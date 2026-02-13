Goal.com
ロビーニョ・ジュニア：元レアル・マドリードFWの息子が欧州トップクラブへ1億ユーロ移籍の噂が浮上する理由

ロビーニョ・ジュニアは昨年12月に18歳になったばかりだが、すでにサントスのトップチームに昇格し、ブラジル代表歴代最多得点記録保持者であるネイマールと肩を並べてプレーしている。この若き選手は、その能力に加え、父親のサッカー界における功績も相まって、すでに欧州のトップクラブ複数から移籍の関心を寄せられている。

ロビーニョ・シニアもまたサントスでキャリアをスタートさせ、その後レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、ACミランでプレーした。ブラジル代表では100キャップを記録し、2007年のコパ・アメリカ制覇に貢献。当時彼は同世代で最も有望な才能の一人と目されていた。

しかし残念ながら、その初期の期待には完全には応えられず、2020年には法的な問題により現役生活を早期に終えることを余儀なくされた。ロビーニョは2013年にミラノのナイトクラブでアルバニア人女性に対する集団強姦事件に関与した罪で有罪判決を受け、その判決は2022年にイタリア最高裁で確定した。2024年5月、彼はブラジルで9年の刑期に服し始めた。

デイリー・メール紙によれば、サントスはロビーニョ・ジュニアを「過度に注目を浴びる」ことから「保護的」な姿勢を示しているという。父親が引き起こし続けるセンセーショナルな見出しの中でだ。しかし、南米有数のビッグクラブでレギュラー出場を求め続ける彼を、クラブが守れる範囲には限界がある。

ロビーニョ・ジュニアは今夏、争奪戦の的となる可能性すらある。欧州トップ5リーグへの移籍を果たせば、彼への注目はさらに過熱するだろう。問題は、彼の真の実力だ。GOALが検証する...

  • すべてが始まった場所

    ロビーニョ・ジュニアは2007年12月17日に生まれ、サントスを拠点とするクラブ「ポルトゥアリオ」でサッカーを始めた後、「ジュニーニョ」として知られるようになった。そこで彼はすぐに真の潜在能力の片鱗を見せた。

    彼の最初のコーチ、ロブソン・フェルナンデス・デ・オリベイラはプラカル誌のインタビューでこう語っている。「ジュニーニョが5歳か6歳の頃、2012年に私のところに来た。彼は常に他の子とは全く違っていた。 私は彼に『できるだけ長くボールを足元にキープしろ』と指導した。他の子たちの親は私に怒ったが、私は主張を貫いた。なぜなら、父よりも洗練されたドリブル技術を持つ左利きの少年という、まったく並外れた才能を見抜いていたからだ。彼は信じられないほどの技術を持ち、何度でも挑戦する驚異的な度胸の持ち主だった」

    オリベイラがユースチームの指揮を執った最後の試合で、ロビーニョは2得点1アシストを記録し、ポルトゥガレス・サントイサ戦での3-2の逆転勝利を導いた。「あの日以来、私はロビーニョに『彼は君より上に行くぞ！』と言ったんだ」とオリベイラは試合後に語ったと主張する。

    この若者は2022年、わずか14歳でサントスアカデミーに招集され、父と同じ道を歩む機会を得た。新天地で即座に指導陣の目に留まり、1年以内にクラブのU-17チームへ昇格。2024年8月9日には初のプロ契約を結び、「ロビーニョ・ジュニア」の名で活動を開始した。

    「今日、私はもうひとつの夢を実現しました。これまでのあらゆる機会、挑戦、涙、そして成果に対して神に感謝しています。神は私を支え、導いてくださいました」と彼はインスタグラムに感動的な投稿をした。「私を信じ、私の物語の一部となってくれたすべての人に感謝します」

  • 大ブレイク

    ロビーニョ・ジュニアは2024年シーズン、サンパウロ州U-17選手権で9得点を挙げ得点王に輝いた。出場した試合でフル出場はなかったものの、チームの優勝に貢献した。サントスU-17のエルダー・カンポス監督は、若手の成長を見据え、ロビーニョ・ジュニアを先発起用したのはわずか10試合。さらに19試合で途中出場させた。

    「彼の技術はサントスが求めるスタイルに非常に合致しているが、まだ成長が早い段階だ」とカンポス監督は語る。「軽快でスピードがありドリブル技術も持つが、U-17では身体面でやや苦労していた。しかし徐々に出場機会とプレー時間を増やしていった。その解決策を素早く理解したからだ。同年代では珍しいほど、ボールを早く放す決断を下したのだ」

    ロビーニョはコパ・サンパウロ・デ・フテボル・ジュニオルに出場するサントスU-20チームに選出され、その後2025年カンピオナート・パウリスタに向けたトップチーム登録を果たした。これにより、アル・ヒラルからフリーエージェントで復帰したばかりのネイマールと初めて練習を共にする機会を得た。

    ロビーニョJrは当初U20でプレーを続けたが、7月10日のデスポルティバ・フェロヴィアリア戦（3-1で勝利）でついにサントストップチームデビューを果たし、アシストで記念すべき瞬間を飾った。 その7日後、彼はセリエA公式戦デビューを果たした。ホームでのフラメンゴ戦（1-0勝利）で終了24分前に途中出場。決勝点を挙げたネイマールは試合後のメディア対応で、新チームメイトを特に称賛する言葉を残した。

    「ジュニーニョには大きな可能性が秘められている。父親に非常に似ている。非常に優れた、強い精神力を持っている。彼の名前に伴うプレッシャーの中で、このような形でデビューするのは容易ではない」とネイマールは語った。「私は彼を助けるためにここにいる。彼はとても心優しい少年で、私は彼を心から応援している。 彼が幼い頃からの姿を見てきた者として、今回私がプレーする中でデビューする姿を見られて嬉しかった。時は流れ、あっという間に過ぎ去る。今や彼の未来は彼自身にかかっている。彼は確かなサッカーの才能を持っている」

  • Robinho jrGetty Images

    調子はどう？

    ロビーニョ・ジュニアは7月にミラソル戦とインテルナシオナル戦で敗戦の中出場し、2030年までの契約延長に合意した。プラカル誌によれば、この契約には1億ユーロ（約860億円／1億1800万ドル）の違約金条項が含まれており、父がヴィラ・ベルミロ時代に着用した背番号7を継承した。

    サントスのマルセロ・テイシェイラ会長はクラブ公式発表で次のように述べた。「ユースアカデミーでの最初の歩みから、彼は卓越した技術的潜在能力を示してきた。攻撃的なDNAと、偉大な才能を輩出するサントスの伝統が相まって、我々は確信と希望を抱いている。彼はこのクラブで自らの歴史を刻むだろう」

    サントスのフアン・パブロ・ボイヴォダ監督は8月と9月にロビーニョJrを控えめに起用したが、11月7日のパルメイラス戦（アリアンツ・パルケ）でついに先発起用した。65分間の出場で、ボールを保持し続けることに苦戦するチームの中で、知的なオフザボールの動きと強力な連携プレーを見せ、印象的なプレーを披露した。 パルメイラスが2-0で勝利したものの、ロビーニョJrはブラジルサッカー界で最も威圧的なスタジアムの一つで存在感を示した。

    「前半のプレーは良かった。初先発であることを考慮すれば、堅実な試合運びだった」とヴォイヴォダ監督は記者団に語った。「彼は成長を続けるだろう。彼には『偉大な選手になる』と伝えた。もちろん得点やアシストの数字は必要だが、正しい道を歩んでいる」

    わずか1週間後、サントスはヴィラ・ベルミロでパルメイラスを迎え撃ち、リベンジを果たした。ロビーニョJrは途中出場で決定的な役割を果たし、91分にベンジャミン・ロールハイザーが放った決勝点につながるヘディングでボールを落ち着いて落とし込んだ。

    ロビーニョJrは2025年シーズンを15試合のトップチーム出場で終え、新たなブラジルシーズン開幕時点でさらに6試合を加えている。ヴォイヴォダ監督はまだこの若者に定位置を与えておらず、プロ初ゴールもまだだが、彼の成長は順調と評価されている。

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    最大の強み

    ロビーニョ・ジュニアは攻撃的なポジションを複数こなせる万能選手だが、右サイドでの起用を好む。爆発的なスピードと華麗な足技でディフェンダーをかわし、内側に切り込む。そこからつなぎのパスを繋ぐことが多いが、十分なスペースがあれば躊躇なくシュートを放つ。

    1対1の状況では、ロビーニョ・ジュニアを止めるのは非常に困難だ。卓越したボールコントロールと豊富なトリックを誇り、比較的小柄な体格（170cm）が低い重心を保ち、ボールを足元に密着させるのに役立っている。これは守備ラインを崩す上で極めて有効だ。

    予測不能で攻撃的、そして尽きることのない創造性を持ち、激しいプレッシャー下でも全く臆することはない。まだキャリアは始まったばかりだが、ロビーニョJrが父親の足跡を辿り、あるいはそれを超える可能性を否定する理由はない。

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    改善の余地がある

    しかしそのためには、ロビーニョ・ジュニアが改善すべき点がいくつかある。最終局面での決定力もその一つだ。パスやシュートにおいて決断力が不足しており、ボールを保持しすぎる傾向がある。冷静さと技術は疑いようがないが、誤った選択肢を選んだり、行き止まりに突っ込んだりするケースも見られる。

    守備戦術の理解もまだ不十分だ。攻守の切り替え局面では弱点となり、相手からボールを奪い取るための身体能力も不足している。とはいえ、彼には尽きることのないエネルギーがあり、今後数年間で適切な指導を受けられれば、非常に効果的なプレス要員へと変貌する可能性を秘めている。

    18歳で完璧な選手など存在しない。ロビーニョJrは未だ未熟な才能だが、基礎は全て備わっている。そして向上心こそが勝利の半分だ。

  • Robinho BrazilGetty

    次の…ロビーニョ？

    父親との比較は決して消えることはない。それは単なる血縁関係だけでなく、「ジュニーニョ」と呼ばれる彼がほぼ同じプレースタイルを持っている事実によるものだ。ロビーニョ・シニアは全盛期に左サイドでプレーしたが、両足を使いこなす技術で前線のどこでも活躍でき、同様に細身の体格を武器にしていた。

    元レアル・マドリードとブラジル代表のスターは、創造性に富んだ幻惑的なドリブラーであり、ディフェンダーにとって悪夢のような存在だった。しかし、特にベルナベウを去った後は、安定性とフィジカルの強さに苦しみ、潜在能力を十分に発揮できなかったというのが一般的な評価だ。

    ロビーニョJrが頂点に到達し、その地位を維持したいなら、ネイマールこそが模範となるべき存在だ。彼はサントスの象徴的存在と日々共に働く特権的な立場にあり、これを最大限に活用しなければならない。過去6年ほどで怪我に苛まれ、34歳となった今や全盛期を過ぎているが、昨シーズン、彼の足元の魔法が完全に失われていないことを証明した。

    ネイマールをブレイクさせたのは、その息を飲むような才能だったが、彼はそのプレーに意識と冷酷さを加えることで、世界最高の選手の一人となった。 バルセロナ、そしてパリ・サンジェルマンでの初期の頃、ネイマールは、ほぼ止めようのないエリートゴールゲッターであり、プレイメーカーでした。ロビーニョ・ジュニアの意思決定は、現時点で彼のプレーにおける最大の弱点であり、それを改善するのにネイマールほど適した選手はいないでしょう。

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    次に何が来る？

    ロビーニョ・ジュニアは、あと1～2年サントスに残留し、ネイマールから可能な限り多くを吸収し、トップレベルのサッカーの厳しい要求に適応することが最善だろう。しかし、多くのクラブが今年中にこのブラジル人選手を母国から引き抜こうと画策している。

    実際、ESPNによれば、インテルは冬の移籍期間中にスカウトを派遣して彼のプレーを視察した後、ロビーニョ・ジュニアの獲得に関心を示した。マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、チェルシーもこのサントスの若き天才を追跡していると報じられており、夏の移籍市場が開けば入札合戦が勃発する可能性もある。

    しかしサントスは売却を望んでおらず、経験不足を考慮すれば、関心を持つクラブが巨額の契約解除条項を満たす可能性は低い。ロビーニョJrは夢の移籍を目指す前に、実績を積む必要がある。

    幸い、ネイマールだけでなく、年上のチームメイトからのサポートも得ている。ベテランのサントスCBウィリアン・アラオは先月グローボ・エスポルテのインタビューでロビーニョJrへの期待を和らげようとした。「彼はもう少し成長する必要がある。いくつかの面で成熟し、試合の流れやタイミングをより深く理解する必要がある。 彼は質の高い少年であり、人の話を聞く姿勢も持っている。ただ試合をもっとコントロールする必要がある。だがネイマールやガビゴル［ガブリエル・バルボサ］と完全に融合し、素晴らしいものを生み出す能力は十分にある。練習への献身的な姿勢から、今年は彼にとって非常に良い年になると信じている」

    その姿勢がロビーニョ・ジュニアを大きく成長させるだろう。特別なキャリアの旅路は始まったばかりだ。彼はただ忍耐強く、与えられた機会を最大限に活かす必要がある。

