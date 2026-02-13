「信じられない」－レックサムのフィル・パーキンソン監督、拡大されたチャンピオンシップ・プレーオフ制度案に評価を下す

EFLクラブは3月5日の臨時総会でプレーオフ案の採決を行う。現状では、リーグ1とリーグ2で既に導入されている制度の変更は予定されていない。

ただし、来季のチャンピオンシップで8位となったチームにトップリーグ昇格の機会が与えられる可能性はある。このような拡大が競争力の低下を招くのではないかという疑問も提起されているが、今シーズンの順位表は最も厳しいディビジョンの競争がどれほど激化しているかを示している。

野心的なレックサムは、史上初の4年連続昇格を目指し、残り15試合でチャンピオンシップ6位につけている。しかし、15位のスウォンジー（ウェールズのライバル）とはわずか5ポイント差に過ぎない。