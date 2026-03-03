「人生は残酷だった」―ロドリゴが心痛を吐露　レアル・マドリードのスター、大怪我でワールドカップの夢が絶たれたことを認める

この悲劇の精神的重みはスペインの首都をはるかに超えて広がっている。この重大な負傷により、ロドリゴは2026年ワールドカップ出場の権利を正式に失ったのだ。ブラジル代表選手は自身のInstagramアカウントで深い悲しみを共有し、この瞬間を「人生で最も悲しい日の一つ」と表現した。彼はこの診断結果こそが、プロとしてのキャリアを通じて常に深く恐れてきた悪夢のシナリオだと認めた。

「人生で最悪の日だ。この負傷をどれほど恐れてきたことか…最近、人生は少し残酷かもしれない…自分にこの試練がふさわしいかはわからないが、文句を言える立場か？これまでにも、自分にはふさわしくないほど多くの素晴らしい経験をしてきたのだから」と彼は綴った。

「人生にもキャリアにも大きな障害が立ちはだかり、しばらくは最も愛することをできなくなる。クラブでの今季残りの試合は出場できず、母国代表としてのワールドカップ出場も叶わない。この夢が私にとってどれほど大切かは誰もが知っている。できるのは、いつも通り強くあることだけだ。これは何も新しいことではない」