「一体どんな不振の話だ！？」―アーリング・ハーランド批判派を痛烈に非難 マンチェスター・シティのレジェンド、セルヒオ・アグエロが「このスターストライカーは皆を甘やかしてしまった」と主張
ハーランドがシティの優勝争いを加速させる
息をのむようなスタートを切った後、ペースは落ちたものの、ハーランドはシティがプレミアリーグ優勝争いでアーセナルを追撃している主因の一人だ。リーグ戦56得点中22得点を挙げ、さらに7アシストを記録するなど、ハーランドはチームの総得点の29点に関与している。
アーセナルの首位差を2点に縮めたニューカッスル戦（2-1勝利）では得点こそなかったものの、繊細なクロスでニコ・オライリーの2点目をアシストするなど勝利に決定的な役割を果たした。これにより今季のアシスト数でチームメイトのレイアン・シェルキと並び、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスに次ぐリーグ2位タイとなった。
シティのセンターバック、マーク・ゲヒはニューカッスル戦でのハーランドの貢献を称賛した。「監督がロッカールームで彼に『今日のプレーは素晴らしかった』と少し話していた。彼の仕事への姿勢は驚くべきものだ。ダン（・バーン）との一球一球の競り合いで戦い抜いている。 ダンは強靭で空中戦に優れているから簡単じゃない。彼は我々の最前線で真の要だ。今日のような活躍を見せてくれて嬉しい」
グアルディオラ監督は「今日の勝利はアーリングなしでは不可能だった」と付け加えた。
ハーランドがたまに得点しないのは「普通」のことだ
アグエロはステーク経由でGOALに語った。「アーリングは今季プレミアリーグ26試合で22ゴールを決めている。しかもこれはプレミアリーグだけの数字だ。一体どんなスランプの話なのか？それに、彼が時々得点できない試合があっても当然だ。ストライカーなら当然のことだ」
ハーランドは「皆を甘やかした」
ハーランドはシティで184試合153得点を記録し、所属したクラブすべてでその脅威的な得点能力を維持している。ボルシア・ドルトムントでは89試合86得点、前所属クラブのRBザルツブルクでは27試合29得点を挙げ、1試合平均1得点以上を記録した。母国ノルウェーでも活躍し、モルデでは50試合20得点をマークしている。
ノルウェー代表では48試合で55得点を記録。特に28年ぶりのワールドカップ出場を決めた予選では8試合で16得点を挙げ、チームの先鋒として活躍した。欧州予選のストライカーの中で群を抜いており、2位のハリー・ケイン、メンフィス・デパイ、マルコ・アルナウトヴィッチらを8得点も上回った。
アグエロは、ハーランドの驚異的な得点能力が周囲の期待を非現実的な水準まで高めていると指摘した。「問題は、ハーランドが皆を甘やかしてしまったことだ」と彼は付け加えた。「毎シーズン、彼はより多くのゴールを決めている。だから数試合得点がないだけで疑問の声が上がる。『スランプ』などと言うのは公平ではないと思う」
ハーランド、アグエロの座を奪う道筋に
アグエロは390試合で260得点を挙げ、シティの歴代最多得点者である。しかしハーランドは今シーズン早々にジョー・ヘイズを抜いて、すでに歴代2位に浮上している。 ノルウェー人ストライカーは2025年までの10年契約を結び、クラブへの長期的な将来を約束した。現在の1.2試合に1得点というペースを維持すれば、2030年までにアグエロのクラブ記録を塗り替えることになる。
ハーランドはシティ加入初年度で36得点を記録し、アラン・シアラーとアンディ・コールが28年間保持していたシーズン34得点の記録を塗り替え、プレミアリーグの歴史に名を刻んだ。シアラー自身も、このノルウェー人選手が最終的に自身のリーグ最多得点記録を更新する事実を受け入れている。
「ハーランドが私のプレミアリーグ得点記録を確実に破るだろう」と彼は語った。「あと7、8年、あるいはそれより短い期間プレーすれば、間違いなく記録更新の絶好のチャンスを掴むはずだ」
