「他のクラブではこんなこと一度もなかったはずだ！」―コッパ・イタリア敗退を受け、アントニオ・コンテ監督がナポリのセリエA優勝争いからの脱落を宣言
コンテ監督、衝撃の敗退後に審判の基準を痛烈に批判
ナポリのシーズンは火曜日の夜、コッパ・イタリア準々決勝でコモに敗れ、新たな低調期を迎えた。ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの1-1の引き分け（アントニオ・ヴェルガラが後半早々に得点を決め、マーティン・バトゥリーナのPKによるナポリの得点を相殺）は、緊張感あふれるPK戦へとつながった。結局、ロメル・ルカクとスタニスラフ・ロボトカの決定的なミスが、ホームチームを敗北へと追い込んだ。
しかし、コンテ監督の試合後の怒りは、主に審判に向けられたものだった。ナポリの監督は、コモのディフェンダー、ハコボ・ラモンがラスムス・ホイユンドに対するファウルで退場処分とならなかったことに憤慨し、この判定はイタリアの審判陣の今シーズンの不振を象徴していると述べた。彼は、審判の指名責任者であるジャンルカ・ロッキ氏に、現在の審判のレベルはイタリアのサッカーにとって有害であると主張し、改善を求めるよう呼びかけた。
「確かに審判陣とVARにとって良いシーズンではない。状況を改善する方策を見出せることを願う」とコンテ監督はスポルト・メディアセットに語った。「事実、監督も選手もファンも皆不満を漏らしている。だからこのスポーツはレベルアップし、改善する必要がある。我々がチームを向上させるのと同じように、ロッキは審判陣とVAR担当者を向上させねばならない。これはサッカーにとって良くないし、我々にとっても良くない」
「神社に行って祈ろう」
審判の判定に不満を募らせつつも、コンテ監督が最も苦々しい評価を下したのは、チームを襲う負傷者続出の危機だった。敗退がセリエA首位のインテルとの9ポイント差を縮めるためにナポリの集中力を高める可能性について問われると、監督はその示唆を一笑に付した。ジョバンニ・ディ・ロレンツォ、ケヴィン・デ・ブライネ、ビリー・ギルモアら主力選手の深刻な負傷を列挙し、自らの手が縛られている理由を説明した。
「なんて馬鹿げた質問だ」とコンテは応じた。「ディ・ロレンツォの負傷を予測できるか？ 腱断裂のルカクを？ 既に手術歴のある脚の腱損傷を抱えるデ・ブルイネを？ 手術が必要で数ヶ月離脱するギルモアを？ そんな予測が果たして可能か？
「我々にできるのは神社で祈ることだけだ。これらはシーズン通して続く負傷だからだ。6、7人の主力選手が数ヶ月ずつ離脱する状況では、同じ選手たちが常にプレーし続けざるを得ず、それが[スコット]マクトミネイや[アミール]ラハマーニに問題を引き起こしている。他のクラブでこんなことが起きたことは一度もないと思う」
移籍市場での動きがなかった中、チームは限界を超えて奮闘した
元チェルシーとユヴェントスの指揮官は、選手たちを批判から守ろうと熱心に主張し、限られた資源の中で彼らは期待以上の成果を上げていると述べた。コモがフルメンバーで10日間の休息を経て臨んだのに対し、ナポリはジェノアとの過酷な試合（10人で戦った末の敗戦）からわずか3日後にチームを急造したと強調した。
コンテはさらにクラブの移籍戦略にも批判の矛先を向け、移籍市場では「何もできなかった」と伝えられたため、限界まで酷使されている手薄な戦力しか与えられなかったと指摘した。
「選手たちを称賛するしかない。我々は現状の限界を超えて戦っている」と彼は主張した。「利用できるリソースは極めて少なく、今シーズンの目標に全く見合わない。それでも選手たちは驚くべき働きを見せている…現在の戦力を考えれば、どんな監督でも苦戦するだろう」
スクデット獲得の話題は「ばかげている」と評される
コッパ・イタリアとチャンピオンズリーグの敗退により、ナポリのシーズンは完全に失速する危険にさらされている。コンテ監督はチームの序列について容赦なく率直に語り、インテル、ACミラン、ローマ、ユヴェントスを上位勢力として列挙した。メディアに対し「真剣な評価」を要求し、スクデット防衛や終盤での巻き返しといった議論は現状から完全に乖離していると示唆した。
「現状を踏まえれば、今季の我々の取り組みは極めて前向きだ」とコンテ監督は結論づけた。「スクデットに関しては9ポイント差がある。深刻な問題を抱えているのにスクデットの話か？ 冗談じゃない。インテル、ミラン、ローマ、ユヴェントス、コモでさえも上位にいる。何を言っているんだ？ 質問や評価も真剣に行わねばならない。さもなければ全てが滑稽になる」
