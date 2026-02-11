Getty
ロベルト・デ・ゼルビがPSGとの「レ・クラシック」での屈辱的な敗戦を受けてマルセイユを去り、メイソン・グリーンウッドは師を失う
PSGの圧勝がデ・ゼルビの終焉を告げる
PSGはパルク・デ・プランスでの「ル・クラシック」を圧勝で飾り、5得点無失点で試合を終えた。この一戦がデ・ゼルビ監督にとってマルセイユ指揮官としての最後の試合となった。イタリア人監督は試合後、選手たちのメンタリティを疑問視するとともに、ファンの皆様に謝罪した。記者団に対し「苦しい時期だ…レンヌ戦やランス戦では良いパフォーマンスを見せたのに、今度は完全に絶望的な結果だ」と語った。 改めてサポーターの皆様に謝罪します」と語った。この敗戦は、チャンピオンズリーグ早期敗退を受けてデ・ゼルビ監督の辞任説が浮上した直後の出来事だった。結局デ・ゼルビ監督はあと3試合指揮を執ったが、クラブでの任期はこれで終了した。
マルセイユ、デ・ゼルビ監督の退任を正式発表
クラブ声明は以下の通り：「オリンピック・マルセイユとロベルト・デ・ゼルビ監督は、双方の合意により協力関係の終了を発表した。クラブ経営陣の全関係者（オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督）による協議を経て、トップチームの指揮官交代が決定された。
「これはクラブの利益を考慮した慎重な検討を経て下された困難な共同決定であり、シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するためのものです。オリンピック・マルセイユは、特に2024/25シーズンのリーグ2位という成績に顕著に表れたロベルト・デ・ゼルビ氏の献身、情熱、プロ意識、真摯な姿勢に感謝します。クラブは彼の今後のキャリアにおける成功を祈念します。」
