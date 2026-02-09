Istimewa
「二度と実現しない」― オーナー夫妻が記念日を祝う中、ベン・フォスターが「とんでもない」影響力と称賛したライアン・レイノルズとロブ・マックのレックサムでの活躍
ハリウッドスターがレックサムで過ごした5年間
レノックスとマックがクラブの所有権を取得し、世界中の注目を集めてから5年が経った。ウェールズのクラブはその後大きく変貌を遂げ、3年連続の昇格を果たし、ついにチャンピオンシップに到達した。フィル・パーキンソン監督率いるチームは厳しいシーズンを戦っているが、現在プレーオフ最終枠に位置しており、プレミアリーグ昇格の夢は依然として現実味を帯びている。
「二度と再現できない」―レックサムの二人組への称賛
フォスターは2023年に引退を撤回してクラブでプレーし、イングランド・フットボールリーグ昇格に貢献した。彼は現在、クラブの驚異的な成長をこう強調している。「サルフォード・シティでは、全てを経験したサッカー選手が運営を担っている。彼らはサッカークラブの運営方法を知っており、時に『これは機能しない』という固定観念をもたらすこともある」 バーミンガムには非常に裕福なオーナーがいるが、レックサムは違う。ロブとライアンはクラブを買収した時、何をすべきか本当に分かっていなかった。資金を投入しただけでなく、自らのエネルギーも注いだ。彼らの個人的な関心と情熱を、他ではめったに見られない形で注ぎ込んだのだ。 彼らに最も誇りに思うことを尋ねたら、俳優業やビジネスでの実績と並ぶほど、レックサムを挙げると確信している。理解しきれていないものを今日の姿に育て上げたのだ。そこに大きな誇りを感じずにはいられない。驚くべきことだ。
「まったくもって信じられない。二度と起こりえないことだ。ノンリーグから昇格、昇格、昇格を重ね、このレベルですでに昇格圏にいるなんて、とんでもない話だ。 1、2年前、3～5年以内にプレミアリーグに昇格すると予測した。チャンピオンシップ脱出は困難だ——資金力のある強豪がひしめく過酷なリーグだから。だが彼らは正しい方法で成し遂げた——監督に選手獲得の権限を与え、選手の本質を理解させたのだ」
レイノルズとマックは未来を見据える
レイノルズとマックは将来を見据え、成功はピッチ上の成績だけで測られるものではないと語る。マックはザ・アスレティック誌にこう語った。「（我々が目指すのは）人々を惹きつけ、彼らにレックサムに留まってもらい、芸術的精神を受け継いで、芸術とビジネスを用いて町の中で何かを築くことだ。これはマクロ経済的な観点からも役立つ持続可能なモデルのように思える」 初日から言ってきたのは、持続可能なモデルを構築したいということだ。クラブの現状の経済状況を見れば、ここに至る経緯そのものが持続可能でないことは明らかだ。しかしそれは、何世代にもわたって基盤が整っていなかったからに過ぎない。 ですから私たちが目指すのは、種を蒔くことです。そうすれば、確かに今は成功できるでしょうが、50年後、100年後には、その種が木となり、完全に持続可能なモデルとなるのです。プレミアリーグ優勝を見たいか？はい。チャンピオンズリーグを勝ち取りたいか？はい。しかし、私たちが繁栄している一方で、レックサムという町が成功していないなら、それは私たちの失敗です。」
FAカップが次なる舞台となるレックサム
レックサムは現在、31試合を終えてチャンピオンシップのプレーオフ圏内最終順位に位置しており、シーズン終了までこの位置を維持したいところだ。しかし、焦点は今やFAカップへと移り、金曜夜のイプスウィッチ・タウンとの4回戦に集中する。レックサムはその後、4日後に控えるブリストル・シティとの大一番でチャンピオンシップ戦線に復帰する。 レックサムはロビンスよりわずか1ポイント上、順位も2つ上の位置にいる。
