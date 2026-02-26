Goal.com
Mark Doyle

翻訳者：

不当な中傷か、それとも危機的状況か？アタランタの成功が、チャンピオンズリーグにおけるイタリアのトップチームの失敗から目をそらさせてはならない

チャンピオンズリーグプレーオフの劇的な最終夜を終え、アレッサンドロ・コスタクルタが事実上認めたように、彼とスカイスポーツスタジオの解説者仲間はセリエAの欧州代表チームを葬り去るために集まったのであって、称賛するためではなかった。しかし、二つの驚くべき逆転劇がイタリアサッカーの死を否定した結果、彼らに称賛する以外の選択肢は残されなかった。

インテルがホームでボーデ/グリムトに屈辱的な敗退を喫した翌夜、アタランタは早めのキックオフでボルシア・ドルトムント相手に2点差を逆転。さらにユヴェントスは、第1戦で5-2の劣勢に立たされ、後半開始直後にロイド・ケリーが退場処分となる中、ガラタサライ相手に延長戦に持ち込むという、さらに印象的な戦いを見せた。

結局、トルコ勢の数的優位が決定的となったが、ビアンコネリ（ユベントス）は敗退したものの、トリノでの試合終了の笛が鳴るずっと前から鳴り響いた拍手を確かに勝ち取った。では、イタリアの視点から見たプレーオフラウンドをどう評価すべきか？ 

インテル敗退後、チャンピオンズリーグ創設以来初めてセリエA勢がベスト16に進出しない可能性が浮上した。しかしアタランタの突破とユベントスの見事な反撃を合わせれば、火曜夜のサン・シーロで感じたほどイタリアの情勢は深刻ではないと言えるのだろうか？...

    批判から免れる

    クリスチャン・ヴィエリとロナウドがインテルのチャンピオンズリーグ敗退（ボド/グリムト戦）を観戦に訪れた象徴性は、誰の目にも明らかだった。ネラッズーリは現在セリエA最強のチームかもしれないが、イタリアサッカーはもはや元アズーリエースのような世界クラスのストライカーを輩出せず、『イル・フェノーメノ』のようなスーパースターを獲得することもなくなった。  

    キックオフ前のCBSスポーツスタジオでティエリ・アンリが皮肉ったように「今夜は君たち二人が必要だ！」。ロナウドは「5分くらいなら出場できるかも！」と応じた。インテルファンはきっとその申し出を受け入れただろう！

    7万人以上——ボド市の人口のほぼ2倍——がサン・シーロに詰めかけ、先週の衝撃的な第1戦3-1敗因が人工芝のせいだと証明されるのを期待していた。ところが目の当たりにしたのは、3ヶ月で2度目となるノルウェーチームの『サッカーのスカラ座』での圧巻のパフォーマンス。イタリアサッカーを完全に嘲笑う結果となった。 

    ユヴェントスのレジェンド、アレッサンドロ・デル・ピエロはプレーオフ2回戦前、3つのイタリアチームがすべて合計得点で劣勢に立たされ、国内王者ナポリがグループステージ突破すら果たせなかった状況に「涙が出そうだった」と冗談を飛ばした。しかし彼は「すべてが見た目ほど悪くはない」とも主張した。その指摘には一理ある。 少なくともアタランタに関しては、インテルやユベントス、ナポリと同じような否定的な見方をされるべきではない。

    「この試合は歴史に刻まれる。アタランタのサポーターにとってベルガモでだけでなく、イタリアサッカー全体にとってだ」とラファエレ・パラディーノ監督はスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「イタリアサッカーについて多くの批判を耳にしたが、何よりも内部から守るべきだ。 物事がうまくいかない時、我々は厳しすぎる。もっと建設的な批判が必要だ。少し前向きになるべきだ。そして今夜、我々はそれを証明した」

    しかしアタランタはイタリアでは稀有な存在だ。若手を発掘・育成し巨額の利益で売却する能力で知られる見事な運営体制を保ちつつ、セリエAと欧州の舞台で競争力を維持している。 実際、ラ・デア（アタランタの愛称）が2024年ヨーロッパリーグ決勝で、ハビ・アロンソ率いる無敵と思われたバイエル・レバークーゼンを粉砕したことは、現代サッカーの経済的現実に根ざした野心的で長期的なプロジェクトの集大成であり、他のセリエAクラブが追随すべき完璧なモデルとなった。

    しかし、ボローニャや資金力豊かなコモが明確で一貫した戦略の可能性を示しつつある一方で、イタリアのトップクラブは、これほどまでに賢明でも安定しているわけでも、ましてや成功しているわけでもない。

    十分ではない

    ナポリは過去3年間で2度のスクデットを獲得しているにもかかわらず、クラブは欧州カップ戦での初の準決勝進出を未だに待ち続けている。 アントニオ・コンテ監督は今季の欧州戦線で度々負傷者と過密日程を嘆いたが、イタリア王者となったチームはグループステージ8試合でわずか2勝しか挙げられず、10人で戦わざるを得なかったコペンハーゲンを1時間近くも圧倒しながらも勝利を逃したことで事実上の敗退を喫した。

    一方、ユヴェントスのコンテ監督と対峙したルチアーノ・スパレッティ監督は、ガラタサライに敗れたプレーオフでのチームの二面性に嘆いた。ビアンコネリは第1戦で崩れたが、第2戦では圧倒的な強さを見せた。そのため監督は試合当日の選手たちのパフォーマンスを誇りに思う一方で、明らかに打ち負かすべき相手を突破できなかった事実に強い悔しさを覚えた。

    しかし冷厳な現実は、ユベントスがマッシミリアーノ・アッレグリ監督時代の強豪ではなくなったことだ。実際、2015年と2017年の決勝進出チームは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで過去5試合を連敗しており、これはまさに「サッカーの伝統」と呼ぶにふさわしい状況である...

    イタリアメディアも即座に指摘したように、ユベントスとガラタサライの選手層の差は憂慮すべきものだった。トルコ王者ガラタサライは、イスタンブールでの第1戦でマウロ・イカルディをベンチに置き、ビクター・オシムヘンをトップで起用できる羨ましい立場にあった。一方スパレッティ監督は、元リーズ・ユナイテッドMFウェストン・マッケニー以外に最前線を任せる選択肢がないと感じていた。そして第2戦でジョナサン・デイヴィッドが示したパフォーマンスは、

    結局のところ、ナポリもユヴェントスも決勝トーナメント進出に値する実力を示せなかったが、インテルも同様だった事実こそが、セリエAの弱さを痛烈に露呈したのである。

    デフォルトでリーグ首位

    ネラッズーリは前監督シモーネ・インザーギの下で3シーズンに2度のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしていたため、ボド/グリムトにホーム＆アウェイで敗れたのは紛れもなく衝撃的だった。何しろ現在セリエA首位のチームが10ポイント差をつけているのだ。

    しかし、自身が文字通り出資する新進気鋭のコモ・プロジェクトを称賛しつつ、アンリはインテルが「デフォルトで首位」であるという主張を繰り返した。要するに「悪いチームの中で最もマシな存在だというのだ。

    「現時点でイタリアのチームは、残念ながら当然の順位にいる」とワールドカップ優勝者はCBSで語った。「ボド/グリムトがインテルを破ったと聞けば、『おお、驚きだ！』と思うだろう。だが試合を見れば驚きはない」

    「一方のチームは正しい姿勢で戦った。もう一方は活気なく、集中力に欠けたプレーだった」

    火曜日の夜、スカイ・スポーツ・イタリアでファビオ・カペッロとズヴォノミル・ボバンも、インテルに対してまったく同じ非難を投げかけました。2人は、セリエAのペースの遅さが、チャンピオンズリーグの対戦相手によって容赦なく利用されていると確信しています。そして、ここで話題にしているのは、ヨーロッパのエリートたちだけではありません。

    昨シーズンの決勝で、3冠を達成したパリ・サンジェルマンに敗れた、高齢化したインテルにはある程度の同情の余地があったものの、ガゼッタ・デロ・スポルト紙が「言い訳の余地はない！」と表現したように、リーグ首位のチームがボド/グリムトに完敗したことは許されない。

    多くの問題

    イタリアサッカーが現在直面している悲惨な状況には、もちろんいくつかの説明がある。

    デル・ピエロがCBSで指摘したように、何も真空状態で起こることはない。セリエAから決勝トーナメント16強に1チームしか進めなかったのは「ここ数年イタリアで起こってきたことの結果だ。投資水準が低下し、他の市場が我々よりはるかに大きくなった」と。

    「問題は山積みだ。まずスタジアム。その水準は周知の通りだから、この分野ではピッチ外での取り組みを大幅に強化する必要がある。

    次に育成システムだ。ドルトムントは第1戦で2008年生まれのイタリア人選手を2人起用した。失礼ながら、これはどういうことか？なぜ我々には彼らがいないのか？なぜ彼らはドルトムントでプレーしているのか？つまり複数の分野で何かが欠けているのだ」

    では今、最大の疑問は、この状況に対して何か対策が取られるかどうかだ。なぜならイタリアでは過去に同じ状況があったからだ。2021年、代表チームが2大会連続のワールドカップ出場を逃した後に大規模な検証が行われた。 

    「自業自得だ」と当時名将アリゴ・サッキはガゼッタ紙に語った。「我々は口先ばかりだが、言葉だけでは問題は解決しない」しかしその後、具体的な行動はほとんど取られていない。 

    「ヨーロッパで最も醜いスタジアム」

    インテル、ACミラン、ナポリ、ローマといった巨大クラブでさえ、新たな本拠地を建設することは依然として非常に困難であり、これは欧州の富裕クラブとの財政格差を埋めるための極めて重要な収入源を阻まれていることを意味する。

    「我々は欧州で最も醜いスタジアムを抱えており、これが収益とテレビ放映権に影響を与えている。醜く空席が目立つスタジアムはテレビで売れないからだ」と、元ACミラン副会長で現モンツァCEOのアドリアーノ・ガッリアーニは『カルチョ・エ・フィナンツァ誌に語った。「そして我々がスタジアムを建設できなかったのは、官僚主義が全てを阻んだためだ。当局が長年、陸上競技用トラックの設置を要求していたからだ。常に千の障害が存在する」

    デル・ピエロのユースシステムに関する指摘も極めて的を射ている。カペッロは、イタリアが10年以上前にサッカーのアイデンティティを捨てた代償を今支払っていると繰り返し主張している。

    「率直に言って我々はグアルディオラ主義の最悪の部分だけを取り入れた」と元ACミラン監督は、ノルウェーに屈辱的な敗戦を喫した2026年W杯予選後にガゼッタ紙に語った。「我々のMFは決して相手ゴールに向かわない。他国では常に前を見据え、我々が夢見るだけのスピードでプレーを実行している」

    アカデミーでは子供たちに戦術に従え、ボールを保持しろ、ゴールキーパーにバックパスしろと教え、質や創造性を育むよう促さない。こんなやり方でどこへ行けると思う？」おそらく今年の夏、北米行きすら叶わないだろう。

    『有名人が人生の黄昏期に訪れる場所』

    イタリアは来月のプレーオフで2010年以来となるワールドカップ初出場をまだ果たせる可能性があるが、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が指摘するように、代表チームには才能が不足している。その原因は、セリエAの選手のうち代表資格を持つ選手がわずか32％しかいないことにある。これはトップチームに世界クラスの選手が揃っているからではない。

    元オランダ代表ヤン・ムルダーがかつて指摘したように、「セリエAは今や有名選手がキャリア終盤を迎える場所だ」。今シーズンのACミラン復活におけるルカ・モドリッチの役割は、この有害な認識を覆すどころか、むしろ強化する結果となった。

    しかしパオロ・ディ・カニオがより憤慨しているのは、ドニエル・マレンが1月の移籍市場でアストン・ヴィラからローマに加入後、即座にインパクトを残したことで伝説のジャンルーカ・ヴィアリと比較された事実だ。

    「彼（マレン）は27歳で、これまで誰も注目しなかった」と元ウェストハムFWはスカイに語った。「アストン・ヴィラでは、より強力な（モーガン）ロジャースと（オリー）ワトキンスの控えだった。ここに来て5試合で5ゴールを決めたからって、ヴィアリの名前を引っ張り出すのか？兄貴よ、天国へキスを。お前の名前を出されたのは残念だ！」

    我々のイタリアサッカーへの見方は、今も驚異的だというものだ。 しかし今シーズン、ナポリがチャンピオンズリーグで勝ち進むと多くの人が予想していたが、PSV相手に6失点した。PSVはナポリ戦で3ポイントしか取れず、他の7試合では5ポイントしか獲得していないチームだ。インテルはPSGとのチャンピオンズリーグ決勝で5失点したが、10失点してもおかしくなかった。だからセリエAをプレミアリーグと比較するなんて論外だ。レベルが違う」

    後者の主張に異論の余地はない。プレミアリーグからは6チームがCL決勝トーナメント16強に進出する一方、イタリアからはわずか1チームのみ——しかも象徴的に、国内で最も運営の優れたクラブである。 

    したがって、アタランタの成功が他クラブの失敗から注目を集めさせないことを願うばかりだ。セリエAの状況は深刻であり、教訓を学ぶ必要がある。 カルチョは危機に瀕している。上位クラブの財政状態は健全ではなく、今回抜本的な対策が講じられなければ、コスタクルタらは来年の今頃——あるいはワールドカッププレーオフ後——再びスカイスポーツスタジオでイタリアサッカーの死を嘆くことになるだろう。

