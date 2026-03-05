主要選手権のルール変更が正式に決定。2025-26シーズンの昇格失敗時、レックサムのプレミアリーグ昇格の可能性を高める措置となる

EFLのトレバー・バーチ最高経営責任者は、この調整により、すでに世界サッカー界で最も予測不可能なリーグの一つとされるEFLのドラマ性がさらに高まると確信している。バーチ氏はこの決定について次のように述べた。「1986-87シーズンの導入以来、プレーオフは国内サッカーカレンダーのハイライトとなり、EFLを特別なものにしているドラマ、サスペンス、危機感を捉えてきました。 クラブや関係者と数ヶ月にわたる協議を重ねた結果、この変更がチャンピオンシップの競技としての魅力をさらに高め、より多くのクラブとそのサポーターに昇格の真の機会をもたらすと確信している」

この提案は、広範な協議を経て、チャンピオンシップ所属クラブおよびEFL全体の会員から必要な過半数の賛成を得た。イングランドサッカー協会理事会もこの要請を正式に承認し、2026-27シーズンから新フォーマットが導入される道が開かれた。