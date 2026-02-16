三度目の正直？ブライトン、ブンデスリーガの新星サイード・エル・マラに正式オファー。既に2度のオファーを拒否されていた

クラブは公には強硬姿勢を崩さないものの、ドムシュタットにおける選手の状況はますます複雑化している。 エル・マラとルカス・クヴァスニオク監督の間には、公のコメントや出場機会の不足など些細な問題が緊張を煽ったとされる。今シーズン7得点3アシストを記録しているにもかかわらず、このウインガーはブンデスリーガ22試合中13試合で控えとして起用されており、この役割がクレフェルト出身の才能ある選手に不満を抱かせ、新たな挑戦を求めていると報じられている。

ケスラーは選手の長期契約について言及し、クラブが意図的に2030年までの長期契約を結んだこと（解除条項なし）を強調。「我々はシーズン前にサイードを長期的にクラブに縛り付けた。彼の成長を確信し、明確な計画があるからだ。同時に市場関連の対応も我々の業務の一部だ」と説明。 我々はこれを真剣かつ必要な冷静さをもって対応している。我々にとって重要なのは、サイードがスポーツコンセプトの重要な一員であることであり、彼がFCケルンで歩みを続けることを期待している」