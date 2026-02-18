Getty Images Sport
「不満」のマンチェスター・ユナイテッド関係者が、バルセロナとのマーカス・ラッシュフォード移籍合意を後悔している
ラッシュフォード、バルセロナで好調
ラッシュフォードはバルセロナでマンチェスター・ユナイテッド時代の苦境を乗り越え、フリック監督率いるチームで重要な役割を担っている。このフォワードは、レギュラーではないにもかかわらず、カタルーニャの巨人において全大会通算34試合で10得点10アシストを記録している。 ラフィーニャの負傷離脱がラッシュフォードにフリック監督へのアピール機会をもたらし、その活躍はバルセロナ指揮官から称賛されている。フリック監督はこう語る。「彼が真のプロフェッショナル選手であることは間違いない。姿勢もメンタリティも素晴らしい。当初は少し適応が必要だったが、今や最高の状態にある」 出場機会がない選手には理由を説明するが、先日彼が言ったのは『監督、説明は不要です。チームのためだけに戦います。3ポイント獲得が全てで、他は重要ではありません』という姿勢だ。まさに理想的なメンタリティであり、彼がここにいることを心から喜んでいる」
バルセロナはラッシュフォードのローン移籍を完全移籍に切り替えたい意向とされ、マンチェスター・ユナイテッドと移籍金減額交渉を進めているが、レッドデビルズは28歳の選手に関して譲歩する意思はない。
マンチェスター・ユナイテッド、移籍交渉で挫折
ミラー紙によると、マンチェスター・ユナイテッドは、カタルーニャで輝かしい活躍を見せるラッシュフォードを見て、バルセロナとの契約に「不満」を抱いているという。クラブ幹部は、ラッシュフォードの現在の価値は 5,000 万ポンド（5,700 万ユーロ）程度であると考えているため、バルセロナは今年の夏にラッシュフォードを安価で獲得できるのではないかと考えている。また、他のクラブもラッシュフォードに関心を示し、夏の移籍期間に先駆けてこのイングランドのスター選手を獲得したいと考えていることも、レッドデビルズには知られている。
マイケル・キャリックが監督に留まる場合、ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する可能性があるという憶測もあるが、共同オーナーのジム・ラトクリフ卿は、このフォワードを売却し、給与負担から解放することを依然として決意していると伝えられている。
ラッシュフォードについて何と言われているのか？
ラッシュフォードは12月に自身の将来について語り、今シーズン終了後もバルセロナでキャリアを続けたい意向を明らかにした。彼はスポーツ紙にこう語った。「もちろん、僕が望むのはバルサに残ることだ。それは最終目標だが、僕がハードにトレーニングし、ベストを尽くす理由ではない。目的は勝利だ。バルサは巨大で素晴らしいクラブであり、タイトルを勝ち取るために築かれたクラブだ。 クラブと街には非常に順応している。到着した瞬間から皆が温かく迎えてくれたと感じた。私がここにいる理由はチームがトロフィーを獲得するのを助けるためだ。前シーズンは素晴らしかったが、人生では全てが急速に動き、状況は変化する。目標は成功を繰り返すことだ。私は完全にこれに集中している。スタッフやチームメイトとの関係は全て素晴らしく、文句のつけようがない」
一方、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは、ラッシュフォードに関する決定はまだ下されていないと強調した。彼は12月にカデナ・セルに対し次のように語っている。「マーカス・ラッシュフォードに関しては何も決まっていない。将来について決断を下す時期ではない。我々は彼に満足している。ラッシュフォードは多くのものを与えてくれている。戦略的に見て、移籍について話す時期ではない」
ラッシュフォードはどうなるのか？
ラッシュフォードは現在、膝の怪我で欠場中ですが、まもなく復帰が見込まれており、シーズン終了まで好調を維持できることを願っています。バルセロナは、このフォワードの買い取りオプションを行使するかどうかを決定することになります。しかし、クラブにとっては難しい決断となるでしょう。 財政的な問題がバルサの移籍計画に影響を与え続けており、ロベルト・レヴァンドフスキが契約満了となる夏に退団した場合、新たなセンターフォワードが必要になるかもしれない。また、アトレティコやジローナに敗れた最近の試合では、バルセロナの守備の問題も浮き彫りになっており、ラッシュフォードの残留よりも、バックラインの強化が優先事項となるかもしれない。
