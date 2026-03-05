AFP
ロベルト・レヴァンドフスキ、MLS移籍の噂が飛び交う中、ついにバルセロナとの契約状況について沈黙を破る
プレッシャーよりも忍耐
「良いことは、プレッシャーがないことです」と、レヴァンドフスキはスカイ・スポーツの新たなインタビューで説明しました。「30歳、あるいは（それより）数歳（若い）頃なら、この種の感覚はきっと違うでしょう…しかし、現時点では、知る必要はありません。私は忍耐力があります。自分が何をしたいかを決めるために、3か月ほど時間をかけようと思います。私、ただ私自身のために」
MLSで新たな挑戦が控えているのか？
リーガでの満足にもかかわらず、このベテラン選手はメジャーリーグサッカーへの移籍が強く噂されている。報道によると、シカゴ・ファイヤーがフリー移籍での獲得を最有力視している。 火山灰の雲によって台無しになったブラックバーンへの移籍や、伝説的なマンチェスター・ユナイテッドの監督、サー・アレックス・ファーガソン氏からの関心など、過去に移籍がほぼ決まっていたことを振り返り、レヴァンドフスキは次のように付け加えました。「当時、私がドルトムントに所属していたとき、クラブは私を離さないと言っていました...しかし、結局、私は自分のキャリアにとても満足しています！」
レヴァンドフスキにとって厳しいシーズン
レヴァンドフスキは昨シーズン、バルセロナで全大会通算42得点を記録したが、今シーズンはこれまでのところ14得点にとどまっている。フェラン・トーレスがフリック監督の中盤の第一候補として台頭し、レヴァンドフスキはリーガでわずか10試合のスタメン出場にとどまっており、彼は衰退の兆しを見せているとの見方もある。
次に何が来るのか？
レヴァンドフスキは、今週末のリーガエスパニョーラ、アスレティック・クラブ戦でさらに出場時間を増やすことを望んでいるだろう。その後、注目はチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦のニューカッスルとの第1戦に移る。フリック監督率いるチームは、国内とヨーロッパの2冠をまだ狙っており、レヴァンドフスキが夏に移籍を決断した場合、彼にとって完璧な送別会となるだろう。
