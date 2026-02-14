デ・ゼルビのマルセイユでの時間は静かに終わらなかった。特にムリージョを巡る一幕は、舞台裏の関係悪化を象徴する出来事となった。

試合後のビデオ分析セッションで、イタリア人監督はパナマ代表選手をチーム全員の前で指名し、そのパフォーマンスとメンタリティを直接的に問いただした。ロッカールーム内部の証言によれば、デ・ゼルビは率直にこのディフェンダーに対し、今後の計画に彼を含めないことを伝えたという。

ムリージョはこのやり取りに衝撃を受けたと伝えられている。しかもそれはプライベートではなく、チームメイトの前で行われたのだ。この出来事は即座にチーム内に波紋を広げ、すでに監督の極めて厳しい指導法に適応に苦しんでいた選手たちの間で、すぐに話題の中心となった。

デ・ゼルビ監督の指導スタイルは常に強烈だったが、マルセイユでは結果が不安定になるにつれ、対立的になっていった。トレーニングは容赦なく、ビデオ会議は特に分析的で、個々の選手は頻繁に位置取りのミスや集中力の欠如を指摘された。

ムリージョにとって、批判が公の場で行われたことが最大の問題だった。このディフェンダーはローテーションの常連であり、監督の戦術指示を忠実に実行していると自負していたため、自身の将来に関する発言はなおさら衝撃的だった。この時点から、監督とチームの関係は明らかに亀裂を見せ始めた。