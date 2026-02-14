「偽善」― 英国が「移民に植民地化されている」という「不適切な」発言で、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、ジム・ラトクリフ卿がゲイリー・リネカーに痛烈に批判される

ライネカーは、ラトクリフ氏について自身の考えを「Rest is Football Podcast」で次のように語った。「その偽善的な態度には難があると思う。キア・スターマー氏は彼に謝罪を求める声明を出したが、彼が謝罪するかどうかは現時点ではわからない。私はその発言を聞いたが、その偽善的な態度には本当に驚かされた。彼自身も移民、それも経済移民だ。なぜなら、彼はモナコに住んでいるからだ。 不満はいくらでも抱いてもいいが、少なくともこの国に住み、税金を納め、社会に貢献すべきだ。この国に来る移民の多くは、収益や納税額という点で、非常に大きな貢献をしていると私は思う。一方、モナコに住むジムは、税金を払わないためにあらゆる手段を講じているのではないかと思う。 それに君はマンチェスター・ユナイテッドのオーナーの一人だ。海外出身の選手を多く抱えるクラブのオーナーだ。移民に植民地化されるという話をしている時、君が白人で海外に住んでいるのは許されるのか？褐色や黒人ではないのに？わからない、その質問に答えられるのは彼だけだ。ユナイテッドを応援する私の友人たちの多くが、今私が言っているのと似たようなことを口にしている。彼らは非常に失望している。 アマド・ディアロがここに至る経緯を見よ。サッカークラブのオーナーがそんな発言をするとは、深く憂慮すべきことだ」