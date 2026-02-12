AFP
ロベルト・レヴァンドフスキの争奪戦が激化、アトレティコがバルセロナのスター選手にオファーを出した4クラブの1つに
欧州のビッグクラブとMLSのチームが獲得を狙っている
ヨーロッパで最も多産な得点力を持つ選手の一人を獲得するための争奪戦が、正式に始まった。レヴァンドフスキのバルセロナとの現在の契約は 6 月 30 日に満了となるため、世界中のクラブが、このベテランフォワードをフリー移籍で獲得しようと動き出している。ムンド・デポルティボ紙によると、37 歳のレヴァンドフスキは、カタルーニャを離れて選手生活を続けるための 5 件の真剣なオファーを受けているという。
最も興味深い求婚者の1つは、リーガのライバルであるアトレティコ・マドリードだ。ディエゴ・シメオネ監督率いるこのチームは、デビッド・ビジャ、ルイス・スアレス、メンフィス・デパイといった元バルセロナのストライカーたちを復活させた実績がある。レヴァンドフスキがバルサを離れることになった場合、スペインに残ってトップレベルでプレーできる見通しは、彼にとって魅力的なものだろう。
しかし、アトレティコだけが興味を示しているわけではない。イタリアの巨人 AC ミランも、経験豊富な攻撃力をチームに加えたいと、この選手への関心を表明している。さらに遠くでは、トルコの強豪フェネルバフチェが状況を注視しており、サウジアラビアのプロリーグも、このストライカーが巨額の報酬を得て現役生活を終えるための有利な選択肢となっている。
- AFP
大統領選挙が将来の鍵を握る
外部からの関心が集中しているにもかかわらず、レヴァンドフスキは急いで荷物をまとめるつもりはない。報道によると、ポーランド代表キャプテンは意思決定のプロセスについて明確なスケジュールを立てており、4月まではいかなる仮契約にも署名しない意向だという。
この遅延の主な理由は、バルセロナの政治情勢にある。同クラブは 3 月 15 日に会長選挙を予定している。レヴァンドフスキは、この投票の結果を待って、クラブの方向性、そして重要なことに、新理事会が 2026-27 年のキャンペーン計画の一部として彼を認識しているかどうかを把握したいと考えている。
新しい指導部が確立され、スポーツプロジェクトが定義されるまで、レヴァンドフスキの陣営は待機態勢を続ける。彼は、海外からのオファーが増えているが、チームでの自分の役割について、次期会長から直接話を聞くことを望んでいる。
経済的利益よりも家族の安定を優先する
8月に38歳になるレヴァンドフスキの優先順位は変化している。サウジアラビアからのオファーは間違いなく経済的には最も有利だが、報道によると、元バイエルン・ミュンヘンの選手にとって、もはやお金は主な動機ではないという。
彼の最優先事項は、バルセロナに残留することである。レヴァンドフスキとその家族は、バルセロナ郊外の海岸沿いの町カステルデフェルスに非常にうまく溶け込んでおり、どうしても必要な場合を除いて、生活を一からやり直すことを望んでいない。子供たちのためのライフスタイル、気候、安定性は、契約更新を支持する重要な要素である。
さらに、レヴァンドフスキは、カンプ・ノウでの滞在を延長するために、給与の減額も受け入れる意向であると理解されています。彼は、クラブが絶えず財政の微妙なバランスを保っていることを認識しており、新しい理事会が彼のステータスとチームへの貢献を尊重した契約を提示すれば、給与体系に合わせて条件を調整する用意があります。
- Getty Images Sport
シカゴ・ファイアが有力な優勝候補として台頭
バルセロナとの契約更新が実現しなかった場合、MLS への移籍が最有力な選択肢となり、シカゴ・ファイヤーが現実的な可能性として挙げられています。この噂を後押ししているのは、レヴァンドフスキの妻アンナが最近シカゴを訪れたというニュースです。この旅行は公式には彼女の個人ブランドに関連するビジネス目的でしたが、この街が家族にとって住みやすい環境であるかどうかを測るための下見の役割も果たしていました。
今のところ、ボールはバルセロナ側にある。レヴァンドフスキは残留を希望しているが、アトレティコ、ミラン、シカゴ・ファイヤーが彼に目をつけているため、新会長が彼抜きで将来を見据える決断をした場合でも、彼の去る道に事欠くことはないだろう。この世代最高のフィニッシャーの一人が、最後のシーズンをどこで過ごすのか、今後 2 ヶ月で決まるだろう。
GOAL-eによる自動翻訳
広告