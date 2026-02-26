不当な中傷か、それとも危機的状況か？アタランタの成功が、チャンピオンズリーグにおけるイタリアのトップチームの失敗から目をそらさせてはならない

ナポリは過去3年間で2度のスクデットを獲得しているにもかかわらず、クラブは欧州カップ戦での初の準決勝進出を未だに待ち続けている。 アントニオ・コンテ監督は今季の欧州戦線で度々負傷者と過密日程を嘆いたが、イタリア王者となったチームはグループステージ8試合でわずか2勝しか挙げられず、10人で戦わざるを得なかったコペンハーゲンを1時間近くも圧倒しながらも勝利を逃したことで事実上の敗退を喫した。

一方、ユヴェントスのコンテ監督と対峙したルチアーノ・スパレッティ監督は、ガラタサライに敗れたプレーオフでのチームの二面性に嘆いた。ビアンコネリは第1戦で崩れたが、第2戦では圧倒的な強さを見せた。そのため監督は試合当日の選手たちのパフォーマンスを誇りに思う一方で、明らかに打ち負かすべき相手を突破できなかった事実に強い悔しさを覚えた。

しかし冷厳な現実は、ユベントスがマッシミリアーノ・アッレグリ監督時代の強豪ではなくなったことだ。実際、2015年と2017年の決勝進出チームは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで過去5試合を連敗しており、これはまさに「サッカーの伝統」と呼ぶにふさわしい状況である...

イタリアメディアも即座に指摘したように、ユベントスとガラタサライの選手層の差は憂慮すべきものだった。トルコ王者ガラタサライは、イスタンブールでの第1戦でマウロ・イカルディをベンチに置き、ビクター・オシムヘンをトップで起用できる羨ましい立場にあった。一方スパレッティ監督は、元リーズ・ユナイテッドMFウェストン・マッケニー以外に最前線を任せる選択肢がないと感じていた。そして第2戦でジョナサン・デイヴィッドが示したパフォーマンスは、

結局のところ、ナポリもユヴェントスも決勝トーナメント進出に値する実力を示せなかったが、インテルも同様だった事実こそが、セリエAの弱さを痛烈に露呈したのである。