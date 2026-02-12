Getty
元アーセナル選手のトーマス・パルテイ、追加で強姦罪2件で起訴される 声明発表
王立検察庁からの声明
王立検察庁は、パルテイに対する強姦罪の追加起訴を2件承認した。公式声明では「これらの新たな起訴は、2020年に別の女性1名に関わる過去の事件に関する新たな通報に基づくもので、ロンドン警視庁による新たな捜査の結果である。これらの申し立ては2025年8月に初めて報告された」と述べている。
新たな告発により、パルテイは3月13日（金）にウェストミンスター治安裁判所に出廷する。2025年9月にサウスワーク刑事裁判所に出廷した際、ガーナ代表選手は強姦罪5件と性的暴行罪1件について無罪を主張していた。
これらの容疑は2021年から2022年にかけて発生したとされる。パルテイは2020年10月にアーセナルと契約。当時すでに主力選手として5シーズンでプレミアリーグ167試合に出場していた。
- AFP
パルテイは保釈中の出場許可を得た
パルテイは2025年夏にアーセナルとの契約が終了してから4日後に起訴された。現在は保釈中で、当初の容疑に関する裁判は2026年11月2日に開かれる予定である。
パルテイの保釈条件はプロサッカー選手としての活動を妨げるものではない。ただし、告訴人らとの接触は禁止されており、海外渡航の際は出発24時間前までに警察へ届け出なければならない。
彼は今夏、2026年ワールドカップ出場のため北米へ向かう予定だ。56回の国際試合出場経験を持つパルテイは、現在もガーナ代表の一員である。同代表は6月23日にボストンでイングランドと対戦する。
ビジャレアル監督がパフォーマンスを評価
2025-26シーズンのクラブでのパフォーマンスは最高とは言えず、ビジャレアルのマルセリーノ・ガルシア・トラル監督は、期待に応えられずにいる選手についてこう語った。「アーセナル時代のトーマスと今の彼には天と地ほどの差がある。まったく別物だ」
シーズン序盤にパルテイについて語った際、パフォーマンス向上が期待される中で監督はこう述べた。「現代サッカーでこのペースを維持するのは非常に難しい。だから、もう半年が経ったと思う。この選手がかつての自分、あるいは今の自分を見せられるには十分な時間だ」
パルテイがフリーエージェントへ向かっている
パルテイはビジャレアル加入時に1年契約を結んでおり、その契約は6月末に満了する予定だ。
