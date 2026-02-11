クラブ声明は以下の通り：「オリンピック・マルセイユとロベルト・デ・ゼルビ監督は、双方の合意により協力関係の終了を発表した。クラブ経営陣の全関係者（オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督）による協議を経て、トップチームの指揮官交代が決定された。

「これはクラブの利益を考慮した慎重な検討を経て下された困難な共同決定であり、シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するためのものです。オリンピック・マルセイユは、特に2024/25シーズンのリーグ2位という成績に顕著に表れたロベルト・デ・ゼルビ氏の献身、情熱、プロ意識、真摯な姿勢に感謝します。クラブは彼の今後のキャリアにおける成功を祈念します。」