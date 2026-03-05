Goal.com
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP

翻訳者：

ロベルト・レヴァンドフスキ、MLS移籍の噂が飛び交う中、ついにバルセロナとの契約状況について沈黙を破る

ロベルト・レヴァンドフスキは、カンプ・ノウでの現在の契約が満了に近づき、サッカー界全体で激しい憶測が飛び交う中、ついにバルセロナでの自身の将来について口を開いた。37歳の彼は、今シーズン、ハンス・フリック監督の下で出場時間が減少しており、次のキャリアについては、忍耐強く、慎重に検討していると述べている。

  • プレッシャーよりも忍耐

    「良いことは、プレッシャーがないことです」と、レヴァンドフスキはスカイ・スポーツの新たなインタビューで説明しました。「30歳、あるいは（それより）数歳（若い）頃なら、この種の感覚はきっと違うでしょう…しかし、現時点では、知る必要はありません。私は忍耐力があります。自分が何をしたいかを決めるために、3か月ほど時間をかけようと思います。私、ただ私自身のために」

  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    MLSで新たな挑戦が控えているのか？

    リーガでの満足にもかかわらず、このベテラン選手はメジャーリーグサッカーへの移籍が強く噂されている。報道によると、シカゴ・ファイヤーがフリー移籍での獲得を最有力視している。 火山灰の雲によって台無しになったブラックバーンへの移籍や、伝説的なマンチェスター・ユナイテッドの監督、サー・アレックス・ファーガソン氏からの関心など、過去に移籍がほぼ決まっていたことを振り返り、レヴァンドフスキは次のように付け加えました。「当時、私がドルトムントに所属していたとき、クラブは私を離さないと言っていました...しかし、結局、私は自分のキャリアにとても満足しています！」

  • レヴァンドフスキにとって厳しいシーズン

    レヴァンドフスキは昨シーズン、バルセロナで全大会通算42得点を記録したが、今シーズンはこれまでのところ14得点にとどまっている。フェラン・トーレスがフリック監督の中盤の第一候補として台頭し、レヴァンドフスキはリーガでわずか10試合のスタメン出場にとどまっており、彼は衰退の兆しを見せているとの見方もある。

  • robert-lewandowski(C)Getty Images

    次に何が来るのか？

    レヴァンドフスキは、今週末のリーガエスパニョーラ、アスレティック・クラブ戦でさらに出場時間を増やすことを望んでいるだろう。その後、注目はチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦のニューカッスルとの第1戦に移る。フリック監督率いるチームは、国内とヨーロッパの2冠をまだ狙っており、レヴァンドフスキが夏に移籍を決断した場合、彼にとって完璧な送別会となるだろう。

