ロベルト・レヴァンドフスキの争奪戦が激化、アトレティコがバルセロナのスター選手にオファーを出した4クラブの1つに

ヨーロッパで最も多産な得点力を持つ選手の一人を獲得するための争奪戦が、正式に始まった。レヴァンドフスキのバルセロナとの現在の契約は 6 月 30 日に満了となるため、世界中のクラブが、このベテランフォワードをフリー移籍で獲得しようと動き出している。ムンド・デポルティボ紙によると、37 歳のレヴァンドフスキは、カタルーニャを離れて選手生活を続けるための 5 件の真剣なオファーを受けているという。

最も興味深い求婚者の1つは、リーガのライバルであるアトレティコ・マドリードだ。ディエゴ・シメオネ監督率いるこのチームは、デビッド・ビジャ、ルイス・スアレス、メンフィス・デパイといった元バルセロナのストライカーたちを復活させた実績がある。レヴァンドフスキがバルサを離れることになった場合、スペインに残ってトップレベルでプレーできる見通しは、彼にとって魅力的なものだろう。

しかし、アトレティコだけが興味を示しているわけではない。イタリアの巨人 AC ミランも、経験豊富な攻撃力をチームに加えたいと、この選手への関心を表明している。さらに遠くでは、トルコの強豪フェネルバフチェが状況を注視しており、サウジアラビアのプロリーグも、このストライカーが巨額の報酬を得て現役生活を終えるための有利な選択肢となっている。