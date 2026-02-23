Getty
ロベルト・マルティネスは、クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルを2026年ワールドカップの栄光に導くかどうかに関わらず、彼が史上最高の選手であると主張している。
ロナウドの記録：史上最高の選手としての地位を主張
ロナウドは41歳となった今も衰えを見せず、クラブと代表で驚くべき個人技を発揮し続けている。マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスでリーグ優勝を経験し、その過程で5度のチャンピオンズリーグ制覇と数多くのバロンドールを獲得した。
サウジ・プロリーグではアル・ナセルで2度の得点王を獲得。また、ポルトガル代表の象徴的な主将として欧州選手権とネーションズリーグの栄冠を味わい、通算226試合出場143得点を記録している。
マルティネス、ロナウドはワールドカップ優勝を必要としないと主張
ロナウドは定期的に歴史を塗り替えており、マルティネス監督は、CR7 が史上最高と認められるために達成すべきことは何もないと主張しています。スペイン人戦術家は、ポルトガル・フットボール・サミット・ポッドキャストで次のように述べています。「ワールドカップで優勝するかどうかに関わらず、彼は史上最高の選手となるでしょう。
「私たちの責任は、そのタイトルを争うために可能な限り最高のチャンスを自らに与えることです。それは、分析し、絶えず改善し、ネーションズリーグで成功を収めたのと同じ考え方を維持することによって実現できるものです」
マルティネス監督は、ロナウドと密接に仕事をする中で、彼の特別さを実感したと付け加えています。「毎朝、その日を一日の向上に充てることに集中している選手とは、これまで一緒に仕事をしたことがありません。クリスティアーノを永遠に擁することができれば、若い選手たちが代表チームに加入した際、彼らを支援する最も簡単な方法となるでしょう。彼の願望は、毎日を向上に充てることです。
ポルトガル代表のマルティネス監督は以前、ESPN に対して、40 代になった今でも CR7 が世界中の選手たちの基準であり続けている理由について、次のように語っています。「世界中の誰もがクリスティアーノ・ロナウドを知っており、彼について何らかの意見を持っていることを受け入れる必要があると思います。しかし、21 年前に代表チームに加入したクリスティアーノ・ロナウドは、現在のクリスティアーノとは別人です。 今では、彼はよりポジショニングの取れた選手、ストライカーです。彼は、私たちにとって、フィニッシャーである選手です。彼は史上最高の得点王です。ですから、代表チームで過去 30 試合で 25 ゴールを記録している選手を擁することは、まさに天の恵みです。
ネイションズリーグ優勝がポルトガルにもたらした恩恵
ロナウドは自身のワールドカップ優勝への主張を控えめにし、レガシーを確立するためにその栄誉を必要としないと主張してきた。しかし、永遠のライバルであるリオネル・メッシがアルゼンチン代表としてそのトロフィーを掲げる姿は目にしてきた。
北米で開催される次の世界大会では、ポルトガルが競争力ある姿を見せることが期待されており、ロナウドは率先してチームを引っ張ることを目指している。彼は 2025 年の UEFA ネーションズリーグ 2 度目の優勝に貢献した。
マルティネス監督は、この成功が、さらなる大きな栄誉の獲得につながるだろうと確信している。ポルトガル・フットボール・サミット・ポッドキャストで、彼は次のように付け加えている。「この勝利は、我々の自信と信念にとって非常に重要でした。ネーションズリーグを分析すると、おそらく最も厳しい形式であると言えます。10 ヶ月間に 10 試合、5 つの異なるキャンプ、そして決勝トーナメントの試合があります。 25 年間勝利がなかったドイツで勝利し、決勝では欧州王者に立ち向かったことで、チームは将来に向けて信じられないほどの自信を得ることができました」と語った。
2026年ワールドカップ：ロナウドとポルトガルが対戦する相手
ポルトガルは2026年ワールドカップでグループKに組み込まれた。6月17日にヒューストンで行われる大陸間プレーオフの勝者との初戦で、世界制覇への戦いを開始する。その後、テキサス州でウズベキスタンと、マイアミのハードロック・スタジアムでコロンビアと対戦する。
ロナウドは体調が許せば招集され、自身の記録を塗り替えるキャリア6度目のワールドカップ本大会出場時には、通算1000ゴールに迫る活躍を期待されている。
