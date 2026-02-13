ロビーニョ・ジュニア：元レアル・マドリードFWの息子が欧州トップクラブへ1億ユーロ移籍の噂が浮上する理由

ロビーニョ・シニアもまたサントスでキャリアをスタートさせ、その後レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、ACミランでプレーした。ブラジル代表では100キャップを記録し、2007年のコパ・アメリカ制覇に貢献。当時彼は同世代で最も有望な才能の一人と目されていた。
しかし残念ながら、その初期の期待には完全には応えられず、2020年には法的な問題により現役生活を早期に終えることを余儀なくされた。ロビーニョは2013年にミラノのナイトクラブでアルバニア人女性に対する集団強姦事件に関与した罪で有罪判決を受け、その判決は2022年にイタリア最高裁で確定した。2024年5月、彼はブラジルで9年の刑期に服し始めた。
デイリー・メール紙によれば、サントスはロビーニョ・ジュニアを「過度に注目を浴びる」ことから「保護的」な姿勢を示しているという。父親が引き起こし続けるセンセーショナルな見出しの中でだ。しかし、南米有数のビッグクラブでレギュラー出場を求め続ける彼を、クラブが守れる範囲には限界がある。
ロビーニョ・ジュニアは今夏、争奪戦の的となる可能性すらある。欧州トップ5リーグへの移籍を果たせば、彼への注目はさらに過熱するだろう。問題は、彼の真の実力だ。GOALが検証する...