ロドリゴが前十字靭帯断裂と診断され、レアル・マドリードとブラジル代表にとって壊滅的な打撃となるシーズン終了の負傷

ゲタフェ戦でのピッチ入りからわずか11分後に負傷した。サイドでの特徴的なフェイントの後、膝がぐらつき芝生に引っかかったように見えた。痛みをこらえながら試合を終えたものの、その後の検査で損傷の深刻さが明らかになった。

ロドリゴは、長引く腱炎のため約1か月間戦線離脱していたところ、復帰したばかりだった。攻撃の火付け役として54分に投入されたが、試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、25歳の選手は右膝を押さえる姿が見られ、その後医療スタッフの診察を受けた。