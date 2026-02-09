「二人とも傷ついている」―元チェルシー＆レアル・マドリードのスター、アルバロ・モラタが妻アリス・カンペロとの別居を明かす　浮気疑惑に反論

モラタとカンペロのカップルは正式に破局したようだ。二人は2024年8月、スペインが欧州選手権を制した直後に別居を発表していた。昨年1月に復縁を果たし、カンペロは最初の別れを「人生で最も大きな過ちだった」と語っていた。

しかしスペイン誌『オラ』が報じたところでは 、この第二章も長続きしなかった。同誌によれば、華やかなカップルは数週間前から別居状態にあるという。モラタは荷物をまとめ、カンペロと4人の幼い子供たち（双子のアレッサンドロとレオナルド、エドアルドとベラ）と共有していた家族宅を去った。

一方カンペッロは、モラタとスポーツマネジメント専門家エレナ・シリグとの関係を巡る浮気疑惑について「不貞行為は一切ない」と強く否定している。

カンペッロは熱意を込めた投稿でこう記した。「エレナは長年知り合いの家族ぐるみの友人です。断言しますが、彼女はそんな人間ではなく、非難されているような行為は一切行っていません」。シリグが「家庭を壊す女」というレッテルに涙ながらに電話してきたことを明かし、友人の名誉を守るため公に発言したと説明した。

「エレナは無実だから、そして女性として、特定の告発がいかに人を傷つけるかよく知っているから、私は彼女を守る」と彼女は付け加えた。「私たちの関係は常に明確だった。彼女は学士論文を私の美容ブランド『マスクマイ』に捧げたほどで、価値観を持ち、立派な家族を持つ真面目な人物だ」