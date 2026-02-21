レックサムがチャンピオンシップの名勝負を制す！フィル・パーキンソン監督率いるチームがイプスウィッチを8得点の熱戦で見事に下し、昇格への望みを大きく膨らませた

レースコースでのこのスリリングな一戦は開始早々から激しい攻防が繰り広げられ、開始わずか6分でムーアがレックサムに先制点をもたらした。ジョシュ・ウィンダスの巧みなヘディングでストライカーにボールが渡ると、ムーアは左サイドを駆け上がり、狭い角度から強烈なシュートを叩き込んだ。33歳のストライカーがペナルティエリア左端から得点する権利などなかったが、イプスウィッチのゴールキーパー、クリスチャン・ウォルトンをかわす止めようのない一撃でネットの天井を揺らした。

レックサムは試合開始から好調だったが、両チームの負傷による中断が相次いだ後、アウェイチームが試合の流れをつかみ始めた。20分には1月に加入したアニス・メフメティが同点弾を決めた。 元ブリストル・シティの攻撃的MFは、ジャック・テイラーのシュートがセーブされた後、GKアーサー・オコンクウォがボールを弾いたところを冷静に捉え、ネット上隅へ流し込んでトラクターボーイズでの初ゴールを決めた。

前半終了8分前、レックサムが再びリードを奪った。ウェールズ代表FWウインダスが左サイドを突破し、ジョージ・トマソンのシュートがセーブされた後、ムーアのクロスに飛び込んだウインダスがヘディングで押し込んだ。

ムーアがニアポストで巧みなタッチを見せたがセーブされ、ホームチームのリード拡大はならなかった。しかし前半ロスタイム、レッドドラゴンズは不意打ちを食らう。テイラーがコーナー付近で巧妙なフリックをイバン・アゾンへ。アゾンのゴール隅へのシュートは痛烈で、前半終了時点で2-2の同点に持ち込まれた。

後半も激闘は続き、再開わずか2分でアウェイチームが初リードを奪う。意外な得点源となったのはセンターバックのセドリック・キプレ。25ヤードからの強烈なカーブシュートがネットを揺らし、試合の流れを一変させてホームサポーターを凍りつかせた。

レックサムは60分目前にPKを要求したが、ゴールキーパーのウォルトンがドイルを倒したように見えたものの、主審はこれを認めなかった。ドイルはウォルトンをかわしてヘディングでクロスバーを越えていたのだ。しかしわずか7分後、レックサムは同点に追いついた。ブロードヘッドがカウンターを仕掛け、最初のシュートはブロックされたが、トマソンが冷静にボックス左端からリバウンドを押し込んだ。

レッド・ドラゴンズは勝利を目指して攻め込み、ドイルがルイス・オブライエンのコーナーキックから強烈なヘディングを決めてホームサポーターを熱狂の渦に巻き込んだ。 元マンチェスター・シティDFがマルセリーノ・ヌニェスの同点弾を阻止する決定的なブロックを見せた直後、ブロードヘッドが再びオブライエンのアシストから鮮やかな5点目を叩き込み、イプスウィッチを逆襲で沈めた。両チームにチャンスは続いたが、スコアは動かず。レックサムはプレーオフ進出に向け重要な勝利を収め、6位を固める結果となった。