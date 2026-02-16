Getty Images Sport
三度目の正直？ブライトン、ブンデスリーガの新星サイード・エル・マラに正式オファー。既に2度のオファーを拒否されていた
不断の追求
イングランドのクラブの関心は決して新しいものではない。ブライトンは昨夏からエル・マラに熱心だったが、今季の急成長を受けてその動きは活発化している。
1月には、プレミアリーグのクラブが総額最大3000万ユーロのオファーを準備していると報じられた。この金額であれば、選手は今シーズン終了までドイツにレンタル移籍したままとなるはずだった。しかし、ケルンの首脳陣は強硬な姿勢を崩さず、スポーツディレクターのトーマス・ケスラーがイングランドからの高額オファーを即座に拒否したことは有名だ。
却下された巨額オファーの詳細
スカイスポーツによると、ブライトンの1月の最初のオファーは総額約2500万～2600万ユーロの保証移籍金という大規模なものだった。契約には10％の売却益分配条項も含まれており、エル・マラはプレミアリーグで年間最大350万ユーロの総額年俸を得られる見込みだった。 特筆すべきは、ブライトンが現在ケルンのリザーブチームでプレーする弟マレクの獲得も提案したことだ。しかしケスラーは、降格争い中のチームの不安定化を避けるため、交渉に応じなかった。
ケスラー監督は若手選手を留めたい意向を明言し、次のように述べた。「原則として、そのような憶測について詳細にコメントすることはありません。重要なのは、サイードが短期間で非常に前向きな進歩を遂げ、これまでのシーズンにおいて彼のパフォーマンスが大きな貢献を果たしていることです。我々にとって重要なのは、彼を密接にサポートし、安定性を提供し、次のステップを共に踏み出すことで、シーズン後半も彼がチームを支え続けられるようにすることです」
舞台裏で緊張が高まる
クラブは公には強硬姿勢を崩さないものの、ドムシュタットにおける選手の状況はますます複雑化している。 エル・マラとルカス・クヴァスニオク監督の間には、公のコメントや出場機会の不足など些細な問題が緊張を煽ったとされる。今シーズン7得点3アシストを記録しているにもかかわらず、このウインガーはブンデスリーガ22試合中13試合で控えとして起用されており、この役割がクレフェルト出身の才能ある選手に不満を抱かせ、新たな挑戦を求めていると報じられている。
ケスラーは選手の長期契約について言及し、クラブが意図的に2030年までの長期契約を結んだこと（解除条項なし）を強調。「我々はシーズン前にサイードを長期的にクラブに縛り付けた。彼の成長を確信し、明確な計画があるからだ。同時に市場関連の対応も我々の業務の一部だ」と説明。 我々はこれを真剣かつ必要な冷静さをもって対応している。我々にとって重要なのは、サイードがスポーツコンセプトの重要な一員であることであり、彼がFCケルンで歩みを続けることを期待している」
ブライトンは欧州の強豪クラブとの競争に直面している
公式オファーにもかかわらず、ブライトンは現在迅速な決断を迫っている。ウインガーの移籍金が夏には4000万ユーロまで急騰する恐れがあるためだ。ドイツのクラブ内では、次の移籍期間中にさらに高額なオファーが舞い込む可能性が高まっているとの認識が広がっている。特に国内の強豪バイエルン・ミュンヘンからのオファーが予想される。同クラブはルイス・ディアスの長期的なバックアップ候補としてエル・マラを注視していると報じられており、ブライトンは獲得を逃さないためにも迅速な対応が求められる。
この移籍劇は今夏、劇的な結末を迎える見通しだ。クヴァシュニョク監督下で出場時間が改善されない場合、エル・マラは移籍を強く求めるだろう。イングランド行きかブンデスリーガ残留かに関わらず、ケルンの決断力が再び試されるのは明らかだ。ブライトンが動きを見せたが、世界の大クラブが注目する中、ドイツが誇る有望株を巡る争いは始まったばかりである。
