レックサムがチャンスを逃す！レッド・ドラゴンズがプレーオフ進出の機会を逸する中、ブリストル・シティが終盤に同点弾を奪う
レックサム、悔しい引き分けに終わる
レックサムにとってこの夜は決して平坦なものではなかった。試合開始時点で両チームの勝ち点差がわずか1点だったことを考えれば、当然の結果と言える。ブリストル・シティは最初の20分間ボール支配率で優位に立ったが、先制点を奪ったのはアウェイのレッド・ドラゴンズだった。典型的な高速攻撃で、オリバー・ラスボーンがペナルティエリア内で幸運にもボールに触れる。 カラム・ドイルのクロスがディフレクトされ、シティのディフェンダーを翻弄。ラスボーンは半回転しながらボールを捉え、見事なシュートでゴール上隅を突き刺した。今季チャンピオンシップ屈指のセーブ能力を誇るラデク・ヴィテックGKも完全に動けず、これが彼の今季6得点目となった。
その後、ウェールズのチームはより落ち着きを取り戻した。シティは引き続き前線に押し上げ、レックサムは後ろに引いてプレッシャーを吸収することに満足していた。しかし、その計画は後半開始直後に崩れた。後半開始わずか 3 分、ホームチームが同点に追いついた。ハーフタイムに交代で入場したシンクレア・アームストロングが、ペナルティエリア内でわずかな隙を見つけ、狭い角度からネット上部にシュートを決め、同点に追いついた。
シティの交代選手が即座に結果を出したとはいえ、ドラマはそこで終わらなかった。両チームがチャンスを作り出し、試合は一進一退の攻防となったが、今シーズン何度もそうであったように、レックサムが突破口を見出した。 ドイルの危険なクロスが再び処理されず、一連のリバウンドとディフレクションを経て、ボールは最終的にジョー・ウィリアムズによってオウンゴールとなった。ルイス・オブライエンはゴールを祝って走り去ったが、ホームチームは、そのプレーは明らかなオフサイドであるべきだと抗議した。
試合終了15分前、キエファー・ムーアの巧みなフリックに反応したジョージ・ドブソンが試合を決める絶好機を迎えたが、28歳のストライカーはシュートをこぼし、信じられないという表情で地面に倒れ込んだ。レックサムはその代償を試合終了間際に払うこととなる。交代出場のマックス・バードが驚異的なワンタッチシュートを放ち、試合終了2分前にクロスバー下を直撃してゴールネットを揺らしたのだ。 試合終了の笛が鳴ると、レックサムの選手たちは打ちひしがれた様子だったが、デラノ・バーグゾルグがロスタイムにペナルティキックを認められず、ペナルティエリア内でわずかな接触で倒れた後、ダイビング行為で警告を受けたことで、わずかに安堵の表情を見せた。ドブソンは終了間際に再び決定的なチャンスを得たが、ゴールキーパーをかわすだけの状況で、またもや枠を外してしまった。
最優秀選手
ブリストルでの試合は荒れた展開だったが、レックサムにとって負けを避けることが重要だった。カラム・ドイルはアウェイチームの2得点に絡み、勝ち点1獲得に貢献した。3バックの左サイドで驚異的な働きを見せ、相手守備陣が終始対応に苦しむ脅威のクロスを供給。さらにブリストル・シティの右サイドからの危険な攻撃を幾度も阻止する活躍を見せた。 別の夜であれば、彼はチームに勝ち点3をもたらしていたはずだ。勝ち点1では、どちらのチームの昇格争いにも何の利益ももたらさない。
大敗者
レックサムは試合に勝つのに十分なチャンスを何度も掴んでいた。もしジョージ・ドブソンがウェストカントリーに得点の靴を履いてきていれば、勝利は確実だったはずだ。このミッドフィルダーは最後の20分間だけピッチに入ったが、2度の決定的な得点チャンスを得た。 最初のチャンスは許されるだろう。ムーアからのパスがわずかに後ろに流れていたからだ。しかし追加時間の2度目のチャンスは、ボックス内に完璧な位置に届けられた絶好機だった。しかし彼は確実に決勝点となるはずだったシュートを完全に外してしまった。
試合評価（5段階）：⭐⭐⭐⭐
