する。
GOAL-eによる自動翻訳
