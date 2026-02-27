レックサムは、4年連続の昇格でプレミアリーグに到達することが、英国サッカー史上最も偉大な功績の一つになると語った。

プレミアリーグへ4シーズン連続で昇格するという快挙が、英国サッカー史上最も驚くべき物語の一つとなるかとの問いに、ベトグッドウィン・フットボール・ベッティングとの協賛で語ったシンクレアはGOALにこう答えた。「ええ、そう言えるでしょう。 何年も前に遡って考えてみれば、ウィンブルドンのようなクラブが非リーグから始まり、リーグを駆け上がっていった。あのクラブが成し遂げた方法そのものが、信じられないほどの偉業だと思われたものだ。もちろん、それにははるかに長い年月を要した。

「レックサムがカンファレンスにいた頃、4シーズン後にプレミアリーグに昇格すると言われたら、リーグ間の適応がどれほど困難かを知っていた私は『頭がおかしい』と言っただろう。 サッカークラブのあらゆる部門で求められる水準が上がるんだ。ピッチ上のことだけじゃない。クラブ運営や国内のビッグクラブとの競争も含まれる。人々がこんな議論をしている立場にすら立てた彼らには、本当に大きな称賛を送りたい」