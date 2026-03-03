Getty Images Sport
ロドリゴが前十字靭帯断裂と診断され、レアル・マドリードとブラジル代表にとって壊滅的な打撃となるシーズン終了の負傷
壊滅的な医学的診断が確定した
レアル・マドリードとブラジル代表にとって最悪の懸念が現実となった。ロドリゴが右膝前十字靭帯の深刻な損傷を負った。ゲタフェ戦で負った膝の負傷の程度を確定するため、火曜朝に詳細な検査を受けた。 検査結果を受け、クラブは公式声明を発表した。「本日、レアル・マドリード医療チームがロドリゴ選手に対して実施した検査の結果、右脚の前十字靭帯断裂および外側半月板断裂と診断された」と記されている。
ロドリゴにとって残酷な不幸の再発
ゲタフェ戦でのピッチ入りからわずか11分後に負傷した。サイドでの特徴的なフェイントの後、膝がぐらつき芝生に引っかかったように見えた。痛みをこらえながら試合を終えたものの、その後の検査で損傷の深刻さが明らかになった。
ロドリゴは、長引く腱炎のため約1か月間戦線離脱していたところ、復帰したばかりだった。攻撃の火付け役として54分に投入されたが、試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、25歳の選手は右膝を押さえる姿が見られ、その後医療スタッフの診察を受けた。
アルベロアが選手選考の危機に直面している
アルバロ・アルベロアにとって、この負傷のタイミングは最悪と言える。スペイン人監督は既にピッチの最終ラインで増え続ける負傷者リストに苦慮している。膝の負傷の深刻さが確認されたことで、レアル・マドリードはセルタ・ビーゴ戦を控えて驚くほどフォワードの選択肢が不足している状況だ。
マルカ紙によれば、現在のロースター状況では、レアル・マドリードが起用可能な正規の攻撃陣はヴィニシウス・ジュニオールと若手ゴンサロのみとなっている。スーパースター補強のキリアン・エムバペは現在負傷で離脱中であり、マスタントゥオノは直近の退場処分により出場停止処分を受ける予定だ。
アンチェロッティ監督、ワールドカップ前に頭痛の種を抱える
この負傷の影響はサンティアゴ・ベルナベウをはるかに超えて広がっている。ブラジル代表監督カルロ・アンチェロッティは、主力攻撃陣の一人を欠いた状態でワールドカップに臨まねばならない。選手本人にとって、大会のタイミングと世界舞台での個人的な野望を考えると、この知らせは特に残酷なものだ。
クラブは可能な限りの医療サポートを提供するものの、前十字靭帯と半月板の複合損傷の回復期間は通常7～9ヶ月を要する。これはロドリゴがリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの重要な終盤戦を欠場し、2026-27シーズンのプレシーズンに間に合うよう時間との戦いを強いられることを意味する。
