ロビーニョ・ジュニア：元レアル・マドリードFWの息子が欧州トップクラブへ1億ユーロ移籍の噂が浮上する理由

ロビーニョ・ジュニアは2024年シーズン、サンパウロ州U-17選手権で9得点を挙げ得点王に輝いた。出場した試合でフル出場はなかったものの、チームの優勝に貢献した。サントスU-17のエルダー・カンポス監督は、若手の成長を見据え、ロビーニョ・ジュニアを先発起用したのはわずか10試合。さらに19試合で途中出場させた。

「彼の技術はサントスが求めるスタイルに非常に合致しているが、まだ成長が早い段階だ」とカンポス監督は語る。「軽快でスピードがありドリブル技術も持つが、U-17では身体面でやや苦労していた。しかし徐々に出場機会とプレー時間を増やしていった。その解決策を素早く理解したからだ。同年代では珍しいほど、ボールを早く放す決断を下したのだ」

ロビーニョはコパ・サンパウロ・デ・フテボル・ジュニオルに出場するサントスU-20チームに選出され、その後2025年カンピオナート・パウリスタに向けたトップチーム登録を果たした。これにより、アル・ヒラルからフリーエージェントで復帰したばかりのネイマールと初めて練習を共にする機会を得た。

ロビーニョJrは当初U20でプレーを続けたが、7月10日のデスポルティバ・フェロヴィアリア戦（3-1で勝利）でついにサントストップチームデビューを果たし、アシストで記念すべき瞬間を飾った。 その7日後、彼はセリエA公式戦デビューを果たした。ホームでのフラメンゴ戦（1-0勝利）で終了24分前に途中出場。決勝点を挙げたネイマールは試合後のメディア対応で、新チームメイトを特に称賛する言葉を残した。

「ジュニーニョには大きな可能性が秘められている。父親に非常に似ている。非常に優れた、強い精神力を持っている。彼の名前に伴うプレッシャーの中で、このような形でデビューするのは容易ではない」とネイマールは語った。「私は彼を助けるためにここにいる。彼はとても心優しい少年で、私は彼を心から応援している。 彼が幼い頃からの姿を見てきた者として、今回私がプレーする中でデビューする姿を見られて嬉しかった。時は流れ、あっという間に過ぎ去る。今や彼の未来は彼自身にかかっている。彼は確かなサッカーの才能を持っている」