Getty
翻訳者：
「俺たちはちゃんとしたパイントを飲むんだ！」― ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの選手たちにカクテルを楽しむよう促した後の、ダニエル・ファーケの爆笑応酬
ファーケのジョーク
シティがニューカッスルを2-1で下しアーセナルとの差を縮めた後、グアルディオラ監督は記者団に対し、選手たちに3日間の休暇を与える予定だと明かし、その間カクテルを数杯楽しむよう促したと語った。
今週末のシティ戦を控えるリーズのファーケ監督はこう語った。「これが両クラブの違いだ。あちらはダイキリやカイピリーニャを飲むが、こっちはちゃんとしたパイントグラスでビールを飲むんだ！」
さらにこう続けた。「この試合を楽しみにしている。ここ数年で最も成功したチームと対戦する。彼らは全てを勝ち取り、世界最高の選手と監督を擁している。我々にとって大きな課題だが、楽しみにしている課題だ。もちろん下馬評は低い。だが我々は献身的なプレーを見せられることを証明してきた。勝ち点を得るチャンスはある」
グアルディオラの戦術的進化について：「ペップは常に進化し発展する。常に時代の先を行く。他者が適応すると、また変化する。 彼はサッカーに影響を与え、刺激を与えてきた。まさに最高の存在だ。世界最高のストライカーであるアーリング・ハーランドを擁し、彼をどう使うかを知っている——もちろん、それに迫れるのはドミニク・カルバート＝ルーインくらいだろう。彼のスキルを発揮できる完璧なポジションに立たせないようにしなければならない。だが得点源はハーランドだけではない。他の選手たちも大量得点を挙げられる」
- Getty Images Sport
ファーケ、1月の移籍市場に感嘆
ファーケ監督はシティの1月の移籍について問われ、アントワーヌ・セメニョとマーク・ゲヒがエティハドに移籍し、プレミアリーグ優勝争いで大きな後押しとなったと語った。
この2件の移籍について、リーズの指揮官は次のように付け加えた。「どちらもトップクラスの選手だ。このリーグで最高の攻撃的選手の一人であり、最高のセンターバックの一人でもある。戦術の選択肢が広がり、彼らにとって重要だ。かなり良い補強だが、我々は現状を受け入れる。両選手を起用しつつ、自分たちができることに集中している」
それでも彼はリーズが「弱点」を見出したと確信している。
「我々はあらゆるデータを分析しており、シティにも弱点を見出せる。スコアボードには連勝が刻まれ、彼らは好調度ランキング首位、ハーランドは22得点、セメニョは13得点——だが神に感謝、我々はまだ弱点を見つけられる」と続けた。 「チームにさらなる自信を与えるなら言及するが、過度に解釈はしない。現実的であることが重要だ。確実にゴールラインを越え、両ペナルティエリアで極めて効果的にプレーしなければ、接戦に持ち込めるかもしれない。歴史的な試合にしなければ勝機はない。サポーターの力が必要だ。彼らが我々をこの困難を乗り越えさせてくれる」
エベレスト山
ファーケ監督はノリッジ・シティを率いてキャロウ・ロードでシティに勝利したが、それでもなお「エベレスト登頂」に匹敵する難題だと主張する。
彼は続けた。「それでもエベレストだ。魔法のような何かを生み出せる日はごく稀だ。最高のパフォーマンスを発揮し、シティがベストの状態ではないという運も必要だ。 スタジアム全体が熱気に包まれる特別な雰囲気が必要だ。チャンスを確実に決めねばならない。ノリッジ戦で4得点した時は驚異的な効率だったが、あれは遥か昔の話だ。今や絶好調のチーム、トップクラスの選手たち、最高の指揮官と対峙する。だから依然としてエベレスト級の難関だ」
リーズは現在15位で、降格圏から6ポイント離れている。
ファーケ監督は続けた。「チームの自信は既に最高レベルだが、1点か3点を獲得できればさらに助けになる。まだ決定的な局面ではないが重要な時期だ。1点でも近づくことが肝心だから、1点か3点を奪えれば非常に大きい。またチャンスだ、失うものは何もない。我々は勝ち点を得られるだけだ。この試合を楽しみにしている」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
リーズは今週末にシティと対戦し、その後サンダーランドとの一戦を迎える。FAカップ5回戦ではファルケ前監督が率いるノリッジと対戦する。
広告