「何かおかしい」― リアム・ローゼニアー、チェルシーで「演技」をしていると非難される グラハム・ポッターとの比較も
グラハム・ポッター時代の影
スタンフォード・ブリッジでのローゼニオールの就任は、クラブが有望な国内人監督と歩んできた近年の経緯を踏まえると、常に厳しい視線を浴びる運命にあった。構造的なプレーと戦術哲学を重んじるイングランド人監督の起用は、多くのチェルシーサポーターにとって、グラハム・ポッターの悲運に終わった在任期間を不本意ながら想起させるものだ。
ポッターはブライトンから高い期待を背負って加入したが、高額な移籍金で補強された選手やベテラン選手で膨れ上がったチームに自らの色を打ち出せず、約7ヶ月後に解任される結果となった。 ローゼニオールは、ハルを指揮した後、チェルシーの姉妹クラブであるリーグ1のストラスブールのヘッドコーチに就任した、やや未知の存在として登場した。彼は今年初めにエンツォ・マレスカの後任としてブルーズの指揮官に招かれ、就任後11試合で8勝1分けと堅実なスタートを切っている。
しかしジェイミー・キャラガーは即座にポッターとロゼニオールの共通点を指摘。技術的な卓越性だけでは、チェルシーのような現代の強豪クラブにおける政治的・社会的環境を生き抜くには不十分だと述べた。
キャラガー、スタンフォード・ブリッジでの「適合性」に疑問を呈する
中位クラブからロンドンの「金魚鉢」環境への移行は、多くの者が成し得なかった飛躍だ。前監督と現監督に共通点を見出したキャラガーは、歴史が繰り返されるのではないかと懸念する理由をこう説明した。
「記者会見でのリアム・ローゼニオールの様子には何か気になる点がある――演技なのかもしれないが」と彼は『The Overlap』で語った。 「グラハム・ポッターが優秀な指導者であることは疑いない。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンでの実績がそれを証明している。だが彼はチェルシーにふさわしい人物とは思えなかった。あのクラブを率いるに足る人格や強さを感じさせず、今回も同じような結果になるのではないかと懸念している。どう見ても違和感がある」
ルーニーが元同僚を擁護する
キャラガーが懐疑的な見解を示す一方で、ローゼニアーと共働した者たちの評価は全く異なる。ダービー・カウンティ時代にローゼニアーと緊密に連携したウェイン・ルーニーは、同僚の資質を全面的に擁護した。ルーニーは、批判派が「演技」と捉えるものは、実際には長年にわたり指導技術を磨き上げた男の自然な自信だと主張する。
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、ロゼニオールの技術的基盤がエリート級であると確信している。ただし、ワールドカップ優勝者を管理する難しさは全く別次元だと認めている。「彼は100％間違いなく信じられないほどのコーチだ。仕事を通じて彼が私に多大な助けを与えてくれたと言える。チームを組織する方法、トレーニングピッチでの姿勢、指導の仕方すべてにおいてだ。 彼の指導力に疑いは一切ないが、リアムにとっての新たな課題はトップ選手たちを管理することだ。彼は自信に満ちた人物、自信家だから、シーズン終盤にかけて試合が厳しくなる中で、今後が非常に興味深い。もし時間を与えられれば、彼はきっと成功するだろう。問題は、その時間が与えられるかどうかだ」
エリートの監視をかわす
この議論は往々にして、ロゼニオールの経歴がチェルシーの過去の「スーパー監督」たち――ジョゼ・モウリーニョやトーマス・トゥヘルといった存在――と比べて知られていないことに帰着する。国内リーグ出身の指導者として新たな道を切り開くロゼニオールは、出自に関する独特の偏見に直面している。
ルーニーは、ロゼニオが「演技している」という印象は、中位クラブでの選手経歴と欧州の巨人クラブの指導者としての新たな立場を、世間が整合させようとする過程で生じた副産物だと指摘した。
「リアムってそういうところなんだよ。知っているようで知らない。名前は知ってるし、ハル・シティやブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンみたいなチームでプレーしてたから、イングランドでの経歴はある。だから今、ファンは彼を見て『これって演技？偉そうに振る舞ってるだけ？』って思うんだ。彼はただ自分らしく振る舞っているだけなんだ」
