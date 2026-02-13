Getty
「信じられない」－レックサムのフィル・パーキンソン監督、拡大されたチャンピオンシップ・プレーオフ制度案に評価を下す
イングランド・フットボールリーグ（EFL）クラブがチャンピオンシップのプレーオフ拡大について投票する時期
EFLクラブは3月5日の臨時総会でプレーオフ案の採決を行う。現状では、リーグ1とリーグ2で既に導入されている制度の変更は予定されていない。
ただし、来季のチャンピオンシップで8位となったチームにトップリーグ昇格の機会が与えられる可能性はある。このような拡大が競争力の低下を招くのではないかという疑問も提起されているが、今シーズンの順位表は最も厳しいディビジョンの競争がどれほど激化しているかを示している。
野心的なレックサムは、史上初の4年連続昇格を目指し、残り15試合でチャンピオンシップ6位につけている。しかし、15位のスウォンジー（ウェールズのライバル）とはわずか5ポイント差に過ぎない。
パーキンソン、プレーオフチケットの増発を支持
限られたプレーオフ枠をめぐって多くのクラブが争う中、レッド・ドラゴンズのパーキンソン監督はEFLがより多くの出場権を付与する計画についてこう語った。「競争が激しすぎる。このディビジョンを見ればわかる、信じられないほどだ。このディビジョンの緊迫感と競争力、争っているチームが非常に多く、我々もその一つだ。
昇格を果たしプレミアリーグで地位を確立したクラブもある。例えばサンダーランドはテレビ放映権収入を賢く活用し、絶好のポジションを築いた。それが実現可能だという証左だ。
「チャンピオンシップを見渡せば、このディビジョンには潜在的に巨大なクラブが数多く存在する。おそらく、サポーターの規模という点では、現在プレミアリーグに所属しているチームよりも大きなクラブもあるだろう。」
ムーアは2025年、ウェンブリーで悲劇に見舞われた
レックサムは今季のプレーオフ進出を固く決意しており、キーファー・ムーアら新戦力がSToKレースコースに加入した。彼は2025年、シェフィールド・ユナイテッドの一員としてサンダーランドと対戦したウェンブリーでの敗戦を経験している。
ウェールズ代表の彼は昨季、ライアン・レイノルズとロブ・マックの指揮下でプレーする機会を即座に掴み、この大胆なキャリア選択が正しかったと確信している。
レッド・ドラゴンズ（レックサムの愛称）で全大会通算12得点を記録した33歳のストライカーはこう語る。「レックサムからオファーがあった瞬間、私の頭には一つの決断しかありませんでした。そして何度も得点リストに名を連ねられて本当に嬉しく思っています」
「あの時点から目まぐるしい日々だったが、素晴らしい経験だった。メンバーの入れ替わりが激しく、互いに完全に馴染むには時間がかかったと思う。だが一度リズムに乗ると、後戻りすることはなかった」
カップ戦へ：レックサムにとって歓迎すべき気晴らし
レックサムは2026年冬の移籍市場でさらに戦力を強化した。パーキンソン監督は今や、複数の戦線で競争力を維持できる層の厚さを誇る。レッド・ドラゴンズは金曜日にイプスウィッチと対戦し、1997年以来となるFAカップ5回戦進出を目指す。
パーキンソン監督はこの目標について次のように語った。「確かに気が散る要素ではあるが、歓迎すべきものだ。我々はFAカップの魔法について語っているのだから、試合が来ればそれを楽しみたい。我々のパフォーマンスに対して真の積極性を持ってピッチに立ちたい」
レックサムは第3ラウンドでプレミアリーグのノッティンガム・フォレストを撃破する快挙を成し遂げた。レースコース・グラウンドで行われたこの激闘はPK戦まで持ち込まれ、ハリウッド共同オーナーのレイノルズも観戦に訪れていた。
レッド・ドラゴンズはホームに戻り、チャンピオンシップのライバルであるイプスウィッチと対戦する。この試合での勝利は、2月17日に控えるプレーオフ進出を争うブリストル・シティ戦へ向けて士気を高める助けとなるだろう。シーズン終盤のこの段階では、勢いが極めて重要だからだ。
