レックサム、膝靭帯損傷で主力選手を失い、プレミアリーグ昇格の望みに大きな打撃

シーフは土曜日の試合で負傷した。この試合ではレックサムが昇格を争うライバル、イプスウィッチを5-3で劇的な勝利を収めた。ミッドフィルダーのシーフは後半早々にピッチを離れざるを得なかった。パーキンソン監督率いるチームは3-2の劣勢から逆転し、STōK Cae Rasでの劇的な試合で勝ち点3を獲得した。この結果、レッド・ドラゴンズはチャンピオンシップの昇格プレーオフ圏内に返り咲き、試合後パーキンソン監督は満足げに語った。

彼は記者団にこう語った。「キーファー［ムーア］は今日、最高の状態に戻ったと思う。特に前半は相手にとって手に負えない存在だった。ジョシュ［ウィンダス］は彼らしい働きを見せ、決定的な場面を作り出した。ハーフタイムに選手たちに『2-2の同点ゴールに動揺するな』と伝えたんだ」

「リードできなかったのは不運だった。ところが、なんとセンターバックが強烈なシュートを決めて3-2に逆転した。もしこれが弱小チームだったら、選手たちは精神的に疲れを感じ始めていたかもしれない。だが我々は違った。見事な反撃を見せ、選手たちは素晴らしい努力をした。控え選手たちも、最も必要な時に明らかに影響を与えた。 今日のチーム全体の働きは、間違いなく最高レベルだった」