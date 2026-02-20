Goal.com
ローレン・ジェームズが主役級活躍へ　チェルシー、WSL王座防衛失敗もタイトル獲得を目指す

過去6シーズン連続で女子スーパーリーグ優勝を果たしてきたチェルシーにとって、今シーズンは苦戦が続いている。マンチェスター・シティが首位で8ポイント差をつけており、7年ぶりに王座を明け渡す見込みだ。さらに先週、長年女子サッカー部門を率いてきたポール・グリーン氏の退任が発表され、クラブへの批判の声は高まる一方だった。 しかし日曜日の試合で、ローレン・ジェームズこそが、このシーズンに希望の光を注ぎ込んだ。

チェルシーはリヴァプール戦での2-0勝利においてベストの状態ではなかった。リヴァプールは活発な1月の移籍市場で戦力を強化し、勢いを取り戻していた。ソニア・ボンパストル率いる守備陣は時折、リヴァプールのプレスに苦戦したが、攻撃陣は連携に欠け、組織的な相手を崩す方法を見出せなかった。 もしリヴァプールが先制点を奪えていたら——4分後にアリセ・ベルグストロムのゴールがハンドで取り消されるまでは、彼らが先制したと思い込んでいた——誰もそれが当然の結果だと言わなかっただろう。

しかし、2025-26シーズン初のフル出場を果たしたジェームズが試合の流れを変えた。前半終了5分前、イングランド代表選手が鋭いクロスを上げると、スジョーケ・ヌスケンが冷静に流し込み、チェルシーが先制点を奪った。 そして60分を過ぎた頃、ジェームズは左サイドから中央へ切り込み、ペナルティエリアの端で選択肢を吟味すると、アウェイゴールを守るジェニファー・ファルクを越える強烈なシュートを叩き込み、ブルーズのリードを2点に広げた。

前季に国内3冠という前人未到の無敗記録を達成したボンパストール監督だが、西ロンドンでの2年目となる今季は思うようにいかない。しかしチェルシーが3大会で勝ち残っている現状、特にジェームズが最高の状態に戻りつつある兆しを見せている今、成功したシーズンを収める可能性は十分に残されている。

    負傷の悩み

    チェルシーがここ数年イングランドで圧倒的な強さを発揮してきた主な理由の一つは、チーム内に築き上げた選手層の厚さにある。国内の他チームはもちろん、欧州でもごく一部のクラブしか対抗できないほどの層の厚さだ。しかし今シーズンは、主に負傷の影響で、その厚みが過去数年ほどのレベルには達していない。

    マイラ・ラミレスはハムストリングの手術を受けて今季全休中。ルーシー・ブロンズは脚の骨折で開幕を欠場し、再発した問題に対処した後、ようやく復帰したばかり。ニアム・チャールズもナタリー・ビョーンも12月以降出場していない。カタリーナ・マカリオの復帰時期は未定で、ミリー・ブライトは今月初めのトッテナム戦で負傷し、リバプール戦勝利を逃す結果となった。 これはブルーズが直面している問題の一端に過ぎない。

    「これが全てを説明しているとは言わない」とボンパストールは負傷者リストについて語った。「だが、この状況が好転する助けにはならないだろう」

    必要な忍耐

    選手の負傷だけが問題なのではない。復帰後に選手を戦力レベルまで引き上げることも重要だ。例えばサム・カーは前十字靭帯断裂からの複雑な回復過程で20ヶ月間戦線離脱し、そのような挫折の後ではトップレベルに戻るには時間を要する。

    「彼女たちはベストを尽くして最高のパフォーマンスを発揮しようとしているが、我々は公平であるべきだ」とボンパストールは今年初め、こうした状況にある選手たちについて語った。

    一方ジェームズはカーほど長期離脱ではなかったものの、今シーズン開幕時に約4ヶ月間戦線離脱し、過去にも度重なる負傷に悩まされてきた。だからこそ、無理な復帰や短期間での過度の出場時間増加は避けるべきだ。

    注意することの重要性

    ボンパストールはイングランド代表選手を確かに慎重に扱っている。11月中旬のシーズン初出場（ザンクト・ポルテン戦6-0勝利）以来、ジェームズの平均出場時間はわずか47分。今季初のフル出場を果たしたのは日曜日の試合が初めてだ。

    「最も重要なのはLJ（ジェームズ）のコンディションを可能な限り維持することだ」とボンパストールは週末の決勝点をもたらした試合後に語り、復帰後のジェームズに対する指揮方針を明言した。「彼女自身にとっても、このフィットネスを基盤に築き上げていくことが重要だ。なぜなら彼女は非常に高いレベルでプレーし、チームのパフォーマンスに大きく貢献できるからだ」

    試合を決める才能

    ジェームズの出場時間に対する配慮が、驚くべき形で実を結ぼうとしている。もしチェルシーがシーズン終盤の3ヶ月間、彼女を安定して起用できれば、今シーズンの行方を完全に変える可能性がある。日曜日の試合で示されたように、このイングランド代表FWは超人的な才能ゆえに、ほぼ単独で試合を決める力を持っているからだ。

    リヴァプール戦では、チェルシーが午後を通して生み出した唯一の2つの攻撃的チャンスを彼女が創出し、それが勝敗を分けた。彼女は常にリヴァプールの守備を崩し特別な何かをもたらす可能性が最も高く、それはピンポイントのアシストと自ら決めた見事なゴールという形で実を結んだ。

    「LJ（ラティシア・ジョンソン）がこのレベルでプレーしているなら、彼女はスタメンに真っ先に名を連ねるべき選手だ」とボンパストールは日曜日に語った。「シーズン終盤の勝負どころを迎えるにあたり、実力のある選手が好調を維持していることは極めて重要だ」

    適切なフレームワークを見つける

    ただし、ボンパストールがジェームズを適切に組み込むことも重要だ。 ここ数週間、チェルシーは流動的な攻撃陣形を採用している。特定の起点を持たず、選手たちが自由に動き回りスペースを拾うスタイルだ。ジェームズのような選手には適した戦術であり、リヴァプール戦ではこの自由度を活かして活躍した。しかし攻撃陣全員が同じ動きをすると、かえって逆効果になりかねない。

    ボンパストル監督は現在、選手起用においてやや手足を縛られている。カーの起用には依然慎重を要し、ラミレスとマカリオは離脱中、アギー・ビーバー＝ジョーンズもここ数週間足首の負傷に苦しんでいるため、攻撃を統率する中心点となるストライカーが安定して確保できていないのだ。

    リヴァプール戦でカーが投入された際、攻撃に構造と明確さが加わりつつ、ジェームズのような選手がセンターフォワードの後方で動き回り創造性を発揮する余地も残された。

    まだまだ勝負は続く

    ボンパストール監督は、今シーズンの最終週や最終月において、ジェームズから守備のマークを分散させつつ、才能豊かな24歳の選手が創り出すチャンスの決定機を自ら決めることができる選手を起用できることを望んでいるだろう。

    今シーズンリーグ戦8試合のみの出場ながら、ジェームズ以上の決定機を創出したチェルシー選手はいない。計画通りに進まなかったシーズンを立て直すには、ブルーズが最終ラインでこの種の質を見せなければならない。 WSL優勝はほぼ絶望的だが、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得が最優先課題だ。チェルシーは今季の欧州カップ戦でまだ生き残っており、準々決勝でアーセナルと対戦する。さらに日曜日のFAカップ5回戦と3月のリーグカップ決勝ではマンチェスター・ユナイテッドと対戦予定だ。3冠達成の可能性は依然として十分にある。

    「周囲の雑音に振り回されないよう心がけている」とジェームズは日曜日に語った。「自分にもチームにも何ができるか分かっている」

    多くの関係者が同様の認識を持っている。だからこそ、最近のネガティブな状況にもかかわらず、この困難なシーズンを成功裡に終える可能性はチェルシーに残されている。特にジェームズがこのようなプレーを続ける限りはなおさらだ。

