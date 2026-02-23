Getty
「他にも多くの要素が必要だ」―17歳の若手がノッティンガム・フォレスト戦で途中出場し輝きを見せた後、アルネ・スロット監督がリオ・ングモハのリバプールでの役割について率直に語った
ングモハがフォレスト戦で劇的な勝利に貢献、途中出場で主役級の活躍
リバプールがノッティンガム・フォレスト戦で精彩を欠く試合を展開し、長い時間苦戦を強いられたのもまた同じことだった。終盤にアレクシス・マカリスターが二度目のチャンスで劇的な決勝点を叩き込み、シティ・グラウンドでの窮地を脱した。
アルゼンチン代表のワールドカップ優勝メンバーである同選手は、89分に先制点を挙げたと思った。残り13分で投入されたングモハが活発なベンチからの活躍の一環としてクロスを上げ、それをユーゴ・エキティケが合わせ、最終的にマカリスターが押し込んだ。しかしこの得点はVARチェックの結果、ハンドの判定で取り消された。
97分にはオフサイド判定の再確認を経てゴールが認められる時間もあったが、アウェイ側のスタンドや世界中のテレビ画面で観戦していた人々にとって最も強い印象を残したのは、何と言ってもングモハの活躍であった。
スロットは、ングモハがより定位置を確保できる方法を説明する
スロット監督は試合後、ングモハの近い将来について質問を受けた。若き選手は、メンタルとフィジカルの両面でプレーを磨く必要があることを認識させられた。リヴァプールのヘッドコーチは次のように語った。「彼は驚異的な潜在能力を持っている。そうでなければ、17歳でプレミアリーグ、ましてやリヴァプールでこれほど多くの出場時間を得ることはできないだろう。 プレミアリーグで彼ほど多くの出場時間を獲得した17歳は他にいないだろう。
リオほど出場時間を得ている18歳や19歳の選手はおそらくいないだろうが、最後の部分については確信が持てない。これが彼の才能の大きさを物語っており、我々もそう評価している。彼は着実に成長を続けており、だからこそ出場機会が増えているのだ。
「彼はどんどん強くなっている。1対1の場面だけでなく、他にも何度か自分のポジションを死守する場面があった。それが必要なのだ。なぜなら、我々の対戦相手は主に25、26、27、28歳の選手たちだからだ。我々のチームの年齢層は少し例外で、ほとんどのチームは様々な年齢や体格の選手を抱えている。
「17歳で既にこうした姿勢を見せられるのは、彼の才能を物語っている。だが周知の通り、才能はキャリアの始まりに過ぎない。今日我々が示したように、他にも多くの要素が必要だ。マッカ（マッキャレン）はメンタリティの好例であり、このレベルでキャリアを築くには不可欠なものだ」
キャラガーは10代の選手をサラーやガクポよりも先発起用すべきだと主張している
ングモハは2024年8月にチェルシーからリヴァプールへ移籍した。移籍補償金は最大680万ポンドに達する可能性がある。今季16試合に出場させたリヴァプールは喜んで支払うだろう。
クラブのレジェンド、ジェイミー・キャラガーは、今後さらに多くの出場機会、特に先発起用が必要だと確信している。元リヴァプールDFはスカイスポーツにこう語った。「ングモハは15分間で、それまでのサラーやガクポよりも多くのことを成し遂げた。彼は試合の流れを変えた。先発起用されるべきだ」
「いずれリオ・ングモハをチームに組み込まねばならない。さもなければ、別のミッドフィルダーを獲得するか、ガクポやサラーを手放すことになるだろう。リヴァプールのサイドエリアにおける突破力とスピードは明らかに不足している」
リバプール 2025-26シーズンの試合日程：次なる対戦相手はウェストハム
その助言が耳に残る中、リヴァプールがトップ4入りとチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて巻き返しを図る中、スロット監督は土曜日のホームゲームに向け、降格の危機に瀕するウェストハム戦に備えてチームを整えている。
