「俺は自分を信じている！」－ベンジャミン・セスコがマンUでの得点ラッシュについて本音を明かす。エバートン戦で勝ち点3を奪取後、スーパーサブとしての役割への思いを語る
セスコがベンチから差をつける
ルベン・アモリム解任後のダレン・フレッチャー暫定監督時代、スロベニア人ストライカーは2試合で3得点を記録。バーンリー戦（リーグ戦）とブライトン戦（FAカップ3回戦敗退）で先発出場した。キャリック監督就任後はまだ先発出場していないが、5試合の途中出場で3得点を挙げるなど、同様に効果的な活躍を見せている。
7400万ポンドの移籍金も徐々に回収されつつあり、フラム、ウェストハム、エバートン戦で決めたゴールが計5ポイントをもたらし、3年ぶりのチャンピオンズリーグ出場という最終目標に近づけた。
セスコはリヴァプール戦での決勝点でユナイテッドに勝利をもたらした後、自身の自信の高さを強調。先発ではなく得点源としての役割を喜んで受け入れる理由を説明した。
セスコ：先発するかどうかなんて関係ない
セスコはスカイスポーツにこう語った。「僕にとって重要なのは、出場するたびにチームを助けようとすることだ。それが僕の存在意義だから。出場時間が5分でも90分でも、本質は変わらない。可能な限り結果を出せることを示すことだ。その点では本当に満足している。 私は自分自身を信じていますし、他の選手たちも私を信じています。私が試合に出れば何ができるか、彼らは理解しています。もちろん結果を出すのは私次第です。」
「この試合に勝つことは我々にとって非常に重要だった。本当に厳しい戦いだった。我々は戦い、相手も戦った。完全に五分五分の戦いだったが、最後まで耐え抜き勝利を掴み取った。」
キャリック：それは冷酷なフィニッシュだった
キャリックはセスコの活躍を称賛し、同じく夏の補強選手であるマテウス・クーニャとブライアン・ムベウモの得点への貢献を喜んだ。彼は次のように語った。「見事なフィニッシュだった。容赦ない決め方だ。確かな自信を持って決めた様子が気に入った。 マテウス［クーニャ］とブライアン［ムベウモ］の素晴らしいプレーがチャンスを創出した。我々にはカウンターを仕掛けられる選手がいる。ベンが再び途中出場で決定的な役割を果たしたことも喜ばしい」
また監督は、ベルギー人GKセネ・ラメンスが試合終盤にマイケル・キーンの決定機を驚異的なセーブで防ぎ、エバートンの数多くのクロスを的確に処理した影響力を強調した。
「彼は本当に素晴らしいセーブを幾度も決めた。厳しい環境の中でも冷静沈着だった」と監督は語った。「クロスバー直下のコーナーキックが何度も飛んできたが、動揺せず、好機を逃さず、確実にキャッチした。今夜の彼は我々にとって計り知れない存在だった」
セスコはいつ始めるのか？
キャリックは、セスコをまだ先発起用していないにもかかわらず、彼のパフォーマンスには満足していると主張し、彼が引き続き控え選手であることに何の問題もないと述べた。彼は説明した：「皆がそれについて話し、大げさに騒ぐ理由は理解できるが、私はベンと本当に良好な関係を築いている。私たちは非常に有意義な会話を重ねており、彼は非常に良い状態にある。
我々の役割の一部は、彼が選手として成長するための段階を踏む手助けをすることだ。時には小さな一歩、時には大きな飛躍が必要だ。彼は最近、得点や影響力という点で大きな進歩を見せている。今彼がプレーしている自信と信念は、見ていて素晴らしいものだ。
「我々はそれを管理しなければならず、優秀なフォワードが揃っている。だから、この判断を適切に行う必要がある。 しかしベンとの間に問題は一切ない。彼自身も不満を抱えていない。出場を望んでいるのは明らかだが、これまでと変わらぬ姿勢で、代役として再び結果を出すための努力と態度を示している…あの決定的なフィニッシュには圧倒的な自信と確信が込められており、まさに現在の彼の成長段階を象徴するプレーだった。」
