主要選手権のルール変更が正式に決定。2025-26シーズンの昇格失敗時、レックサムのプレミアリーグ昇格の可能性を高める措置となる
プレミアリーグがレックサムに追い風？
レキサムとそのハリウッドオーナーであるライアン・レイノルズとロブ・マックにとって、このルール変更は長期的なトップリーグ昇格への野心に大きな追い風となる。レッド・ドラゴンズは現在セカンドディビジョンで好調を維持しているが、この拡大により、将来のシーズンで上位6位圏外に落ちた場合でも、ウェンブリーへの遠征とビッグタイムへの挑戦権が保証されることになった。
EFL会長、歴史的なプレーオフ変更を称賛
EFLのトレバー・バーチ最高経営責任者は、この調整により、すでに世界サッカー界で最も予測不可能なリーグの一つとされるEFLのドラマ性がさらに高まると確信している。バーチ氏はこの決定について次のように述べた。「1986-87シーズンの導入以来、プレーオフは国内サッカーカレンダーのハイライトとなり、EFLを特別なものにしているドラマ、サスペンス、危機感を捉えてきました。 クラブや関係者と数ヶ月にわたる協議を重ねた結果、この変更がチャンピオンシップの競技としての魅力をさらに高め、より多くのクラブとそのサポーターに昇格の真の機会をもたらすと確信している」
この提案は、広範な協議を経て、チャンピオンシップ所属クラブおよびEFL全体の会員から必要な過半数の賛成を得た。イングランドサッカー協会理事会もこの要請を正式に承認し、2026-27シーズンから新フォーマットが導入される道が開かれた。
新たなプレーオフ方式の説明
改訂された制度では、シーズンを7位と8位で終えたチームが、5位と6位のチームとハイステークスなプレーオフで対戦する。これらの試合の勝者は、リーグ最終順位で3位と4位となったチームとの2試合制の準決勝に進出する。拡大されたチャンピオンシッププレーオフは合計7試合で構成され、ウェンブリー・スタジアムでの伝統的な決勝戦をもって幕を閉じる。
この形式は、2017-18シーズンに6チーム制プレーオフに移行したナショナルリーグで既に成功を収めているシステムを踏襲するものである。このモデルをチャンピオンシップに導入することで、EFLは順位表中盤の「デッドゾーン」を解消し、レギュラーシーズン最終日までより多くのクラブがプレミアリーグ昇格の可能性を数学的に維持できるようにすることを目指している。
今シーズンも昇格のチャンスはまだ残っている
2026-27シーズンに革命をもたらす変更が予定されている一方、今シーズンの昇格争いには影響しない。レックサムのようなクラブは今シーズンも4チーム制プレーオフルール下で戦い、驚異的な勢いを維持しようとしている。レッド・ドラゴンズのフィル・パーキンソン監督は最近、特に今週土曜日のチェルシーとのFAカップ5回戦という華やかな試合と昇格争いを両立させながら、チームが歴史を刻む可能性に興奮を表明した。
プレーオフ優勝トロフィーの現保持者はサンダーランドで、昨季シェフィールド・ユナイテッドを破りトップリーグ復帰を果たした。レックサムにとって目標は依然として自動昇格だが、7位または8位でも最終的に夢を継続できるという認識は、イングランドのリーグを急上昇し続けるクラブの長期計画に大きな後押しとなっている。
