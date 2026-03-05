ロベルト・レヴァンドフスキ、MLS移籍の噂が飛び交う中、ついにバルセロナとの契約状況について沈黙を破る

レヴァンドフスキは、今週末のリーガエスパニョーラ、アスレティック・クラブ戦でさらに出場時間を増やすことを望んでいるだろう。その後、注目はチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦のニューカッスルとの第1戦に移る。フリック監督率いるチームは、国内とヨーロッパの2冠をまだ狙っており、レヴァンドフスキが夏に移籍を決断した場合、彼にとって完璧な送別会となるだろう。