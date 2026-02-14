Getty Images Sport
レックサム、買収記念日にイプスウィッチを破りFAカップ5回戦進出。約30年ぶりの快挙
レックサムの記念日おめでとう
レノックスとマックが2021年にクラブを引き継いで以来、レックサムは急速な昇格を果たし、今やFAカップでも存在感を示している。ウェールズのチームはすでに3回戦でプレミアリーグのノッティンガム・フォレストを破って波紋を広げており、イプスウィッチ戦での勝利によりレッド・ドラゴンズは29年ぶりに5回戦進出を決めた。 勝利後、レキシハムのスター選手オリー・ラスボーンはクラブにとってまたしても記憶に残る夜だったと認めた。彼は『マッチ・オブ・ザ・デイ・ウェールズ』にこう語った。「クラブは信じられないほどの旅を続けており、私たちはただそれに貢献し続けたいだけです。また特別な夜となりました。ホームで勝利の道に戻れたのは素晴らしいことです」
レックサムはさらなる勝利を貪欲に求める
パーキンソン監督も勝利を喜び、チームがさらなる勝利を貪欲に求めていることを認めた。BBCスポーツの取材に対し「サッカーのシーズンはどれも特別で、その瞬間を噛みしめる必要がある。FAカップもその一部だ。ノッティンガム・フォレスト戦に続き、今夜も勝利を収められたことが重要だった。オーナーのロブとライアンにとっても素晴らしいことだ。彼らの5周年記念日に5回戦進出を果たせたのは、彼らにとっても最高の贈り物だろう」と語った。 月曜夜の抽選会を心待ちにしている。ブリストルのホテルで結果を噛みしめるつもりだ。だが前回同様、FAカップは一旦脇に置き、リーグ戦に集中する。過度に慢心してはならないが、ここには数々の素晴らしい夜が詰まっている。我々はもっと欲している。貪欲だ。当然だろう？」
過小評価されたパーキンソンへの称賛
レックサムではチームの著名なオーナーや選手たちが脚光を浴びることが多いが、試合後に称賛を浴びたのはパーキンソン監督だった。元マンチェスター・ユナイテッドおよびウェールズ代表MFロビー・サベージはTNTスポーツにこう語った： 「彼はおそらく最も過小評価されている監督の一人だ。レックサムが昇格するたびに、あるいはプレミアリーグのチームと対戦するたびに、人々は彼らを過小評価し、監督も過小評価する。彼はこのクラブで信じられない仕事を成し遂げ、プレミアリーグのチームに対しても勝てることを証明している。ブラッドフォードでチェルシーを破った時（2015年FAカップ）もそうだったし、今シーズンもリーグ戦でそれを続けている。 毎シーズン昇格するたびに『あのレベルでは無理だ』と言われるが、彼は常にその予想を覆している。彼の成し遂げたことを考えれば、現時点で最高の監督の一人だと思う」
パーキンソン監督は現在もチームをチャンピオンシップの昇格プレーオフ圏内に導いており、プレミアリーグ昇格への夢は生き続けている。
レックサムに華やかなタイ？
レックサムは月曜日に実施される第5ラウンドの抽選で、次戦のFAカップ対戦相手が決定する。パーキンソン監督率いるチームはクラブ史上4度目となる準々決勝進出を目指しており、注目度の高い対戦を望んでいるかもしれない。プレミアリーグの強豪チェルシーは金曜夜のハル・シティ戦で勝利し既に勝ち上がっている一方、アーセナルとマンチェスター・シティは下位リーグのチームと対戦し、順当に勝ち進むと予想されている。
