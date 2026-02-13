ロベルト・デ・ゼルビの次なる行方は？マルセイユでの失態が示す、元ブライトン監督はトップレベル指揮官の器ではない

デ・ゼルビが同業者から高く評価されていると言うのは控えめな表現だ。尊敬というより崇拝に近い。

例えばペップ・グアルディオラは、サッスオーロとシャフタール・ドネツクを率いたデ・ゼルビがプレミアリーグにやって来るずっと前から、彼の動向を興味深く追っていた。そしてデ・ゼルビはブライトンを瞬く間に欧州で最も見応えのあるチームの一つへと変貌させた。

「ロベルトは過去20年間で最も影響力のある監督の一人だ」とグアルディオラは2023年5月に熱く語った。「彼らのプレイスタイルを真似るチームは存在しない。ミシュランの星を獲得したレストランのように唯一無二だ」

彼が到着した時点で、プレミアリーグに与える影響は大きいと感じていたが、これほど短期間で成し遂げるとは予想していなかった。彼のチームは1試合あたり20～25のチャンスを創出する。これはほとんどの対戦相手をはるかに上回る数字だ。ボール支配の仕方は、長い間見られなかったものだ。ブライトンは私が多くを学ぼうとするチームの1つだ」

グアルディオラの宿敵ユルゲン・クロップも、デ・ゼルビ率いるブライトンを同様に絶賛した。アメックス・スタジアムでの0-3敗戦では、自身のリヴァプールが「愚かに見えた」と認めている。

「私はサッカー愛好家だ。ロベルトがサッカー界に与えたような影響力を持つ人物が現れたなら、その価値を過小評価すべきではない」と彼は語った。