「何かおかしい」― リアム・ローゼニアー、チェルシーで「演技」をしていると非難される　グラハム・ポッターとの比較も

スタンフォード・ブリッジでのローゼニオールの就任は、クラブが有望な国内人監督と歩んできた近年の経緯を踏まえると、常に厳しい視線を浴びる運命にあった。構造的なプレーと戦術哲学を重んじるイングランド人監督の起用は、多くのチェルシーサポーターにとって、グラハム・ポッターの悲運に終わった在任期間を不本意ながら想起させるものだ。

ポッターはブライトンから高い期待を背負って加入したが、高額な移籍金で補強された選手やベテラン選手で膨れ上がったチームに自らの色を打ち出せず、約7ヶ月後に解任される結果となった。 ローゼニオールは、ハルを指揮した後、チェルシーの姉妹クラブであるリーグ1のストラスブールのヘッドコーチに就任した、やや未知の存在として登場した。彼は今年初めにエンツォ・マレスカの後任としてブルーズの指揮官に招かれ、就任後11試合で8勝1分けと堅実なスタートを切っている。

しかしジェイミー・キャラガーは即座にポッターとロゼニオールの共通点を指摘。技術的な卓越性だけでは、チェルシーのような現代の強豪クラブにおける政治的・社会的環境を生き抜くには不十分だと述べた。