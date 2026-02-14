Getty
「偽善」― 英国が「移民に植民地化されている」という「不適切な」発言で、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、ジム・ラトクリフ卿がゲイリー・リネカーに痛烈に批判される
脚光を浴びるラトクリフ
ラトクリフ氏は今週、移民に関する自身の考えを表明した後、スターマー氏から「不快で間違っている」と評され、脚光を浴びている。バーナム氏はラトクリフ氏に、その発言を「不正確で侮辱的、扇動的」であるとして撤回するよう求めた。この批判に対して、現在モナコ在住のマンチェスター・ユナイテッドのオーナーである億万長者は声明という形で反応を示した。
「私の言葉遣いが英国およびヨーロッパの一部の人々に不快感を与え、懸念を引き起こしたことをお詫びします。しかし、経済成長を支える、管理され、適切に運営される移民の問題を取り上げることは重要です」と彼は述べた。「私の発言は、アントワープで開催された欧州産業サミットで、英国の政策に関する質問に答える中で行ったものです。そこでは、英国における経済成長、雇用、スキル、製造業の重要性について議論していました。 政府は技能・産業・雇用への投資と並行して移民を管理し、長期的な繁栄を全ての人々が共有できるようにすべきだと強調したかったのです。英国が直面する課題について率直な議論を続けることが極めて重要です」
「偽善は私には耐え難い」―ラトクリフに対するリネカーの評決
ライネカーは、ラトクリフ氏について自身の考えを「Rest is Football Podcast」で次のように語った。「その偽善的な態度には難があると思う。キア・スターマー氏は彼に謝罪を求める声明を出したが、彼が謝罪するかどうかは現時点ではわからない。私はその発言を聞いたが、その偽善的な態度には本当に驚かされた。彼自身も移民、それも経済移民だ。なぜなら、彼はモナコに住んでいるからだ。 不満はいくらでも抱いてもいいが、少なくともこの国に住み、税金を納め、社会に貢献すべきだ。この国に来る移民の多くは、収益や納税額という点で、非常に大きな貢献をしていると私は思う。一方、モナコに住むジムは、税金を払わないためにあらゆる手段を講じているのではないかと思う。 それに君はマンチェスター・ユナイテッドのオーナーの一人だ。海外出身の選手を多く抱えるクラブのオーナーだ。移民に植民地化されるという話をしている時、君が白人で海外に住んでいるのは許されるのか？褐色や黒人ではないのに？わからない、その質問に答えられるのは彼だけだ。ユナイテッドを応援する私の友人たちの多くが、今私が言っているのと似たようなことを口にしている。彼らは非常に失望している。 アマド・ディアロがここに至る経緯を見よ。サッカークラブのオーナーがそんな発言をするとは、深く憂慮すべきことだ」
FAがラトクリフを調査中
サッカー協会は現在、ラトクリフ氏のコメントを調査し、同クラブの共同オーナーがサッカーの評判を傷つけたかどうかを判断している。一方、クラブは、ラトクリフ氏の衝撃的なインタビューの余波が続く中、声明を発表した。「マンチェスター・ユナイテッドは、包括的で歓迎的なクラブであることを誇りにしています」と声明は述べている。 「多様な選手、スタッフ、そして世界中に広がるサポーターのコミュニティは、誰もが故郷と呼べる都市、マンチェスターの歴史と伝統を反映しています。2016年に「All Red All Equal」を開始して以来、私たちはあらゆる活動において平等、多様性、包括性を組み込んできました。私たちは、このキャンペーンの原則と精神に深くコミットし続けています」
次に何が来る？
ラトクリフの発言に対する激しい反発は、ルーベン・アモリムを解任し、シーズン終了までマイケル・キャリックが後任となった後、レッドデビルズがピッチ上で調子を上げている時期に起こっている。キャリック監督の下、チームは現在5試合無敗を続けており、2月23日にエバートンとの試合で復帰する。
