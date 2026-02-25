元イングランド女子代表GKメアリー・アープス、自伝が引き起こした「傷つけ」を謝罪「キャンセル文化の初めての経験」後、サリナ・ウィーグマン監督との面会を明かす

アープスは、この本が出版された頃、一連のインタビューに応じたが、数か月ぶりにこの状況について語り、すべてを消化し、熟考する時間があったことで、自伝に対する反応を「理解できる」と認めた。

パリ・サンジェルマンのゴールキーパーは、ITVニュースのインタビューで次のように語った。「本当にクレイジーな時期でした。特に11月と12月はかなり大変でした。私がそれを表現すると、それは私の初めてのキャンセル文化の経験のようなもので、人々に勧めるようなものではありません。冗談はさておき、11月と12月は大変でしたが、結局のところ、それは私の本、つまり私の名前と顔によるものであり、私はその責任を全面的に負います。

「必ずしも自分の経験を共有したこと自体が問題だったわけではなく、その表現方法に問題があったのです。自分の表現の仕方や、本に関する決定も問題でした。本そのものだけが問題だったわけではないのです。そう、さまざまな問題がありました。事態はあっという間に制御不能になりました。その時点からできることは、そこから学び、成長することだけだと思います。私は、ロールモデルとしての責任を非常に重く受け止めています。

「物事が順調な時だけ表舞台に立ち、春の喜びだけを追いかけてはいけません。人生には時に厳しい教訓が伴うもの。そうした瞬間にも、誠実であり、責任を果たす姿勢が大切だと思います。それが真のロールモデルのあるべき姿でしょう」