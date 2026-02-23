「他にも多くの要素が必要だ」―17歳の若手がノッティンガム・フォレスト戦で途中出場し輝きを見せた後、アルネ・スロット監督がリオ・ングモハのリバプールでの役割について率直に語った

スロット監督は試合後、ングモハの近い将来について質問を受けた。若き選手は、メンタルとフィジカルの両面でプレーを磨く必要があることを認識させられた。リヴァプールのヘッドコーチは次のように語った。「彼は驚異的な潜在能力を持っている。そうでなければ、17歳でプレミアリーグ、ましてやリヴァプールでこれほど多くの出場時間を得ることはできないだろう。 プレミアリーグで彼ほど多くの出場時間を獲得した17歳は他にいないだろう。

リオほど出場時間を得ている18歳や19歳の選手はおそらくいないだろうが、最後の部分については確信が持てない。これが彼の才能の大きさを物語っており、我々もそう評価している。彼は着実に成長を続けており、だからこそ出場機会が増えているのだ。

「彼はどんどん強くなっている。1対1の場面だけでなく、他にも何度か自分のポジションを死守する場面があった。それが必要なのだ。なぜなら、我々の対戦相手は主に25、26、27、28歳の選手たちだからだ。我々のチームの年齢層は少し例外で、ほとんどのチームは様々な年齢や体格の選手を抱えている。

「17歳で既にこうした姿勢を見せられるのは、彼の才能を物語っている。だが周知の通り、才能はキャリアの始まりに過ぎない。今日我々が示したように、他にも多くの要素が必要だ。マッカ（マッキャレン）はメンタリティの好例であり、このレベルでキャリアを築くには不可欠なものだ」