Getty Images Entertainment
「二人とも傷ついている」―元チェルシー＆レアル・マドリードのスター、アルバロ・モラタが妻アリス・カンペロとの別居を明かす 浮気疑惑に反論
モラータの分裂
モラタとカンペロのカップルは正式に破局したようだ。二人は2024年8月、スペインが欧州選手権を制した直後に別居を発表していた。昨年1月に復縁を果たし、カンペロは最初の別れを「人生で最も大きな過ちだった」と語っていた。
しかしスペイン誌『オラ』が報じたところでは 、この第二章も長続きしなかった。同誌によれば、華やかなカップルは数週間前から別居状態にあるという。モラタは荷物をまとめ、カンペロと4人の幼い子供たち（双子のアレッサンドロとレオナルド、エドアルドとベラ）と共有していた家族宅を去った。
一方カンペッロは、モラタとスポーツマネジメント専門家エレナ・シリグとの関係を巡る浮気疑惑について「不貞行為は一切ない」と強く否定している。
カンペッロは熱意を込めた投稿でこう記した。「エレナは長年知り合いの家族ぐるみの友人です。断言しますが、彼女はそんな人間ではなく、非難されているような行為は一切行っていません」。シリグが「家庭を壊す女」というレッテルに涙ながらに電話してきたことを明かし、友人の名誉を守るため公に発言したと説明した。
「エレナは無実だから、そして女性として、特定の告発がいかに人を傷つけるかよく知っているから、私は彼女を守る」と彼女は付け加えた。「私たちの関係は常に明確だった。彼女は学士論文を私の美容ブランド『マスクマイ』に捧げたほどで、価値観を持ち、立派な家族を持つ真面目な人物だ」
- Getty Images
私たちは二人とも傷ついている
モラタは、二人の関係が崩壊したことが双方にとって辛いものだったと認めている。
「私たちは互いを愛しているのに理解し合えない二人だからこそ苦しんでいる」とアレクシア・リバスに語った。
「多くの人々が彼女の方が傷ついていると言うが、アリスが私より辛いわけではない。はっきりさせておきたいのは、私たち両方が傷ついているということだ。彼女が恨んでいるわけではなく、私たち両方が苦しんでいるのだ」
彼はまた元恋人の言葉を繰り返して、シリグとは付き合っていないと主張した。
「特別な友人とかそういう関係じゃない。今はそういうことに興味がない。もし特別な友人ができたら、普通に彼女と歩いているところを見られるだろう」
「特に子供がいる状況で、このような別れに第三者が関与していると主張する人々は、単に心が欠けている」
モラタが苦戦している
モラタのコモへのレンタル移籍は、彼が望んだような結果にはなっていない。このストライカーはセリエAでクラブのゴールを決めることができず、唯一の得点はコッパ・イタリアのフィオレンティーナ戦で記録したものだ。彼は以前、自身のメンタルヘルスについて熱く語り、ゴール前の苦闘を打ち明けていた。
「多くの恐ろしい自滅的な考えに苛まれた」と彼は告白した。「家族と行く先々で不快な出来事が起き、人々に侮辱され嘲笑されるなら、スペイン代表でプレーする価値はあるのか？ それは価値がない」
代表ユニフォームを着て自国サポーターからブーイングを浴びる苦痛や、「嫌われ者」に勝たせたくないという思いと引退願望の間で揺れる葛藤についても語った。「代表を引退すれば、奴らの勝ちだ」と彼は当時、挑むように語っていた。結婚生活の終焉という新たな個人的な逆境を乗り越えようとする中、ピッチ内外でミラノでの人生を再構築しようとする彼にとって、その不屈の精神が再び試されることになるだろう。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
コッパ・イタリア準々決勝で火曜日にアウェーでナポリと対戦する。セスク・ファブレガス率いるチームはその後フィオレンティーナと対戦し、モラタにとってリーグ戦初ゴールを決める絶好の機会となる可能性がある。
GOAL-eによる自動翻訳
広告