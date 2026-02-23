Getty Images Sport
翻訳者：
レックサム、膝靭帯損傷で主力選手を失い、プレミアリーグ昇格の望みに大きな打撃
シェイフ、レックサムの熱戦で負傷
シーフは土曜日の試合で負傷した。この試合ではレックサムが昇格を争うライバル、イプスウィッチを5-3で劇的な勝利を収めた。ミッドフィルダーのシーフは後半早々にピッチを離れざるを得なかった。パーキンソン監督率いるチームは3-2の劣勢から逆転し、STōK Cae Rasでの劇的な試合で勝ち点3を獲得した。この結果、レッド・ドラゴンズはチャンピオンシップの昇格プレーオフ圏内に返り咲き、試合後パーキンソン監督は満足げに語った。
彼は記者団にこう語った。「キーファー［ムーア］は今日、最高の状態に戻ったと思う。特に前半は相手にとって手に負えない存在だった。ジョシュ［ウィンダス］は彼らしい働きを見せ、決定的な場面を作り出した。ハーフタイムに選手たちに『2-2の同点ゴールに動揺するな』と伝えたんだ」
「リードできなかったのは不運だった。ところが、なんとセンターバックが強烈なシュートを決めて3-2に逆転した。もしこれが弱小チームだったら、選手たちは精神的に疲れを感じ始めていたかもしれない。だが我々は違った。見事な反撃を見せ、選手たちは素晴らしい努力をした。控え選手たちも、最も必要な時に明らかに影響を与えた。 今日のチーム全体の働きは、間違いなく最高レベルだった」
- Getty Images Sport
「本当に痛手だ」―パーキンソンが負傷を認める
パーキンソン監督は負傷による離脱を正式に認め、この知らせに失望を表明した。記者団に対し「ベンの状態は芳しくなく、我々にとって大きな痛手だ。勝利後の高揚感はあったものの、スタッフ一同、心の片隅では常に懸念を抱いていた」と語った。 良い知らせになるとは思っていなかった。彼は今夜ロンドンで専門医の診察を受けるが、初期診断では10週間の離脱となる見込みだ。内側側副靭帯を損傷しており、ベンは本当に不運だった。単なるブロックされたタックルで膝を開いてしまっただけだ。しかしサッカーではそういうこともある。負傷は個人にとってもチーム全体にとっても避けられないものであり、我々は前へ進む。 ベンは最善の治療を受け、強くなって戻ってくるだろう。我々としては、他の選手たちにとってのチャンスだ」
レックサム、プレミアリーグ昇格を狙う
レックサムは、驚異的な昇格を続け、約束の地であるプレミアリーグへと到達することを目指している。マイケル・ウィリアムソン最高経営責任者は、これがウェールズのチームにとって比類なき偉業となることを確信している。
「この道筋は、これまで誰も歩んだことがない。ナショナルリーグからプレミアリーグまで、連続昇格で登りつめることは、イングランドサッカーの歴史上、他のクラブが成し遂げたことのない偉業だ」と、彼はESPNに語った。
「リーグ 1 にいた頃、私はロブとライアンに『リーグ 1 に留まるリスクがあるなら、できるだけ早くチャンピオンシップを目指そう』と提案しました。彼らはその提案を受け入れました。 我々は戦力に投資し、その昇格を成し遂げた。昨シーズンはピッチ外や組織のあらゆる領域で全力疾走を続け、今シーズンはチャンピオンシップで生き残り、そのレベルに定着するための基盤を築くべく疾走している。
「最終的にプレミアリーグに昇格したとしても、再び全力疾走してプレミアリーグ対応体制を整えることになるだろう」
- AFP
レックサムの今後はどうなるのか？
レックサムは火曜日にチャンピオンシップでポーツマスと対戦し、その後チャールトンと対戦する。その後、ウェールズのチームはFAカップの注目カードに焦点を移し、大会5回戦でプレミアリーグの強豪チェルシーをホームに迎える。
広告