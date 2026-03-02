元イングランド代表ストライカーのゲイリー・リネカーが、マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスをシーズン最優秀選手に選出。同賞を争うライバルはわずか2名と断言

元マンチェスター・シティDFマイカ・リチャーズも称賛の輪に加わり、フェルナンデスがピッチにもたらす知性と空間認識力を強調した。リチャーズは、チームがクリスタル・パレス戦で序盤にペースを落としていたものの、主将の介入が流れを変えたと指摘。「かなり鈍かった。 相手は勝てると思っていなかったが、パスが鈍かった。だがブルーノ・フェルナンデスが試合を掌握すると…スペースの使い方や彼の動きは本当に賢い」

リチャーズはさらに、プレーの移行局面でフェルナンデスをマークするのが極めて困難な理由となる具体的な戦術的動きを詳述した。「クロスを上げる時、彼は左サイドの内側チャンネルへ移動する。ただ中央へ入るのではなく、全員の位置を確認し、常にサイドバックやウインガーを活用する。そして彼らがボールを戻すと、クロスを上げる時間を得られるのだ」 実際に彼のポジショニングを見ると、常に周囲をスキャンしている。どこがベストポジションか、どこで試合に影響を与えられそうかを常に探っているんだ」