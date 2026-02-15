「何でも可能だ」―バイエルン・ミュンヘンのスーパースター、ハリー・ケインがロベルト・レヴァンドフスキのゴール記録について考える

個人記録は素晴らしいものですが、ケインはチームプレーヤーであり、常にチームの勝利を優先します。そのことを踏まえ、バイエルンの監督、ヴィンセント・コンパニは、レヴァンドフスキの記録がケインの心に重くのしかかることはないと予想しています。

ベルギー人指揮官は、「彼にとってリーグ優勝は記録よりもはるかに重要だろう」と語っている。しかし、私はストライカーではなくディフェンダーだったので、間違っているかもしれない。彼はハリー・ケインだ。彼はこれまでゴールを決め続けてきたし、これからもゴールを決め続けるだろう」と付け加えた。

時間がケインの味方であるにもかかわらず、ケインがレヴァンドフスキに近づけるとは誰もが確信しているわけではない。バイエルンが国内および大陸のトロフィーを争っているため、コンパニーのチームでは時折、ケインがローテーションで外される可能性がある。

元バイエルンMFのディートマー・ハマン氏は、「バイエルンは、おそらくさらにいくつかのPKを獲得するだろう。そして、彼が再びPKを失敗するとは考えにくい。しかし、チャンピオンズリーグが再開すると、彼は1、2試合休むことになるだろう。それは難しいことだと思う」と語っている。