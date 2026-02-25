Getty Images Sport
元イングランド女子代表GKメアリー・アープス、自伝が引き起こした「傷つけ」を謝罪「キャンセル文化の初めての経験」後、サリナ・ウィーグマン監督との面会を明かす
英雄から悪役へ：アープスの自伝が引き起こした大論争
アープスの自伝は昨年11月の発売時に大きな反発を招いた。その中で彼女は、ハンプトンが「悪い行動」に対してウィーグマンから「報い」を受けたと述べ、イングランド代表監督のゴールキーパー競争への対応を「クソみたいな」と表現した。 アープスは2022年欧州選手権優勝と2023年女子ワールドカップ決勝進出時にライオンズ（イングランド女子代表）の正GKを務めたが、2025年欧州選手権に向けハンプトンとのポジション争いに敗れ、大会開幕直前の衝撃的な発表で代表引退を決断。英紙テレグラフによれば、控えGKとなることを受け入れられなかったことが引退理由だという。
アープスは現在、ハンプトン＆ウィーグマンの発言に対する反応を「理解」できるようになった
アープスは、この本が出版された頃、一連のインタビューに応じたが、数か月ぶりにこの状況について語り、すべてを消化し、熟考する時間があったことで、自伝に対する反応を「理解できる」と認めた。
パリ・サンジェルマンのゴールキーパーは、ITVニュースのインタビューで次のように語った。「本当にクレイジーな時期でした。特に11月と12月はかなり大変でした。私がそれを表現すると、それは私の初めてのキャンセル文化の経験のようなもので、人々に勧めるようなものではありません。冗談はさておき、11月と12月は大変でしたが、結局のところ、それは私の本、つまり私の名前と顔によるものであり、私はその責任を全面的に負います。
「必ずしも自分の経験を共有したこと自体が問題だったわけではなく、その表現方法に問題があったのです。自分の表現の仕方や、本に関する決定も問題でした。本そのものだけが問題だったわけではないのです。そう、さまざまな問題がありました。事態はあっという間に制御不能になりました。その時点からできることは、そこから学び、成長することだけだと思います。私は、ロールモデルとしての責任を非常に重く受け止めています。
「物事が順調な時だけ表舞台に立ち、春の喜びだけを追いかけてはいけません。人生には時に厳しい教訓が伴うもの。そうした瞬間にも、誠実であり、責任を果たす姿勢が大切だと思います。それが真のロールモデルのあるべき姿でしょう」
明らかになった：アープスとウィーグマンの面会、および関係者への謝罪
多くの人が特に驚いたのは、アープスがウィーグマンについて述べたコメントだった。ウィーグマンは2021年9月にイングランド女子代表監督に就任すると、このゴールキーパーを代表チームに再招集した。当時、元マンチェスター・ユナイテッドの守護神は代表から遠ざかっており、前回の招集からほぼ2年が経過していた。
アープスは今週、その後ウィーグマンと面会したことを明かしたが、会話の詳細は非公開とする選択をした。「関係者に連絡を取り、責任を認め、この本が彼らや周囲の人々に与えた傷や影響について謝罪した」と彼女は語った。 「私にとって本当に重要だった大きな対話は、サリナ（・ウィーグマン）とのものでした。直接会って話す機会を得られ、非常に前向きな対話となりました。直接会って話せたことに心から感謝しています」
アープス、引退記念イベントのためイングランドへ帰国―そして次のキャリアの章へ？
アープスは11月、PSG対ユナイテッドのチャンピオンズリーグでマンチェスターに戻った際、ブーイングを浴びるなど、この本をめぐる反発を直接体験した。しかし、彼女の著書に記された発言が公表された瞬間から興味深い状況となることは明らかだったため、このゴールキーパーを支持する声も多くあった。
今後、同様の状況でアープスがどう受け入れられるかは注目される。近い将来にいくつかの局面が待ち構えている可能性がある。イングランドサッカー協会は、昨年11月の中国戦前のウェンブリーでの引退セレモニー招待を断った元イングランド代表正GKと、引退記念行事の日程調整を進めている。彼女はテレグラフ紙に「できれば」2026年に行いたいと語った。
さらにアープスの契約問題もある。32歳の彼女が所属するPSGとの現行契約は今夏で満了し、イングランド女子スーパーリーグ復帰も十分にあり得る。「様子を見守るしかないでしょう」と彼女はガーディアン紙に語った。「まだはっきりとは決めていません。パリでの生活は本当に楽しんでいます」
