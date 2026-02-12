元ウェストハムFWミハイル・アントニオ、致命的な自動車事故から回復へ　チャールトン復帰交渉中

アントニオは回復を助けるためレスター・シティで短期間トレーニングを行ったが、結局フォックスへの加入には至らなかった。

彼は最近TNTスポーツに対し、新たな契約を望んでいたと語った。「サッカー人生は終わっていなかった。文字通り交通事故でキャリアを終えたくなかったんだ」

「真っ先に医師に尋ねたのは『またプレーできるのか？』ということだった。医師が『できる』と答えた瞬間、それだけで十分だった。問題ない、それだけが知りたかったことだ。自分にはまだ余力がある、今もなお力があることを確信していた」

レゲエ・ボーイズでの経験について彼は続けた。「半年以内にピッチに戻れた。6月にはジャマイカ代表で数試合出場した。今でも悔しい思い出だ。

ピッチに立った最初の瞬間、ジャマイカの選手が突破してきて、僕は空いたゴール前に立っていた。彼に必要なのはボールを転がすだけだった。僕は叫んだ。『この瞬間をくれよ！復帰初戦、カムバックストーリーだ。運命がそう決めているんだ！』彼は外した。そして最悪だったのは？外したボールが僕の半ヤード後ろに流れたことだ。 俺は必死に足を伸ばした。ほんの少しでも触れるために、必死に足を伸ばしたのに、ボールは後ろに流れていったんだ。」