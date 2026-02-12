「不正確で侮辱的、扇動的」― 移民に関する発言で、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、ジム・ラトクリフ卿がアンディ・バーナムから非難される

ラトクリフ氏は、スカイニュースのインタビューで驚くべき発言をした。彼は次のように述べている。「私はサッカークラブでこうしたことをかなり見てきました。マンチェスター・ユナイテッドでやらなければならないと感じた難しいことを行うと、しばらくの間は非常に不人気になります。

それは正しいことだと私たちは考えていました。しかし、その間、あなたは非常に不人気になります。私は、多くの変化を起こしたため、マンチェスター・ユナイデッドでは非常に不人気でした。しかし、私の見解では、それは良い方向への変化でした。そして、その変化が実を結び始めていることを、このサッカークラブで実感し始めていると思います。しかし、この国でもまったく同じ問題があります。

「移民問題や、働く代わりに生活保護を選ぶ人々といった重大な課題に真摯に向き合うなら、不人気な決断を下し、勇気を見せなければならない」

彼は続けてこう述べた。「900万人が生活保護を受給し、さらに膨大な数の移民が流入する経済は成り立たない。つまり英国は植民地化されたのだ。費用がかかりすぎている。

英国は、実際には移民によって植民地化されているのではないでしょうか？つまり、2020年の英国の人口は5800万人でしたが、現在では7000万人です。1200万人の増加です。

ラトクリフ氏は、国の責任者を非難しながら、次のように付け加えました。「キアがそれを実行できなかったのは、体制のせいなのか、それとも彼があまりにも善良すぎるのか、私にはわかりません。つまり、キアは善良な人物なのです。 私は彼が好きですが、それは難しい仕事であり、英国を軌道に戻すためには、いくつかの難しいことをしなければならないと思います。なぜなら、現時点では、経済は良い状態ではないと思うからです。