レックサムのディレクターが、1月の移籍期間中にクラブが記録的な1900万ポンドのスター選手獲得方針を撤回したことを明かす

レックサムは、シェリフの大型移籍に全力を注ぐのではなく、シーズン半ばの補強にはよりバランスの取れたアプローチを選択しました。その代わりに、クラブは 500 万ポンドの予算を投じて、歴史的な 3 年連続の昇格を目指す中、ピッチ全体の厚みと質を高める 3 人の選手を獲得しました。

1月に加入したのは、バーンズリーのデイヴィス・ケイラー・ダンとブリストル・シティのディフェンダー、ザック・バイナーで、経験と安定感をもたらした。さらに、レックサムはシェフィールド・ウェンズデイのストライカー、ベイリー・カダマルテリを100万ポンドで獲得し、フィル・パーキンソン監督がシーズン終盤に向けて十分な戦力を確保できるようにした。

「1月は決して大きな移籍市場になることはありえません」とハーヴェイ氏は語った。「我々は通常のアプローチ、つまり、既存のチームを強化できる機会があるかどうかを探しました。

フィル［・パーキンソン］は、現実的に可能な限り調和のとれたロッカールームを維持することでクラブでの評価を確立してきた。

「試合ごとに先発11人しか選べない以上、いずれかの段階で不満が生じるのは避けられない。

「しかし彼がそれを管理した方法は非常に成功している。これは夏の移籍市場で13人の新戦力を獲得した背景のもとでのことだ」