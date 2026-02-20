Getty Images Sport
「今は宿題中だ！」－ボルシア・ドルトムント首脳、マンUとチェルシーが「極めて重要な」スター選手に関心を示す中、契約交渉を示唆
ドルトムント、主力MFの保護へ動き出す
ドルトムントは、プレミアリーグからの関心が高まる中、ンメチャとの正式な契約交渉に入る準備を進めている。25歳の同選手はBVBの戦術において重要な役割を担っており、最近ではチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ1stレグのアタランタ戦で2-0の圧勝に貢献した。試合の流れを支配し数的優位を生み出す能力は、ドイツの強豪にとって不可欠なものとなっている。
クラブ首脳陣は、ンメチャの価値が欧州全体で急上昇していることを認識し、夏の移籍市場が開く前に行動を起こす決意だ。 2023年にヴォルフスブルクから3000万ユーロで加入したこのミッドフィルダーは、今季全公式戦34試合に出場し5得点3アシストを記録。当初の批判を黙らせ、チームに不可欠な存在となった。ドルトムントは今や彼を単なる転売対象ではなく、長期的なプロジェクトの柱と見なしている。
ドルトムントのスポーツディレクターはスカイ・スポーツに対し「彼のプレーには非常に感銘を受けた。常に試合の流れを解決できるからだ」と語った。「新たなスペースを創出し、数的優位を生み出す。フェリックスは現在
で大きな影響力を発揮しており、極めて重要な選手だ」
プレミアリーグの強豪クラブが元マンチェスター・シティの育成選手を囲む
ンメチャはマンチェスター・シティのアカデミー出身という経歴から、「ホームグロウン」選手としてのステータスにより、イングランドのクラブにとって非常に魅力的な存在だ。マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナムはいずれもこのドイツ代表選手を候補リストに載せていると報じられている。アーセナルもまた、複数のプレミアリーグ上位クラブの監督が求める戦術的プロファイルに合致するこの万能型ミッドフィルダーに関心を示していると伝えられている。
ンメチャは現在2028年までの契約を結んでいるが、年俸約500万ユーロという現状の報酬は主力選手としての地位に見合っていない。ドルトムントは、DFニコ・シュロッターベックとの交渉のように長期化する移籍騒動を避けたい意向だ。近い将来に契約延長を提示することで、長期的な残留を確保するか、2026年ワールドカップを前に市場価値を大幅に引き上げることを目指している。
移籍専門家のパトリック・ベルガーはスカイスポーツ・アウフェ・ズードのポッドキャスト でこう説明した。「マンチェスター・ユナイテッド、シティ、トッテナム、チェルシーといったクラブは以前から彼をリストに載せていた。アーセナルにもフィットする。近いうちに動きがあるはずで、BVBがどう対応するか非常に興味深い」
ケルと専門家がンメチャの価値について意見を述べる
スカイスポーツからクラブがンメチャとの新契約交渉に着手する準備ができているか問われると、ケールは自信を見せた。「心配無用だ。私は準備を進めている」とスポーツディレクターは述べ、契約延長に向けた事務作業が既に裏で進行中であることを示唆した。
元バイエルン・ミュンヘンMFディディ・ハマンは、ンメチャが現代サッカーにおいてますます希少となる身体能力と技術の両方を兼ね備えていると評価する。「ンメチャの契約は2028年まで。ワールドカップの結果次第では、ドルトムント側が彼と話し合い、長期残留の意思を確認する可能性は十分にある」とハマンはコラムで記した。
ハマンはさらに、契約期間に関わらずンメチャの成長軌跡が彼を求められている存在にしている点を強調。「彼のような選手は欧州に多くない。こうした選手には大きな市場がある。ドルトムントは彼の将来を自ら掌握できる立場を確保すべきだ」と述べた。
焦点はブンデスリーガと国際的な栄誉へと移る
フロントオフィスでの「課題」が続く中、ンメチャはピッチ上での「爆発的なパフォーマンス」を維持することに集中し続ける。現在の調子を維持、あるいはさらに向上させることができれば、2026年ワールドカップに向けたユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表の座を確実に掴むだろう。
次なる舞台となるのは、土曜日のブンデスリーガ、ドルトムント対RBライプツィヒ戦。ンメチャは即座に結果を残すことを目指す。
