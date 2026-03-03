Getty Images Sport
翻訳者：
「人生は残酷だった」―ロドリゴが心痛を吐露 レアル・マドリードのスター、大怪我でワールドカップの夢が絶たれたことを認める
レアル・マドリードが壊滅的な診断を確認
レアル・マドリードは火曜日、FWロドリゴがシーズン終了となる負傷を負ったことを発表した。ゲタフェ戦で負った膝の負傷について火曜朝に実施された詳細な検査の結果、最悪の懸念が現実のものとなった。 クラブ公式声明によると：「本日、レアル・マドリード医療チームが選手ロドリゴに対して実施した検査の結果、右脚の前十字靭帯断裂および外側半月板断裂と診断された」
この壊滅的な負傷は、彼がピッチに入ってわずか11分後に発生した。サイドでの特徴的なフェイントの後、膝が崩れたのだ。ロドリゴは腱炎による1ヶ月の離脱から復帰したばかりだったため、この逆境はさらに残酷なものとなった。彼は明らかな痛みをこらえながら試合を終えたが、その後の検査で損傷の深刻さが確認され、国内リーグ戦での活躍が突然の終焉を迎えた。
ブラジルのワールドカップの夢が打ち砕かれた
この悲劇の精神的重みはスペインの首都をはるかに超えて広がっている。この重大な負傷により、ロドリゴは2026年ワールドカップ出場の権利を正式に失ったのだ。ブラジル代表選手は自身のInstagramアカウントで深い悲しみを共有し、この瞬間を「人生で最も悲しい日の一つ」と表現した。彼はこの診断結果こそが、プロとしてのキャリアを通じて常に深く恐れてきた悪夢のシナリオだと認めた。
「人生で最悪の日だ。この負傷をどれほど恐れてきたことか…最近、人生は少し残酷かもしれない…自分にこの試練がふさわしいかはわからないが、文句を言える立場か？これまでにも、自分にはふさわしくないほど多くの素晴らしい経験をしてきたのだから」と彼は綴った。
「人生にもキャリアにも大きな障害が立ちはだかり、しばらくは最も愛することをできなくなる。クラブでの今季残りの試合は出場できず、母国代表としてのワールドカップ出場も叶わない。この夢が私にとってどれほど大切かは誰もが知っている。できるのは、いつも通り強くあることだけだ。これは何も新しいことではない」
レアル・マドリードとアルベロアが選手選考の危機に直面している
マドリードに戻ると、この壊滅的な逆境のタイミングは、既に増え続ける負傷者リストに苦しむアルヴァロ・アルベロア監督にとってこれ以上ないほど最悪だ。レアル・マドリードが複数の戦線でシーズン終盤の勝負所を迎える中、ロス・ブランコスは驚くほどフォワードの選択肢が不足している。ロドリゴの突然の離脱は、セルタ・ビーゴとの対戦を控えた重要な試合を前に、最終ラインでの戦術的柔軟性を著しく制限する。
現在の戦力状況はサンティアゴ・ベルナベウに深刻な選手起用危機を招いている。スーパースター補強のキリアン・エムバペは負傷で依然出場不能。一方、新鋭フランコ・マスタントゥオーノは直近の退場処分による出場停止が確定している。これによりアルベロア監督が起用可能な正規の攻撃陣はヴィニシウス・ジュニオールと若手ゴンサロのみとなり、バルセロナとの4ポイント差を縮めようとするこの重大局面で、残された選手陣に結果を出すための多大なプレッシャーがかかっている。
- Getty Images Sport
長い回復への道のりが始まる
失望に覆われた直近の未来とは裏腹に、ロドリゴはすでに過酷なリハビリ過程へと意識を切り替えている。前十字靭帯と半月板の複合損傷からの回復には通常7～9ヶ月を要するため、彼はリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの重要な最終戦を欠場することになる。2026-27シーズンのプレシーズンに間に合わせるため、今や彼は時間との壮絶な戦いに直面している。
大きな精神的負担にもかかわらず、ロドリゴは公の場で驚くべき回復力を示した。「皆さんの祈り、メッセージ、愛情に感謝します！皆さんは私にとってとても大切な存在です。今は非常に困難な時期ですが、ここで立ち止まらないことをお約束します。私はまだ多くの素晴らしい経験を積み、私を信頼してくれる皆さんに喜びをもたらすと信じています。またすぐにお会いしましょう」と彼は述べた。
広告