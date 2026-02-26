不当な中傷か、それとも危機的状況か？アタランタの成功が、チャンピオンズリーグにおけるイタリアのトップチームの失敗から目をそらさせてはならない

イタリアは来月のプレーオフで2010年以来となるワールドカップ初出場をまだ果たせる可能性があるが、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が指摘するように、代表チームには才能が不足している。その原因は、セリエAの選手のうち代表資格を持つ選手がわずか32％しかいないことにある。これはトップチームに世界クラスの選手が揃っているからではない。
元オランダ代表ヤン・ムルダーがかつて指摘したように、「セリエAは今や有名選手がキャリア終盤を迎える場所だ」。今シーズンのACミラン復活におけるルカ・モドリッチの役割は、この有害な認識を覆すどころか、むしろ強化する結果となった。
しかしパオロ・ディ・カニオがより憤慨しているのは、ドニエル・マレンが1月の移籍市場でアストン・ヴィラからローマに加入後、即座にインパクトを残したことで伝説のジャンルーカ・ヴィアリと比較された事実だ。
「彼（マレン）は27歳で、これまで誰も注目しなかった」と元ウェストハムFWはスカイに語った。「アストン・ヴィラでは、より強力な（モーガン）ロジャースと（オリー）ワトキンスの控えだった。ここに来て5試合で5ゴールを決めたからって、ヴィアリの名前を引っ張り出すのか？兄貴よ、天国へキスを。お前の名前を出されたのは残念だ！」
我々のイタリアサッカーへの見方は、今も驚異的だというものだ。 しかし今シーズン、ナポリがチャンピオンズリーグで勝ち進むと多くの人が予想していたが、PSV相手に6失点した。PSVはナポリ戦で3ポイントしか取れず、他の7試合では5ポイントしか獲得していないチームだ。インテルはPSGとのチャンピオンズリーグ決勝で5失点したが、10失点してもおかしくなかった。だからセリエAをプレミアリーグと比較するなんて論外だ。レベルが違う」
後者の主張に異論の余地はない。プレミアリーグからは6チームがCL決勝トーナメント16強に進出する一方、イタリアからはわずか1チームのみ——しかも象徴的に、国内で最も運営の優れたクラブである。
したがって、アタランタの成功が他クラブの失敗から注目を集めさせないことを願うばかりだ。セリエAの状況は深刻であり、教訓を学ぶ必要がある。 カルチョは危機に瀕している。上位クラブの財政状態は健全ではなく、今回抜本的な対策が講じられなければ、コスタクルタらは来年の今頃——あるいはワールドカッププレーオフ後——再びスカイスポーツのスタジオでイタリアサッカーの死を嘆くことになるだろう。