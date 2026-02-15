Getty/GOAL
「何でも可能だ」―バイエルン・ミュンヘンのスーパースター、ハリー・ケインがロベルト・レヴァンドフスキのゴール記録について考える
ケインはブンデスリーガの得点王を2度受賞している
イングランド代表のケインは、ドイツサッカーでの実り多いデビューシーズンにおいて、同じ背番号9の選手を視野に入れていた。2023年にプレミアリーグのトッテナムを離れた後、このスリーライオンズの主将はブンデスリーガで36得点を記録し、得点王に輝いた。
その年はチームとしての栄誉は掴めなかったが、2024-25シーズンのトップリーグ優勝で、ケインの長きにわたる主要タイトル獲得への待望はついに叶った。彼は再びリーグ得点王に輝いたのである。
ケインはレヴァンドフスキのゴール記録を破ることができるか？
ケインは今シーズン、すでに前シーズンのブンデスリーガでの得点数を上回り、26ゴールを記録している。直近4試合で6得点を挙げ、ヴェルダー・ブレーメン戦での2得点で通算500ゴールを達成。この記録を達成した初のイギリス人選手となった。
この偉業について、彼は次のように語っている。「もちろん、500ゴールを達成できたことを誇りに思います。しかし、それは大変な努力の賜物でした。だからこそ、この目標を達成できたことを嬉しく思っています」
バイエルンは、今シーズン、ブンデスリーガの試合をあと12試合残している。ケインは、レヴァンドフスキに並ぶには15ゴール、それを上回るには16ゴールを必要としている。彼の現在の得点率からすれば、その目標は達成可能だろう。
32歳のケインは、スカイ・スポーツ・ドイツにこの記録について「何でも可能だ！もちろん、まだ長い道のりがあり、それは信じられないほどの記録だ。私は好調で、今日もゴールを決め、チームに貢献できて嬉しい」と語った。
トロフィーチャレンジ中にケインをローテーションできる
個人記録は素晴らしいものですが、ケインはチームプレーヤーであり、常にチームの勝利を優先します。そのことを踏まえ、バイエルンの監督、ヴィンセント・コンパニは、レヴァンドフスキの記録がケインの心に重くのしかかることはないと予想しています。
ベルギー人指揮官は、「彼にとってリーグ優勝は記録よりもはるかに重要だろう」と語っている。しかし、私はストライカーではなくディフェンダーだったので、間違っているかもしれない。彼はハリー・ケインだ。彼はこれまでゴールを決め続けてきたし、これからもゴールを決め続けるだろう」と付け加えた。
時間がケインの味方であるにもかかわらず、ケインがレヴァンドフスキに近づけるとは誰もが確信しているわけではない。バイエルンが国内および大陸のトロフィーを争っているため、コンパニーのチームでは時折、ケインがローテーションで外される可能性がある。
元バイエルンMFのディートマー・ハマン氏は、「バイエルンは、おそらくさらにいくつかのPKを獲得するだろう。そして、彼が再びPKを失敗するとは考えにくい。しかし、チャンピオンズリーグが再開すると、彼は1、2試合休むことになるだろう。それは難しいことだと思う」と語っている。
ケイン契約：延長交渉に関する最新情報
ケインが今シーズンに歴史を刻めなかったとしても、バイエルンは将来的にその機会が増えることを期待している。現在の契約は2027年夏まで有効だ。
しかし移籍の憶測が浮上している。現在の契約条件には発動可能な解除条項が存在することが明らかになったためだ。5700万ポンド（約78億円）のオファーがあれば交渉の席に着くことが可能となる。
しかしバイエルンは独自の協議を計画している。彼らはケインをアリアンツ・アレーナに留める決意を固めており、チームの象徴的存在であるストライカーが移籍を考えている兆候は一切示されていない。
この件に関する最新情報として、クリストフ・フロイントスポーツディレクターは次のように述べている。「契約はあと1年半残っている。彼はここで非常に快適に過ごしている。我々は焦っていない。現状を維持し、家族と共にミュンヘンで快適に過ごすべきだ。そうすれば彼は長くミュンヘンに留まれるだろう」
ケインはバイエルンでのメダル獲得に集中した後、イングランド代表での国際舞台に注力する。今夏開催のワールドカップでは、78得点を記録する同国歴代最多得点者として、キャプテンとしてスリーライオンズを率いる。
