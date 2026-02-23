キャリックは、セスコをまだ先発起用していないにもかかわらず、彼のパフォーマンスには満足していると主張し、彼が引き続き控え選手であることに何の問題もないと述べた。彼は説明した：「皆がそれについて話し、大げさに騒ぐ理由は理解できるが、私はベンと本当に良好な関係を築いている。私たちは非常に有意義な会話を重ねており、彼は非常に良い状態にある。

我々の役割の一部は、彼が選手として成長するための段階を踏む手助けをすることだ。時には小さな一歩、時には大きな飛躍が必要だ。彼は最近、得点や影響力という点で大きな進歩を見せている。今彼がプレーしている自信と信念は、見ていて素晴らしいものだ。

「我々はそれを管理しなければならず、優秀なフォワードが揃っている。だから、この判断を適切に行う必要がある。 しかしベンとの間に問題は一切ない。彼自身も不満を抱えていない。出場を望んでいるのは明らかだが、これまでと変わらぬ姿勢で、代役として再び結果を出すための努力と態度を示している…あの決定的なフィニッシュには圧倒的な自信と確信が込められており、まさに現在の彼の成長段階を象徴するプレーだった。」