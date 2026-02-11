Getty
ロナルド・アラウホが「偉大な」アトレティコ・マドリードのストライカーへの称賛を明かし、ジュリアン・アルバレスのバルセロナ移籍説に拍車をかける
アルバレス、不透明な将来に直面
アトレティコからの移籍に関する憶測が絶えない中、アルバレスの将来は不透明な状況にある。このストライカーはディエゴ・シメオネ監督率いるチームと2030年まで契約を結んでいるが、厳しいシーズンを経験しており、11月初旬以降、リーガでは得点を挙げていない。 プレミアリーグの大金持ちクラブ、チェルシーがアルバレスについて話し合いを行ったと報じられており、アーセナルもこのワールドカップ優勝選手と関連がある。バルセロナも彼を高く評価しており、ユヴェントスのスター選手、ドゥシャン・ヴラホヴィッチとともに、レヴァンドフスキの後継候補としてアルバレスを最終候補リストに挙げていると報じられている。
アラウージョが「偉大な」アルバレスを称賛
アラウホはバルセロナのストライカー補強、特にアルバレスについて問われた。ムンド・デポルティーボ紙にこう語った。「彼は素晴らしい選手だ。僕にとって世界最高のストライカーの一人だ。その質の高さは一目瞭然だ」 その後、アルバレスがバルサにふさわしい選手かどうかについて尋ねられたこのディフェンダーは、「最高の選手は最高のクラブ、つまり我々にふさわしい。それは明らかだ。しかし、それを判断したり決定したりするのは私の仕事ではない」と付け加えた。
アルバレスは以前、パリ・サンジェルマンとバルセロナへの移籍に関する憶測について、将来がどうなるかはわからないと語っていた。彼はレキップ紙に「バルセロナでプレーするつもりか、PSGでプレーするつもりか？正直、わからない。ソーシャルメディアで人々が何を言っているかは知っている。スペインでは、私とバルセロナについて多くのことが語られている。今のところ、私はアトレティコに集中しており、シーズン終了後に検討するつもりだ」と語った。
デコがバルセロナの移籍について語る
バルセロナのスポーツディレクター、デコが夏の補強計画と狙うストライカー像について語った。スポーツ紙の取材に対し「チームは好調だから、特定のストライカーに固執する必要はない」と述べた。 フェラン［トーレス］と［マーカス］・ラッシュフォードがいます。決断を下すために何ができるか見てみましょう。最高のストライカー、過去10年で最高の『9番』と言えば、ロベルト（・レヴァンドフスキ）です。 彼のような選手は他にいない。ロベルトのような選手を市場で探すのは容易ではない。各クラブは異なるタイプの選手に賭けているからだ。例えばバイエルンはより機動性の高いストライカーを重視している。ロベルトのクオリティと数字を兼ね備えた選手は存在しない。バルサは技術レベルが高く、連携能力に優れ、解決策を見出せる選手を探さねばならない」
バルセロナが今夏に巨額投資できるかについては、クラブの継続的な財政問題から疑問が残る。しかし、会長候補のビクトル・フォントはビッグネームの獲得が可能だと主張した。彼はムンド・デポルティーボ紙にこう語った。「物事を正しく進めれば、[アーリング]ハーランドやフリアン・アルバレスの獲得は可能だ」
アトレティコ対バルセロナ、次戦
アルバレスはコパ・デル・レイ準決勝でバルセロナと対戦する。両チームは木曜夜、スペインの首都で第1戦を戦う。アラウホはこの試合を楽しみにしていると述べ、「我々は好調で、良い状態にある」と続けた。 トレーニングも順調で、アトレティコ・マドリードのような強豪相手には厳しい戦いになるが、決勝進出に向けて準備は整っている。抽選結果を見た時、特定の相手を望んでいたわけではない。どのチームと当たっても構わない。我々は素晴らしいチームであり、どんな挑戦にも立ち向かえる。 結果的にアトレティコのような強豪と対戦することになったが、困難を承知の上だ。我々のサッカーを貫けば決勝進出は可能だ」
この対戦の勝者は、4月の決勝でレアル・ソシエダかアスレティック・クラブのいずれかと対戦する。
