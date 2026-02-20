ローレン・ジェームズが主役級活躍へ　チェルシー、WSL王座防衛失敗もタイトル獲得を目指す

チェルシーはリヴァプール戦での2-0勝利においてベストの状態ではなかった。リヴァプールは活発な1月の移籍市場で戦力を強化し、勢いを取り戻していた。ソニア・ボンパストル率いる守備陣は時折、リヴァプールのプレスに苦戦したが、攻撃陣は連携に欠け、組織的な相手を崩す方法を見出せなかった。 もしリヴァプールが先制点を奪えていたら——4分後にアリセ・ベルグストロムのゴールがハンドで取り消されるまでは、彼らが先制したと思い込んでいた——誰もそれが当然の結果だと言わなかっただろう。

しかし、2025-26シーズン初のフル出場を果たしたジェームズが試合の流れを変えた。前半終了5分前、イングランド代表選手が鋭いクロスを上げると、スジョーケ・ヌスケンが冷静に流し込み、チェルシーが先制点を奪った。 そして60分を過ぎた頃、ジェームズは左サイドから中央へ切り込み、ペナルティエリアの端で選択肢を吟味すると、アウェイゴールを守るジェニファー・ファルクを越える強烈なシュートを叩き込み、ブルーズのリードを2点に広げた。

前季に国内3冠という前人未到の無敗記録を達成したボンパストール監督だが、西ロンドンでの2年目となる今季は思うようにいかない。しかしチェルシーが3大会で勝ち残っている現状、特にジェームズが最高の状態に戻りつつある兆しを見せている今、成功したシーズンを収める可能性は十分に残されている。