「二度と実現しない」― オーナー夫妻が記念日を祝う中、ベン・フォスターが「とんでもない」影響力と称賛したライアン・レイノルズとロブ・マックのレックサムでの活躍

フォスターは2023年に引退を撤回してクラブでプレーし、イングランド・フットボールリーグ昇格に貢献した。彼は現在、クラブの驚異的な成長をこう強調している。「サルフォード・シティでは、全てを経験したサッカー選手が運営を担っている。彼らはサッカークラブの運営方法を知っており、時に『これは機能しない』という固定観念をもたらすこともある」 バーミンガムには非常に裕福なオーナーがいるが、レックサムは違う。ロブとライアンはクラブを買収した時、何をすべきか本当に分かっていなかった。資金を投入しただけでなく、自らのエネルギーも注いだ。彼らの個人的な関心と情熱を、他ではめったに見られない形で注ぎ込んだのだ。 彼らに最も誇りに思うことを尋ねたら、俳優業やビジネスでの実績と並ぶほど、レックサムを挙げると確信している。理解しきれていないものを今日の姿に育て上げたのだ。そこに大きな誇りを感じずにはいられない。驚くべきことだ。

「まったくもって信じられない。二度と起こりえないことだ。ノンリーグから昇格、昇格、昇格を重ね、このレベルですでに昇格圏にいるなんて、とんでもない話だ。 1、2年前、3～5年以内にプレミアリーグに昇格すると予測した。チャンピオンシップ脱出は困難だ——資金力のある強豪がひしめく過酷なリーグだから。だが彼らは正しい方法で成し遂げた——監督に選手獲得の権限を与え、選手の本質を理解させたのだ」

