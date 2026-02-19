シアラーは、アーセナルが依然として自らの運命を握っていることを認めつつも、マンチェスター・シティが消化試合で勝利すれば、アルテタ率いるチームとの差をわずか2ポイントに縮めると指摘した。

元ニューカッスルFWは続けた。「プレミアリーグ優勝もアーセナルの手中にある。全試合を勝ち抜けば優勝できるからだ。技術的には両チームに優勝の可能性があり、誰もが4月のエティハドでの一戦に注目していた。そもそも重要な試合だったし、明らかにそうであることは明白だ。 しかし、彼らが過去7試合でわずか2勝しか挙げていないのは事実であり、これは重大な懸念材料だ。

「とはいえ、水曜夜の出来事を受けて、私は次の試合に注目している。そして実際に、それが大きな試合であることを望んでいる。トッテナム戦はまさにそれだ。北ロンドン・ダービーであり、彼らも新監督を迎えている。これら全てが重なれば、試合は巨大な意味を持つ。 ブラックバーン時代に同じ状況に置かれたことがある。人々が『彼らは自滅するのか？』と囁く時の感覚は痛いほど分かる。

リードしながら追い上げられる試合を経験した身として、彼らの心情は痛いほど理解できる。 マンチェスター・シティ陣営の心情も理解できる。昨夜の試合をペップ監督も選手たちも観て『さあ、我々の出番だ。週末にこのチャンスを活かせ』と思ったはずだ。シティはニューカッスルと対戦するが、彼らのアウェイ戦績は周知の通り悲惨なものだ。

だから今シーズン終了まで紆余曲折は続くだろう。シティが首位になる時期もあれば、アーセナルが首位になる時期もある。おそらく4月のあの試合が勝敗を分けることになるだろう。 マンチェスター・シティがアンフィールドで勝ち点3を獲得した試合は、リーグ優勝争いにおいてゲームチェンジャーだったと思う。あの勝利がなければ状況は大きく異なっていたはずだ。アーセナルにこれほどのプレッシャーをかけることはなかっただろう」