「他のクラブではこんなこと一度もなかったはずだ！」―コッパ・イタリア敗退を受け、アントニオ・コンテ監督がナポリのセリエA優勝争いからの脱落を宣言

ナポリのシーズンは火曜日の夜、コッパ・イタリア準々決勝でコモに敗れ、新たな低調期を迎えた。ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの1-1の引き分け（アントニオ・ヴェルガラが後半早々に得点を決め、マーティン・バトゥリーナのPKによるナポリの得点を相殺）は、緊張感あふれるPK戦へとつながった。結局、ロメル・ルカクとスタニスラフ・ロボトカの決定的なミスが、ホームチームを敗北へと追い込んだ。

しかし、コンテ監督の試合後の怒りは、主に審判に向けられたものだった。ナポリの監督は、コモのディフェンダー、ハコボ・ラモンがラスムス・ホイユンドに対するファウルで退場処分とならなかったことに憤慨し、この判定はイタリアの審判陣の今シーズンの不振を象徴していると述べた。彼は、審判の指名責任者であるジャンルカ・ロッキ氏に、現在の審判のレベルはイタリアのサッカーにとって有害であると主張し、改善を求めるよう呼びかけた。

「確かに審判陣とVARにとって良いシーズンではない。状況を改善する方策を見出せることを願う」とコンテ監督はスポルト・メディアセットに語った。「事実、監督も選手もファンも皆不満を漏らしている。だからこのスポーツはレベルアップし、改善する必要がある。我々がチームを向上させるのと同じように、ロッキは審判陣とVAR担当者を向上させねばならない。これはサッカーにとって良くないし、我々にとっても良くない」