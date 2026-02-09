「代表選出が自動的に仕事をもたらすわけではない」―ローラ・ウッズ、元ライオンズ（イングランド女子代表）のイアン・ライト氏への女性サッカー解説者批判を巡りエニ・アルコを非難

アルコは、2025年にライオンズが欧州選手権の王座を防衛した様子を報道した ITV のチームの一員として、ウッズと協力しました。彼女は決勝戦には参加せず、ライトがカレン・カーニーとエマ・ヘイズとともに画面に登場しました。

元マンチェスター・シティのディフェンダー、ネダム・オヌオハは BBC のチームの一員でした。アルコは、最新の不満を「90s Baby Show」で次のように語っています。「昨年の女子ライオンズ決勝戦、私はスタンドに座っていましたが、ITV の決勝戦の放送には参加していませんでした。ファラ・ウィリアムズが私の隣に座っていました。ファラ・ウィリアムズは、イングランド代表として 170 回のキャップを記録しています。

「放映権を持っていた 2 つの放送局、ITV と BBC。BBC では、エレン・ホワイト、ステフ・ホートン、ネダム・オヌオハが担当していました。ネダム・オヌオハを侮辱するつもりはまったくありません。彼に対して悪意があるわけでもありません。彼がイングランド代表としてプレーしたかどうかはわかりません。あなたは、イングランド女子代表の決勝戦のメインパネルを担当しています。

「ITV を見てみましょう。私は 105 回の代表出場経験を持つスタンドにいます。つまり、290 回の代表出場経験を持つ 2 人の女性がいるわけですが、これはばかばかしいですよね。ITV は、イアン・ライト、エマ・ヘイズ、カズ・カーニーです。

6つの席のうち、2つは男性が占め、一方、スタンドには290キャップの女性が座っている。私は決勝戦を担当したことはなく、男子の主要な決勝戦を担当した女性、女性コメンテーターを思い出そうとしても、おそらく苦労するだろう。

「私はコメンテーターとして話しているのですが、そこには何かおかしな点があります。なぜ私やファズ（ファラ）のような人々がそこにいないのでしょうか。イアンや彼らに対して何かあるわけではありません。ただ、大まかに言えば、そのことを認識すべきだと言っているだけです。

アルコは続けた。「私の視点では、女性たちが自らのスポーツで二番手に甘んじるために、血と汗と涙を流してきたわけではない。私たちは何をしているのか？女子サッカーは女性によって、女性のためにあるべきだ。男性の支援者は絶対にそれを支えるべきだが、あなたがショーの主役になる段階に至れば、私たちは戦ってきた家父長制の構造をただ繰り返しているだけだ。

「それで不快に思う人がいるなら、それは仕方ない。私は常に女子サッカーを守ってきた。報酬が得られない時代から女子サッカーに携わってきた。今こそ報われる時なのに、女性が勝利すべき立場にいない」

彼女は男子サッカー界での主要な役割を軽視されていることについてこう続けた。「女子サッカー界の限られた機会は今や男性に奪われている。だが私たちは男子サッカー界に飛び込んで同じ機会を得ることはできない。行き詰まっている。男子決勝を実況することは永遠に不可能だ。決勝を実況する唯一の機会は女子決勝だったのに、今や女子決勝すら担当できない」

サッカー選手や放送関係者を志す若い女性たちにとって、私が象徴するものはイアン・ライトが象徴するものよりはるかに大きい。繰り返すが、私はイアン・ライトを批判しているわけではない。彼個人ではなく、どんな男性でも同じことだ。重要なのは、我々がプレミアムな機会を見逃さないことだ。イアンに対する私の問題は、彼の立場にある者が私の主張を理解すべきだという点だ」