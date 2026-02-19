Getty Images Sport
「亀裂が目に見えてきた！」－アラン・シアラーがウルブズ戦引き分け後のアーセナルに警告「批判の声はさらに大きくなる」ミケル・アルテタ率いるチームはプレミアリーグ優勝を逃す危険性
アーセナルの不振
アーセナルはここ数週間、優勝争いで苦戦を強いられており、北ロンドンの強豪は直近7試合でわずか2勝しか挙げていない。ウルブズとの2-2の引き分けは最新の痛手であり、現在マンチェスター・シティに5ポイント差をつけているものの、1試合多く消化している。 首位と2位の両チームは4月18日にエティハド・スタジアムで直接対決を控えており、ミケル・アルテタ監督はペップ・グアルディオラ率いる常勝軍団の本拠地で勝利を収めたことがない。さらにシアラーは「騒音はさらに大きくなるだけだ」と警告。ライバルサポーターが「またしても優勝を逃す」と主張し続ける中での発言だ。
シアラーの警告
シアラーは今週末の北ロンドン・ダービーを控えた 苦境のトッテナム戦を前にベットフェアに こう語った。「アーセナルには今、亀裂が生じ始めている。2-0でリードしながらもプレミアリーグ最下位のウルブズに追いつかれたことは良くない。これはほぼ予想通りだった。 優勝を独走するとは思っていなかった。特にアーセナルのように長年優勝から遠ざかっているチームがそれを成し遂げることは極めて稀だ。
「そういう意味では理解できるが、懸念材料だ。好むと好まざるとにかかわらず、アーセナルは『大一番で崩れる』『勝ちを逃す』『プレッシャーに負ける』といった批判を快く思っていないだろう。おそらく嫌がっている。そして今後数日間、さらに大きな批判の声が上がるだろうから、彼らにとって好ましい状況ではない。
「水曜日の結果もあり、そうした声はさらに増すだろう。日曜日にトッテナムが勝利すれば、その騒ぎがどれほど大きくなるか想像に難くない。しかし中立的な立場から見れば、これは素晴らしいことだ。今シーズン終了までのタイトル争いが非常にエキサイティングなものになるだろう。とはいえ、確かに以前よりもアーセナルに亀裂が生じ始めていると感じるようになるだろう」
「まだアーセナルの手中にある」
シアラーは、アーセナルが依然として自らの運命を握っていることを認めつつも、マンチェスター・シティが消化試合で勝利すれば、アルテタ率いるチームとの差をわずか2ポイントに縮めると指摘した。
元ニューカッスルFWは続けた。「プレミアリーグ優勝もアーセナルの手中にある。全試合を勝ち抜けば優勝できるからだ。技術的には両チームに優勝の可能性があり、誰もが4月のエティハドでの一戦に注目していた。そもそも重要な試合だったし、明らかにそうであることは明白だ。 しかし、彼らが過去7試合でわずか2勝しか挙げていないのは事実であり、これは重大な懸念材料だ。
「とはいえ、水曜夜の出来事を受けて、私は次の試合に注目している。そして実際に、それが大きな試合であることを望んでいる。トッテナム戦はまさにそれだ。北ロンドン・ダービーであり、彼らも新監督を迎えている。これら全てが重なれば、試合は巨大な意味を持つ。 ブラックバーン時代に同じ状況に置かれたことがある。人々が『彼らは自滅するのか？』と囁く時の感覚は痛いほど分かる。
リードしながら追い上げられる試合を経験した身として、彼らの心情は痛いほど理解できる。 マンチェスター・シティ陣営の心情も理解できる。昨夜の試合をペップ監督も選手たちも観て『さあ、我々の出番だ。週末にこのチャンスを活かせ』と思ったはずだ。シティはニューカッスルと対戦するが、彼らのアウェイ戦績は周知の通り悲惨なものだ。
だから今シーズン終了まで紆余曲折は続くだろう。シティが首位になる時期もあれば、アーセナルが首位になる時期もある。おそらく4月のあの試合が勝敗を分けることになるだろう。 マンチェスター・シティがアンフィールドで勝ち点3を獲得した試合は、リーグ優勝争いにおいてゲームチェンジャーだったと思う。あの勝利がなければ状況は大きく異なっていたはずだ。アーセナルにこれほどのプレッシャーをかけることはなかっただろう」
次に何が来る？
アーセナルは今週末にトッテナムと対戦し、その後チェルシーとの一戦を迎える。首位を維持できるか、それとも再び同じことが起こるかは、まだわからない。
