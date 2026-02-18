「不満」のマンチェスター・ユナイテッド関係者が、バルセロナとのマーカス・ラッシュフォード移籍合意を後悔している

ラッシュフォードは12月に自身の将来について語り、今シーズン終了後もバルセロナでキャリアを続けたい意向を明らかにした。彼はスポーツ紙にこう語った。「もちろん、僕が望むのはバルサに残ることだ。それは最終目標だが、僕がハードにトレーニングし、ベストを尽くす理由ではない。目的は勝利だ。バルサは巨大で素晴らしいクラブであり、タイトルを勝ち取るために築かれたクラブだ。 クラブと街には非常に順応している。到着した瞬間から皆が温かく迎えてくれたと感じた。私がここにいる理由はチームがトロフィーを獲得するのを助けるためだ。前シーズンは素晴らしかったが、人生では全てが急速に動き、状況は変化する。目標は成功を繰り返すことだ。私は完全にこれに集中している。スタッフやチームメイトとの関係は全て素晴らしく、文句のつけようがない」

一方、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは、ラッシュフォードに関する決定はまだ下されていないと強調した。彼は12月にカデナ・セルに対し次のように語っている。「マーカス・ラッシュフォードに関しては何も決まっていない。将来について決断を下す時期ではない。我々は彼に満足している。ラッシュフォードは多くのものを与えてくれている。戦略的に見て、移籍について話す時期ではない」