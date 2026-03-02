Getty Images Sport
元イングランド代表ストライカーのゲイリー・リネカーが、マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスをシーズン最優秀選手に選出。同賞を争うライバルはわずか2名と断言
フェルナンデスの負傷からの回復後の復活
この結果により、暫定監督としてのキャリックの驚異的なスタートが継続。伝説的ミッドフィルダーは就任後7試合中6勝を挙げている。 一方、フェルナンデスはクリスマス前後の珍しい3試合の負傷離脱から復帰後、パレス戦でもまたもや印象的なパフォーマンスを見せ好調を維持。今シーズンのトップリーグで7得点13アシストを記録し、総得点貢献度ではアーリング・ハーランドに次ぐ2位につけている。ガリー・リネカーは、プレミアリーグのシーズン終了時表彰レースにおいて、マンチェスター・ユナイテッドの主将を強く支持している。
ラインカーが最優秀賞の受賞者を決定
『ザ・レスト・イズ・フットボール』ポッドキャストで、リネカーはユナイテッド主将への称賛を躊躇なく表明し、彼が現在リーグの個人賞最有力候補であると示唆した。リネカーはこう述べた：「左ウイングでも右ウイングでも彼を見かける…なんて頭脳だ！私にとって今シーズンの最優秀選手は彼だ。 おそらく何かを勝ち取る選手に与えられるだろう。私なら彼か、アーセナルがタイトルを掴み取ればデクラン・ライスかもしれない」
元イングランド代表ストライカーは、チームの成功が賞の行方を左右することが多いと認めつつも、フェルナンデスの個人としての輝きは無視できないと指摘した。ライネカーは続けた。「もう一人候補があるとすれば、もし彼が復帰してゴールを量産し、シティにタイトルをもたらせば、またしてもアーリング・ハーランドかもしれない。 しかし現時点で、彼が今シーズン成し遂げたことを考えれば…ルーベン・アモリム監督の下で苦戦し低迷していた時期でさえ、彼は依然として傑出した選手だった。彼のサッカー脳と技術は卓越している。なんて選手だ、なんて選手なんだ！」
マイカ・リチャーズからの絶賛
元マンチェスター・シティDFマイカ・リチャーズも称賛の輪に加わり、フェルナンデスがピッチにもたらす知性と空間認識力を強調した。リチャーズは、チームがクリスタル・パレス戦で序盤にペースを落としていたものの、主将の介入が流れを変えたと指摘。「かなり鈍かった。 相手は勝てると思っていなかったが、パスが鈍かった。だがブルーノ・フェルナンデスが試合を掌握すると…スペースの使い方や彼の動きは本当に賢い」
リチャーズはさらに、プレーの移行局面でフェルナンデスをマークするのが極めて困難な理由となる具体的な戦術的動きを詳述した。「クロスを上げる時、彼は左サイドの内側チャンネルへ移動する。ただ中央へ入るのではなく、全員の位置を確認し、常にサイドバックやウインガーを活用する。そして彼らがボールを戻すと、クロスを上げる時間を得られるのだ」 実際に彼のポジショニングを見ると、常に周囲をスキャンしている。どこがベストポジションか、どこで試合に影響を与えられそうかを常に探っているんだ」
ニューカッスルを見据えて
ユナイテッドは水曜夜、セント・ジェームズ・パークでニューカッスルと対戦するため、短期間での切り替えを迫られる。 この一戦は、勢いを維持しようとするキャリックの指揮官としての力量が再び試される場となる。アーセナルとマンチェスター・シティが優勝争いで大きくリードしているとはいえ、ユナイテッドはチャンピオンズリーグ出場権を確保したいなら、いかなる失態も許されないことを理解している。フェルナンデスにとっては、すでにリーグの創造的な要としての地位を確立している彼が、個人タイトル争いでさらに差を広げるまたとない機会となる。
