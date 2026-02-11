ロナルド・アラウホが「偉大な」アトレティコ・マドリードのストライカーへの称賛を明かし、ジュリアン・アルバレスのバルセロナ移籍説に拍車をかける

アルバレスはコパ・デル・レイ準決勝でバルセロナと対戦する。両チームは木曜夜、スペインの首都で第1戦を戦う。アラウホはこの試合を楽しみにしていると述べ、「我々は好調で、良い状態にある」と続けた。 トレーニングも順調で、アトレティコ・マドリードのような強豪相手には厳しい戦いになるが、決勝進出に向けて準備は整っている。抽選結果を見た時、特定の相手を望んでいたわけではない。どのチームと当たっても構わない。我々は素晴らしいチームであり、どんな挑戦にも立ち向かえる。 結果的にアトレティコのような強豪と対戦することになったが、困難を承知の上だ。我々のサッカーを貫けば決勝進出は可能だ」

この対戦の勝者は、4月の決勝でレアル・ソシエダかアスレティック・クラブのいずれかと対戦する。