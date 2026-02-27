Getty/GOAL
レックサムは、4年連続の昇格でプレミアリーグに到達することが、英国サッカー史上最も偉大な功績の一つになると語った。
三度の昇格で歴史を刻む
2021年、二人のトップ俳優による衝撃的な買収が実現し、ナショナルリーグの地位が引き継がれた。それから5年、レックサムはトップリーグへの扉を叩いている。EFLの階梯を駆け上がる過程で、すでに歴史は刻まれた。
最終目標を見据え巨額投資が続き、移籍市場ごとに記録が塗り替えられてきた。フィル・パーキンソン監督は今、プレミアリーグの血統を補強した戦力で、チャンピオンシップ脱出を確信するチームを率いている。
レッド・ドラゴンズは現在プレーオフ圏内に位置し、その特別な舞台への切符を手にできる可能性を残している。『ウェルカム・トゥ・レックサム』ドキュメンタリーシリーズがカメラに収めてきた、まさに驚異的な躍進は、約束の地へ到達できれば完結するだろう。
ハリウッドの共同オーナーたちは急成長を監督してきた
プレミアリーグへ4シーズン連続で昇格するという快挙が、英国サッカー史上最も驚くべき物語の一つとなるかとの問いに、ベトグッドウィン・フットボール・ベッティングとの協賛で語ったシンクレアはGOALにこう答えた。「ええ、そう言えるでしょう。 何年も前に遡って考えてみれば、ウィンブルドンのようなクラブが非リーグから始まり、リーグを駆け上がっていった。あのクラブが成し遂げた方法そのものが、信じられないほどの偉業だと思われたものだ。もちろん、それにははるかに長い年月を要した。
「レックサムがカンファレンスにいた頃、4シーズン後にプレミアリーグに昇格すると言われたら、リーグ間の適応がどれほど困難かを知っていた私は『頭がおかしい』と言っただろう。 サッカークラブのあらゆる部門で求められる水準が上がるんだ。ピッチ上のことだけじゃない。クラブ運営や国内のビッグクラブとの競争も含まれる。人々がこんな議論をしている立場にすら立てた彼らには、本当に大きな称賛を送りたい」
レッドドラゴンズは常に「眠れる巨人」であった
2009年から2011年にかけて2年間レースコース・グラウンドでプレーしたシンクレアはこう付け加えた。「予想外だった。チャンピオンシップ初年度で中位に入れば、それは大きな進歩だと言えるだろうと思っていた。だがプレーオフ圏内を争い、実際にプレミアリーグ昇格の自動枠を争う立場にあるとは、正直言って信じられないことだ。
「今後の展開を見守りたい。素晴らしいサッカークラブだ。私がプレーしていた当時から、間違いなく眠れる巨人だった。 レックサム周辺にいると、クラブが本当に好調になればどれほど熱烈に支持されるか肌で感じられた。新オーナー陣が成し遂げたことは驚異的だ。彼らは地域社会の想像力をかき立て、誰もがピッチ内外で彼らを追い続けている。だから今の彼らの活躍は本当に素晴らしい。」
レックサムはチャンピオンシップのプレーオフ出場権を獲得できるか？
レックサムは現在チャンピオンシップで6位に位置し、直近3試合で7ポイントを獲得している。今シーズン残り12試合を消化する一方でFAカップ5回戦にも進出しており、混戦状態のプレーオフ争いにおいて高い水準を維持する必要がある。
レッド・ドラゴンズは現在7位のサウサンプトンに4ポイント差をつけているが、12位のワトフォードとはわずか6ポイント差だ。北ウェールズでのレガシーを築こうとするパーキンソン監督にはすでに「終身雇用」が約束されており、最後まで息詰まる戦いが繰り広げられる見込みだ。
