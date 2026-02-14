レックサム、買収記念日にイプスウィッチを破りFAカップ5回戦進出。約30年ぶりの快挙

レックサムではチームの著名なオーナーや選手たちが脚光を浴びることが多いが、試合後に称賛を浴びたのはパーキンソン監督だった。元マンチェスター・ユナイテッドおよびウェールズ代表MFロビー・サベージはTNTスポーツにこう語った： 「彼はおそらく最も過小評価されている監督の一人だ。レックサムが昇格するたびに、あるいはプレミアリーグのチームと対戦するたびに、人々は彼らを過小評価し、監督も過小評価する。彼はこのクラブで信じられない仕事を成し遂げ、プレミアリーグのチームに対しても勝てることを証明している。ブラッドフォードでチェルシーを破った時（2015年FAカップ）もそうだったし、今シーズンもリーグ戦でそれを続けている。 毎シーズン昇格するたびに『あのレベルでは無理だ』と言われるが、彼は常にその予想を覆している。彼の成し遂げたことを考えれば、現時点で最高の監督の一人だと思う」

パーキンソン監督は現在もチームをチャンピオンシップの昇格プレーオフ圏内に導いており、プレミアリーグ昇格への夢は生き続けている。