「俺たちはちゃんとしたパイントを飲むんだ！」― ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの選手たちにカクテルを楽しむよう促した後の、ダニエル・ファーケの爆笑応酬

シティがニューカッスルを2-1で下しアーセナルとの差を縮めた後、グアルディオラ監督は記者団に対し、選手たちに3日間の休暇を与える予定だと明かし、その間カクテルを数杯楽しむよう促したと語った。

今週末のシティ戦を控えるリーズのファーケ監督はこう語った。「これが両クラブの違いだ。あちらはダイキリやカイピリーニャを飲むが、こっちはちゃんとしたパイントグラスでビールを飲むんだ！」

さらにこう続けた。「この試合を楽しみにしている。ここ数年で最も成功したチームと対戦する。彼らは全てを勝ち取り、世界最高の選手と監督を擁している。我々にとって大きな課題だが、楽しみにしている課題だ。もちろん下馬評は低い。だが我々は献身的なプレーを見せられることを証明してきた。勝ち点を得るチャンスはある」

グアルディオラの戦術的進化について：「ペップは常に進化し発展する。常に時代の先を行く。他者が適応すると、また変化する。 彼はサッカーに影響を与え、刺激を与えてきた。まさに最高の存在だ。世界最高のストライカーであるアーリング・ハーランドを擁し、彼をどう使うかを知っている——もちろん、それに迫れるのはドミニク・カルバート＝ルーインくらいだろう。彼のスキルを発揮できる完璧なポジションに立たせないようにしなければならない。だが得点源はハーランドだけではない。他の選手たちも大量得点を挙げられる」