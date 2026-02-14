(C)Getty Images
翻訳者：
ロベルト・デ・ゼルビ監督による元マルセイユ選手の過酷な扱い、熱血イタリア人監督の苦い退団後に明らかになる
マルセイユの控え室での緊張
デ・ゼルビのマルセイユでの時間は静かに終わらなかった。特にムリージョを巡る一幕は、舞台裏の関係悪化を象徴する出来事となった。
試合後のビデオ分析セッションで、イタリア人監督はパナマ代表選手をチーム全員の前で指名し、そのパフォーマンスとメンタリティを直接的に問いただした。ロッカールーム内部の証言によれば、デ・ゼルビは率直にこのディフェンダーに対し、今後の計画に彼を含めないことを伝えたという。
ムリージョはこのやり取りに衝撃を受けたと伝えられている。しかもそれはプライベートではなく、チームメイトの前で行われたのだ。この出来事は即座にチーム内に波紋を広げ、すでに監督の極めて厳しい指導法に適応に苦しんでいた選手たちの間で、すぐに話題の中心となった。
デ・ゼルビ監督の指導スタイルは常に強烈だったが、マルセイユでは結果が不安定になるにつれ、対立的になっていった。トレーニングは容赦なく、ビデオ会議は特に分析的で、個々の選手は頻繁に位置取りのミスや集中力の欠如を指摘された。
ムリージョにとって、批判が公の場で行われたことが最大の問題だった。このディフェンダーはローテーションの常連であり、監督の戦術指示を忠実に実行していると自負していたため、自身の将来に関する発言はなおさら衝撃的だった。この時点から、監督とチームの関係は明らかに亀裂を見せ始めた。
- GOAL
ムリーリョとの対立は今後の兆候である
ムリージョの状況はクラブ全体に広がる問題を露呈した。デ・ゼルビ監督は、戦術的な規律と競争心がチーム全体に欠けていると感じ、次第に苛立ちを募らせていた。
監督は繰り返し、ビルドアップ時の絶対的な集中力と守備陣形を要求した。特に守備陣の戦術的枠組みからの逸脱はシステム全体を崩壊させると強調。攻撃的で運動能力の高いムリージョは、時としてポジション維持より一対一の対決を優先する傾向があり、これはデ・ゼルビが許容できないと考えた。
選手たちは、要求が厳格さを超えて個人的なものに変わってきていると感じ始めた。マルセイユの不振な成績がプレッシャーを増幅させ、複数の選手は自信が築かれるどころか蝕まれていると感じていたと報じられている。
デ・ゼルビ監督は方針を堅持する
デ・ゼルビは姿勢を軟化させるどころか、自らの基準は決して妥協すべきでないと主張した。元ブライトン監督は長年、エリートサッカーには自らの手法が不可欠だと擁護してきた。
彼は以前、自身の哲学についてこう説明している。「飢えた選手を求めている。才能だけでは足りない。一瞬でも集中力を切らせば、全体の構造が崩れる」
内部会議では、名声や地位が批判から誰をも守らないと繰り返し強調したとされる。
しかし、チームの反応は分かれた。明確な姿勢を評価する選手もいれば、晒された気分で士気が低下したと感じる者もいた。繰り返される公の批判は、特に大敗が続く中でサポーターやメディアの監視が強化される中、居心地の悪い環境を生み出した。
- Getty
マルセイユを離れた生活
デ・ゼルビ監督の退任は、内部の緊張が無視できないほど高まった直後に起こった。成績は低下し、クラブ周辺の雰囲気は亀裂が入ったと評され、ムリージョの件が関係が完全に悪化した瞬間として頻繁に挙げられた。
当該ディフェンダー自身はプロ意識を保ちトレーニングを継続したが、この出来事はチームメイトに深い印象を残した。これは監督が求めるものと、選手たちが彼の指揮下で経験した現実との乖離を象徴する出来事となった。
結局マルセイユは刷新を選択し、好調なスタートを切った指揮官の任期に突然の終止符を打った。デ・ゼルビの戦術的評価は揺るがないものの、南仏での在任期間は指導者としての革新性と同じくらい、対立の象徴として記憶されることとなった。
一方ムリージョは、ベシクタシュで脚光を浴びないままキャリアを続けた。
広告