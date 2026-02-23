ロベルト・マルティネスは、クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルを2026年ワールドカップの栄光に導くかどうかに関わらず、彼が史上最高の選手であると主張している。

ロナウドは定期的に歴史を塗り替えており、マルティネス監督は、CR7 が史上最高と認められるために達成すべきことは何もないと主張しています。スペイン人戦術家は、ポルトガル・フットボール・サミット・ポッドキャストで次のように述べています。「ワールドカップで優勝するかどうかに関わらず、彼は史上最高の選手となるでしょう。

「私たちの責任は、そのタイトルを争うために可能な限り最高のチャンスを自らに与えることです。それは、分析し、絶えず改善し、ネーションズリーグで成功を収めたのと同じ考え方を維持することによって実現できるものです」

マルティネス監督は、ロナウドと密接に仕事をする中で、彼の特別さを実感したと付け加えています。「毎朝、その日を一日の向上に充てることに集中している選手とは、これまで一緒に仕事をしたことがありません。クリスティアーノを永遠に擁することができれば、若い選手たちが代表チームに加入した際、彼らを支援する最も簡単な方法となるでしょう。彼の願望は、毎日を向上に充てることです。

ポルトガル代表のマルティネス監督は以前、ESPN に対して、40 代になった今でも CR7 が世界中の選手たちの基準であり続けている理由について、次のように語っています。「世界中の誰もがクリスティアーノ・ロナウドを知っており、彼について何らかの意見を持っていることを受け入れる必要があると思います。しかし、21 年前に代表チームに加入したクリスティアーノ・ロナウドは、現在のクリスティアーノとは別人です。 今では、彼はよりポジショニングの取れた選手、ストライカーです。彼は、私たちにとって、フィニッシャーである選手です。彼は史上最高の得点王です。ですから、代表チームで過去 30 試合で 25 ゴールを記録している選手を擁することは、まさに天の恵みです。