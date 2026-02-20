「今は宿題中だ！」－ボルシア・ドルトムント首脳、マンUとチェルシーが「極めて重要な」スター選手に関心を示す中、契約交渉を示唆

ンメチャはマンチェスター・シティのアカデミー出身という経歴から、「ホームグロウン」選手としてのステータスにより、イングランドのクラブにとって非常に魅力的な存在だ。マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナムはいずれもこのドイツ代表選手を候補リストに載せていると報じられている。アーセナルもまた、複数のプレミアリーグ上位クラブの監督が求める戦術的プロファイルに合致するこの万能型ミッドフィルダーに関心を示していると伝えられている。

ンメチャは現在2028年までの契約を結んでいるが、年俸約500万ユーロという現状の報酬は主力選手としての地位に見合っていない。ドルトムントは、DFニコ・シュロッターベックとの交渉のように長期化する移籍騒動を避けたい意向だ。近い将来に契約延長を提示することで、長期的な残留を確保するか、2026年ワールドカップを前に市場価値を大幅に引き上げることを目指している。

移籍専門家のパトリック・ベルガーはスカイスポーツ・アウフェ・ズードのポッドキャスト でこう説明した。「マンチェスター・ユナイテッド、シティ、トッテナム、チェルシーといったクラブは以前から彼をリストに載せていた。アーセナルにもフィットする。近いうちに動きがあるはずで、BVBがどう対応するか非常に興味深い」