「不正確で侮辱的、扇動的」― 移民に関する発言で、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、ジム・ラトクリフ卿がアンディ・バーナムから非難される
バーナム、ラトクリフとグレイザー一族を標的に
ラトクリフ氏への痛烈な反論の中で、バーナム氏は、扇動的な発言は「マンチェスターが伝統的に支持してきたすべてのものに反する」と指摘した。また、彼はユナイテッドのアメリカ人オーナーグループも標的にしているようだ。
グレイザー家が依然としてオールド・トラッフォードの食物連鎖の頂点で決定権を握っている中、バーナムは「私たちの生活にはほとんど貢献せず、その代わりに、私たちの誇りである機関の一つから長年にわたり富を吸い上げてきた者たち」に対して、反対の声を上げている。
マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、ラトクリフ氏の発言
ラトクリフ氏は、スカイニュースのインタビューで驚くべき発言をした。彼は次のように述べている。「私はサッカークラブでこうしたことをかなり見てきました。マンチェスター・ユナイテッドでやらなければならないと感じた難しいことを行うと、しばらくの間は非常に不人気になります。
それは正しいことだと私たちは考えていました。しかし、その間、あなたは非常に不人気になります。私は、多くの変化を起こしたため、マンチェスター・ユナイデッドでは非常に不人気でした。しかし、私の見解では、それは良い方向への変化でした。そして、その変化が実を結び始めていることを、このサッカークラブで実感し始めていると思います。しかし、この国でもまったく同じ問題があります。
「移民問題や、働く代わりに生活保護を選ぶ人々といった重大な課題に真摯に向き合うなら、不人気な決断を下し、勇気を見せなければならない」
彼は続けてこう述べた。「900万人が生活保護を受給し、さらに膨大な数の移民が流入する経済は成り立たない。つまり英国は植民地化されたのだ。費用がかかりすぎている。
英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？つまり、2020年の英国の人口は5800万人でしたが、現在では7000万人です。1200万人の増加です。
ラトクリフ氏は、国の責任者を非難しながら、次のように付け加えました。「キアがそれを実行できなかったのは、体制のせいなのか、それとも彼があまりにも善良すぎるのか、私にはわかりません。つまり、キアは善良な人物なのです。 私は彼が好きですが、それは難しい仕事であり、英国を軌道に戻すためには、いくつかの難しいことをしなければならないと思います。なぜなら、現時点では、経済は良い状態ではないと思うからです。
グレーター・マンチェスター市長からの回答
スターマー氏はこのインタビューに対して、ラトクリフ氏の主張を「不快で間違っている」と反論。73歳のラトクリフ氏に謝罪を求める声明を発表した。この姿勢は、バーナム氏も支持しており、同氏もマンチェスターの著名人に対して異議を唱える必要性を感じている。
バーナム氏はソーシャルメディアで発表した公式声明の中で、「こうした発言は、マンチェスターが伝統的に支持してきたあらゆるもの、すなわち、あらゆる人種、信仰、無信仰の人々が何世紀にもわたって協力し、マンチェスター・ユナイテッドFCを含む、私たちの都市と制度を築き上げてきたという事実と相反するものです。移民の受け入れ制限を求めることは別問題ですが、この地を訪れる人々を敵対的な侵略軍として描写することはまったく別問題です。それは不正確で、侮辱的、扇動的であり、撤回されるべきです。
世界中からグレーター・マンチェスターでプレーするためにやってきたサッカー選手たちは、グレーター・マンチェスターのNHS（国民保健サービス）やその他の重要なサービス・産業で働く多くの人々と同様に、私たちの都市圏の生活を豊かにしてきました。
「温かい歓迎で知られる都市圏として、私たちは彼らの貢献を高く評価しています。批判が必要なら、それは私たちの生活にほとんど貢献せず、代わりに長年、私たちの誇るべき組織の一つから富を吸い上げてきた者たちに向けられるべきです。」
ラトクリフとイネオスは2023年からオールド・トラッフォードに拠点を置いている
ラトクリフと彼の Ineos グループは、2023 年にマンチェスター・ユナイテッドの株式を取得しました。現在、彼らはオールド・トラッフォードでのサッカー運営を管理しています。ルーベン・アモリム監督解任後、暫定監督マイケル・キャリックのもとでピッチ上の運勢は好転していますが、レッドデビルズにとって再び試練の時代を迎えている中、チケットの価格と入手可能性についてファンは失望を隠せません。
