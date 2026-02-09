Getty/GOAL
「代表選出が自動的に仕事をもたらすわけではない」―ローラ・ウッズ、元ライオンズ（イングランド女子代表）のイアン・ライト氏への女性サッカー解説者批判を巡りエニ・アルコを非難
アルコはアーセナルのレジェンド、ライトを批判した
アルコは2025年4月、元イングランド代表FWライトに対し「女子サッカー界でどれほどの貢献をしているか自覚すべきだ」と発言し物議を醸した。彼女はライトの存在が女性解説者の業界参入を阻害していると主張した。
その後アロコは謝罪したが、ライトはその主張を受け入れず、多くの人がアーセナルのレジェンドに同調している。アロコは再び発言を続けており、ウッズは「誰のためにもならない」と考えるその発言に言及する必要性を感じている。
ウッズ、アルコからの最新の主張に反応
彼女は一連のSNS投稿でこう述べた：「代表戦出場が自動的に仕事をもたらすわけでも、優れた解説者になるわけでもない。コミュニケーション能力、表現力、リサーチ力、視聴者への情報提供、好感度、そしてパネリストとの相性こそが、優れた解説者を形作る要素だ。
「女子サッカーは女性によって、女性のためにあるべきだ」という主張は、私が聞いた中で最も有害な言葉の一つだ。これは女子スポーツ全体を後退させるだけでなく、あらゆる形態の女子サッカー解説者も後退させるだろう。
「何かを成長させたいなら、門戸を閉ざしてはいけない。少女や女性だけでなく、少年や男性にも女子サッカーを観戦するよう促すべきだ。イアン・ライトのように真剣に向き合う姿を見れば、彼らは自然と追随する。それがスポーツを成長させる方法だ」
アルコが女子サッカーにおける男性解説者について語ったこと
アルコは、2025年にライオンズが欧州選手権の王座を防衛した様子を報道した ITV のチームの一員として、ウッズと協力しました。彼女は決勝戦には参加せず、ライトがカレン・カーニーとエマ・ヘイズとともに画面に登場しました。
元マンチェスター・シティのディフェンダー、ネダム・オヌオハは BBC のチームの一員でした。アルコは、最新の不満を「90s Baby Show」で次のように語っています。「昨年の女子ライオンズ決勝戦、私はスタンドに座っていましたが、ITV の決勝戦の放送には参加していませんでした。ファラ・ウィリアムズが私の隣に座っていました。ファラ・ウィリアムズは、イングランド代表として 170 回のキャップを記録しています。
「放映権を持っていた 2 つの放送局、ITV と BBC。BBC では、エレン・ホワイト、ステフ・ホートン、ネダム・オヌオハが担当していました。ネダム・オヌオハを侮辱するつもりはまったくありません。彼に対して悪意があるわけでもありません。彼がイングランド代表としてプレーしたかどうかはわかりません。あなたは、イングランド女子代表の決勝戦のメインパネルを担当しています。
「ITV を見てみましょう。私は 105 回の代表出場経験を持つスタンドにいます。つまり、290 回の代表出場経験を持つ 2 人の女性がいるわけですが、これはばかばかしいですよね。ITV は、イアン・ライト、エマ・ヘイズ、カズ・カーニーです。
6つの席のうち、2つは男性が占め、一方、スタンドには290キャップの女性が座っている。私は決勝戦を担当したことはなく、男子の主要な決勝戦を担当した女性、女性コメンテーターを思い出そうとしても、おそらく苦労するだろう。
「私はコメンテーターとして話しているのですが、そこには何かおかしな点があります。なぜ私やファズ（ファラ）のような人々がそこにいないのでしょうか。イアンや彼らに対して何かあるわけではありません。ただ、大まかに言えば、そのことを認識すべきだと言っているだけです。
アルコは続けた。「私の視点では、女性たちが自らのスポーツで二番手に甘んじるために、血と汗と涙を流してきたわけではない。私たちは何をしているのか？女子サッカーは女性によって、女性のためにあるべきだ。男性の支援者は絶対にそれを支えるべきだが、あなたがショーの主役になる段階に至れば、私たちは戦ってきた家父長制の構造をただ繰り返しているだけだ。
「それで不快に思う人がいるなら、それは仕方ない。私は常に女子サッカーを守ってきた。報酬が得られない時代から女子サッカーに携わってきた。今こそ報われる時なのに、女性が勝利すべき立場にいない」
彼女は男子サッカー界での主要な役割を軽視されていることについてこう続けた。「女子サッカー界の限られた機会は今や男性に奪われている。だが私たちは男子サッカー界に飛び込んで同じ機会を得ることはできない。行き詰まっている。男子決勝を実況することは永遠に不可能だ。決勝を実況する唯一の機会は女子決勝だったのに、今や女子決勝すら担当できない」
サッカー選手や放送関係者を志す若い女性たちにとって、私が象徴するものはイアン・ライトが象徴するものよりはるかに大きい。繰り返すが、私はイアン・ライトを批判しているわけではない。彼個人ではなく、どんな男性でも同じことだ。重要なのは、我々がプレミアムな機会を見逃さないことだ。イアンに対する私の問題は、彼の立場にある者が私の主張を理解すべきだという点だ」
アルコは発言後、オファーが限られている
アルコは自身のインスタグラムアカウントに投稿し、ライトが彼女の謝罪を受け入れたくないことを明らかにした：「9ヶ月経った今もイアン・ライトについて語り続けなければならないのは本意ではないが、人々が彼の名を私に対する武器として利用してきた結果であり、私はこれ以上それを許容しない。イアン・ライトの名が私への武器として使われているからこそ、今も彼について議論が続いているのだ。
現実には、9ヶ月前にこの騒動を鎮め、大人としての対話で互いの見解を話し合う機会があった。私が公私にわたりイアン・ライトに謝罪した時、彼はこれまで多くの人々に見せてきた寛容さと連帯の姿勢を示す機会があった。自称する『味方』であることを証明する機会だった。
「残念ながら、私の誠実さと謙虚さは侮辱をもって迎えられた。『お前の謝罪は受け入れない』と言い放ち、他の者たちが私を攻撃し、私の意見に対してさらなる虐待を加えることを黙認したのだ」
彼女は続けた：「私は常に、互いの視点を共有し、話し合い、前に進む対話に開かれていることを公に表明したい。それが私の立場だ。
『彼女とは仕事をしたくない』という積極的な選択を人々が迫られていると聞き、少しがっかりしている。それは幼稚だ。私は決して特権を利用して『あの人とは仕事したくない』とは言わない。対話には常にオープンだ。実現すれば素晴らしいし、実現しなくても人生は続く」
アルコはライト監督への批判発言以降、オファーが激減したと主張している。女子サッカーにおける次なる主要国際大会は2027年ワールドカップ（開催地：ブラジル）となる。国内リーグや大陸大会は継続中で、2025-26シーズンにはWSLとチャンピオンズリーグの優勝争いが熱戦を繰り広げる予定だ。
