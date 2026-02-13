ロベルト・デ・ゼルビの次なる行方は？マルセイユでの失態が示す、元ブライトン監督はトップレベル指揮官の器ではない

カメラがクヴィチャ・クヴァラツヘリアのボレーによるホームチームの4点目を決めた直後、残酷にもデ・ゼルビ監督に切り替わった瞬間、彼が自らの終焉を悟ったことは痛々しいほど明らかだった。もはや彼はこの職に適した人物ではなかった——おそらく最初からそうではなかったのだろう。
デ・ゼルビは現代サッカー界で最も興味深く革新的な戦術家の一人と広く評価されているが、スタッド・ヴェロドロームでの予測可能な激動の任期は、彼が真に最高峰の指導者としての資質を備えているのかという疑問をさらに深める結果となった。
デ・ゼルビが同業者から高く評価されていると言うのは控えめな表現だ。尊敬というより崇拝に近い。
例えばペップ・グアルディオラは、サッスオーロとシャフタール・ドネツクを率いたデ・ゼルビがプレミアリーグにやって来るずっと前から、彼の動向を興味深く追っていた。そしてデ・ゼルビはブライトンを瞬く間に欧州で最も見応えのあるチームの一つへと変貌させた。
「ロベルトは過去20年間で最も影響力のある監督の一人だ」とグアルディオラは2023年5月に熱く語った。「彼らのプレイスタイルを真似るチームは存在しない。ミシュランの星を獲得したレストランのように唯一無二だ」
彼が到着した時点で、プレミアリーグに与える影響は大きいと感じていたが、これほど短期間で成し遂げるとは予想していなかった。彼のチームは1試合あたり20～25のチャンスを創出する。これはほとんどの対戦相手をはるかに上回る数字だ。ボール支配の仕方は、長い間見られなかったものだ。ブライトンは私が多くを学ぼうとするチームの1つだ」
グアルディオラの宿敵ユルゲン・クロップも、デ・ゼルビ率いるブライトンを同様に絶賛した。アメックス・スタジアムでの0-3敗戦では、自身のリヴァプールが「愚かに見えた」と認めている。
「私はサッカー愛好家だ。ロベルトがサッカー界に与えたような影響力を持つ人物が現れたなら、その価値を過小評価すべきではない」と彼は語った。
しかし、デ・ゼルビは2022-23シーズン終了時にプレミアリーグ6位でブライトンを史上初の欧州カップ戦出場権獲得に導き歴史を刻んだものの、翌シーズン終了時にクラブと合意の上で退任した。選手補強に関する意見の相違と、クラブの野心の欠如が原因とされる。
「次の前進が何か理解できなかった」とデ・ゼルビは後にデイリー・テレグラフ紙に語った。「給料を倍にすると提案されても、達成すべき夢や目標が見えなければ、望むように全力を尽くせない。サッカーにおいて常に持っていたモチベーションと目的を見失ってしまうだろう...
だからこそ、不本意ながら、ほとんど苦しみながらでも、クラブを去る決断をしたのです」
一方で、デ・ゼルビは需要の高い存在だった。ブライトンでの手腕はプレミアリーグのトップクラブの注目を集め、セリエAの複数クラブも獲得に動いていた。しかし、予想通り短期間で指揮官復帰を果たしたものの、その舞台をマルセイユに選んだ決断には驚きが広がった。
ある意味、デ・ゼルビとマルセイユは相性が良かった——少なくとも感情的なレベルでは。この爆発的な監督とフランスで最も混沌としたクラブは、ほぼ執着に近いほどのサッカーへの情熱を共有していた。これがデ・ゼルビがこの街で居心地の良さを感じた理由を説明している。
彼はマルセイユを真に「理解」し、OM がサポーターにとってどのような存在であるかを理解していた。元マルセイユのミッドフィールダー、サミール・ナスリがCanal+ Foot で「デ・ゼルビは、まるでファンがチームを指導しているようだった。彼は敗戦に非常に影響を受けていた」と語ったように。
この主張に異論の余地はないだろう。1月8日のトロフィー・デ・シャンピオンで、マルセイユがパリ・サンジェルマンにPK戦で痛恨の敗戦を喫した後、彼はロッカールームで涙を流した。
「敗戦後に泣いたことはなかったが、今日は泣いた。この敗戦が痛かったからだ」と彼は告白した。「我々はクラブの歴史に名を残し、トロフィーを勝ち取りたかったが、それは叶わなかった。2025年にすべてを勝ち取ったヨーロッパ最強のチームに対して、我々は特に周到な準備をしてきた。今回は我々が勝つに値した。しかし、我々は常に、キャラクター、テクニック、ディフェンスを駆使して、このようなプレーを自らに要求しなければならない」
しかし、マルセイユの安定感の欠如がデ・ゼルビを狂わせ、最終的に彼の職を失わせる結果となった。
ブライトン時代と同様に、デ・ゼルビはマルセイユでも成功を収めたデビューシーズンを送り、リーグ1で2位となりチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。しかし決して順風満帆ではなかった。むしろ、やがて彼の統治を崩壊させることになるストレスと緊張の兆候は既に現れていた。
実際、2024-25シーズンの開幕からわずか3か月後の11月8日、ホームでオセールに1-3で敗れた後、デ・ゼルビは辞任を示唆した。
「問題が私にあるなら、去る覚悟はできている。報酬も放棄し契約を返上する」とデ・ゼルビは記者団に語った。「 私はヴェロドロームのためにマルセイユに来たのに、選手たちに練習やアウェー戦で見るようなプレーをここ（ホーム）でさせられない。これは私の責任だ」
デ・ゼルビ監督は、怠けているか、あるいはマルセイユ代表という「特権」を十分に理解していないと考える選手たちとも幾度か衝突した。特にイスマエル・コネとの醜い言い争いでは、デ・ゼルビ監督はカナダ人選手に努力不足を理由に練習場から退場を命じ、その後怒りを露わにしながら「エージェントに電話しろ」と指示した。
当然ながら、チームメイト全員の前で事実上クラブから去るよう告げられたコネは激怒した。しかしレンヌへのローン移籍を経てサッスオーロへ完全移籍した今、カナダ人選手はむしろクラブがこの出来事を2024-25シーズンのドキュメンタリー公開の宣伝に利用した事実に腹を立てている。
しかしこの行為は、マルセイユが「過酷な環境で生き残るには特別な資質が必要だ」というイメージをむしろ楽しんでいるという疑念を強める結果となった。結局のところ、デ・ゼルビ監督自身にも耐えられない状況となったのである。
わずか2か月前、デ・ゼルビはマルセイユで「長期的に取り組む」と主張していた。「3シーズンを超えて在籍し、クラブ史上最も長く指揮を執った監督の一人になりたい」とガゼッタ・デロ・スポルト紙に語っている。「批判や混乱の中でも、私は良好な状態を保っている」
しかし、シーズン開幕早々にアドリアン・ラビオとジョナサン・ロウの間で起きた激しいロッカールームでの乱闘（デ・ゼルビ監督は「酒場の喧嘩」と表現した）を経て、1月28日にチャンピオンズリーグ敗退が決まった時点で、彼の忍耐は明らかに限界に近づいていた。 敗退の経緯は不運とも言えた。ベンフィカのGKアナトリー・トルビンが終了間際にヘディングで決勝点を挙げ、プレーオフ圏外に追いやったのだ。だが最終節のクラブ・ブルージュ戦で惨めな0-3の敗北を喫したマルセイユが勝ち上がる資格など微塵もなかった。
ヤン・ブレイデル・スタジアムでの情けない敗北にデ・ゼルビは呆然とし、嫌悪感を抱いた。クラブ会長パブロ・ロンゴリアとスポーツディレクターのメディ・ベナティアとの決着をつける話し合いの場で辞表を提出したとの報道もあったが、彼はOMのシーズンを救おうと決断した。しかしそれは無駄な努力に終わった。
ブルージュでの惨敗から3日後、マルセイユはパリFC戦において終了8分前に2点リードをふいにした。クープ・ドゥ・フランスでのレンヌ戦勝利で士気は回復したものの、その後「レ・クラシック」で決定的な敗北を喫し、デ・ゼルビ監督は再び「完全な絶望」の状態に陥ったと認めた。
「可能な限りの準備はしたが、明らかに不十分だった」と彼は認めた。「その理由を理解する必要がある。なぜブルージュではあんなプレーをするのか？なぜここではあんなプレーをするのか？選手たちの頭の中はわからない。何が起きているのか見当もつかない」
デ・ゼルビは、自チームの不安定さの根本原因をほぼ解明できていなかった。ある週は世界制覇も夢ではないほど好調に見え、次の週には完全に方向を見失う。
「なぜマルセイユでは、こうしたジェットコースターのような浮き沈みを繰り返すのか理解したい」とデ・ゼルビは1月4日のナント戦での特に悔しいホーム敗戦後に語った。「監督として12シーズン目を迎えるが、現代では監督というより心理学者である必要がある」。後者の役割こそ、デ・ゼルビが最も不向きな分野だ。
試合へのアプローチは緻密だが、特に選手と接する際に、彼が冷静沈着でいることは稀だ。実際、デ・ゼルビとクロップを比較した元リヴァプールFWアダム・ララーナは、ブライトン時代にチームメイトに「練習場で言われることを気に病むな」とよく忠告していたと明かしている。 「心配するな」と彼は言うだろう。「それは善意から来ているんだ」
デ・ゼルビの勝利への意志は疑いようもなく、その強烈な情熱こそが彼のチームを魅力的に見せる要素だ。しかし全体的な印象としては、情熱と冷静さのバランスをまだ完全に掴めていない人物という感がある。その点ではアントニオ・コンテに似ているが、リーグ優勝経験がない。この成功の欠如こそが、多くの人々がデ・ゼルビとその手法に批判的になりつつある理由だ。
「自尊心は美徳だが、これは巨大なエゴの問題だ」と元マルセイユ＆フランス代表FWクリストフ・デュガリーはRMCスポーツで語った。「サッスオーロとブライトンを指揮しただけなのに、まるで2度のCL優勝を果たしたかのような口ぶりだ」
ヴェロドロームにデ・ゼルビが到着した際には大きな期待を寄せていたデュガリーだが、今ではこの46歳の指揮官は「過大評価された」「平凡な監督」であり、交代策で試合に影響を与えられない「選手管理が下手な」人物だと考えている。
もっとも、こうした辛辣な評価がデ・ゼルビの早期再就職を阻むことはまずない。実際、彼は21世紀以降のマルセイユ監督の中で最高の勝率（57％）を記録してヴェロドロームを去っており、ピエール＝エメリク・オーバメヤンをはじめ複数の選手がイタリア人監督に敬意を表している。「経験上、君のような監督はそう簡単には見つからない」とベテランFWはSNSに記した。
デ・ゼルビは確かに稀有な存在だ。チームに美的なサッカーを、しかも速いテンポでプレーさせる能力を持つ唯一無二の人物である。そのため、イタリアやイングランドには今も多くの支持者がおり、トッテナムがトーマス・フランクの後任候補としてリストアップしている可能性が高い。
しかしマルセイユでの経験が示す通り、彼が次に赴く先は、おそらく長くは続かないだろう。