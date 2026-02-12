元アーセナル選手のトーマス・パルテイ、追加で強姦罪2件で起訴される　声明発表

王立検察庁は、パルテイに対する強姦罪の追加起訴を2件承認した。公式声明では「これらの新たな起訴は、2020年に別の女性1名に関わる過去の事件に関する新たな通報に基づくもので、ロンドン警視庁による新たな捜査の結果である。これらの申し立ては2025年8月に初めて報告された」と述べている。

新たな告発により、パルテイは3月13日（金）にウェストミンスター治安裁判所に出廷する。2025年9月にサウスワーク刑事裁判所に出廷した際、ガーナ代表選手は強姦罪5件と性的暴行罪1件について無罪を主張していた。

これらの容疑は2021年から2022年にかけて発生したとされる。パルテイは2020年10月にアーセナルと契約。当時すでに主力選手として5シーズンでプレミアリーグ167試合に出場していた。