レックサムのディレクターが、1月の移籍期間中にクラブが記録的な1900万ポンドのスター選手獲得方針を撤回したことを明かす
レックサムは野心の代償を痛感している
レッド・ドラゴンズは注目度の高い買収以来、野心的な補強の代名詞となってきたが、ハーヴェイはチャンピオンシップにおいて、最も資金力のあるクラブにも限界があると明かした。フランスのアンジェで注目を集めていたシェリフは、クラブが最終段階で方針転換するまで、獲得候補リストの上位に名を連ねていた。
シェリフは最終的にトルコの強豪フェネルバフチェへ2200万ポンド（約2700万ドル）で移籍。もしレックサムが獲得を実行していれば、この金額はチャンピオンシップの移籍金記録を塗り替える額だった。資金面では技術的に可能だったが、レースコース・グラウンドの運営陣は、この巨額の投資が長期戦略と整合しないと判断した。
ハーヴェイは『Fearless in Devotion』ポッドキャスト出演時にこう説明した。「彼は我々が検討した選手の中で、確実に予算上限に近い存在だった。ここで言う予算とはPSR（財政健全性規制）の制限下での話だ。つまり制約があるわけだ」
PSRが1月の移籍計画を台無しにする
19歳のギニア出身フォワードの獲得を見送る決断は、EFLの収益・持続可能性規則（PSR）に大きく影響された。レイノルズとマックの下で商業的に巨大化したレックサムだが、クラブは依然として2部リーグのライバルたちと同様の財政的制約に縛られている。
「資金力がどれほどあっても、3年間の損失額には上限がある」とハーヴェイは付け加えた。「我々も検討したが、この移籍の課題は彼が上昇中の選手であり、高額になる点だった。支出余力はあったが、最終的な判断は、この特定の移籍期間において価値に見合わないという結論に至った」
レッド・ドラゴンズはシンプルな移籍方針を採用する
レックサムは、シェリフの大型移籍に全力を注ぐのではなく、シーズン半ばの補強にはよりバランスの取れたアプローチを選択しました。その代わりに、クラブは 500 万ポンドの予算を投じて、歴史的な 3 年連続の昇格を目指す中、ピッチ全体の厚みと質を高める 3 人の選手を獲得しました。
1月に加入したのは、バーンズリーのデイヴィス・ケイラー・ダンとブリストル・シティのディフェンダー、ザック・バイナーで、経験と安定感をもたらした。さらに、レックサムはシェフィールド・ウェンズデイのストライカー、ベイリー・カダマルテリを100万ポンドで獲得し、フィル・パーキンソン監督がシーズン終盤に向けて十分な戦力を確保できるようにした。
「1月は決して大きな移籍市場になることはありえません」とハーヴェイ氏は語った。「我々は通常のアプローチ、つまり、既存のチームを強化できる機会があるかどうかを探しました。
フィル［・パーキンソン］は、現実的に可能な限り調和のとれたロッカールームを維持することでクラブでの評価を確立してきた。
「試合ごとに先発11人しか選べない以上、いずれかの段階で不満が生じるのは避けられない。
「しかし彼がそれを管理した方法は非常に成功している。これは夏の移籍市場で13人の新戦力を獲得した背景のもとでのことだ」
楽屋を守る
スプレッドシートの数字以上に、パーキンソン監督とレックサムの理事会は、今シーズンすでに予想を上回る活躍を見せているチームの化学反応を乱すことを警戒していた。移籍期間中、順位表で6位につけていたチームは、ファーストチームのダイナミクスに革命的な変化をもたらすよりも、進化的な変化に焦点を当てていた。
「我々が逃れられない事実は、リーグ6位という順位だ。戦力強化は望むものの、現状を乱すようなことは絶対に避けたい」とディレクターは付け加えた。
シェリフ獲得計画を撤回したことで、レックサムは目玉となる「ハリウッド級」選手の魅力よりも、現在のチームの調和を優先。パーキンソン監督が擁する主力選手たちにプレミアリーグ昇格への主導権を委ねたのである。
