レックサムにとってこの夜は決して平坦なものではなかった。試合開始時点で両チームの勝ち点差がわずか1点だったことを考えれば、当然の結果と言える。ブリストル・シティは最初の20分間ボール支配率で優位に立ったが、先制点を奪ったのはアウェイのレッド・ドラゴンズだった。典型的な高速攻撃で、オリバー・ラスボーンがペナルティエリア内で幸運にもボールに触れる。 カラム・ドイルのクロスがディフレクトされ、シティのディフェンダーを翻弄。ラスボーンは半回転しながらボールを捉え、見事なシュートでゴール上隅を突き刺した。今季チャンピオンシップ屈指のセーブ能力を誇るラデク・ヴィテックGKも完全に動けず、これが彼の今季6得点目となった。

その後、ウェールズのチームはより落ち着きを取り戻した。シティは引き続き前線に押し上げ、レックサムは後ろに引いてプレッシャーを吸収することに満足していた。しかし、その計画は後半開始直後に崩れた。後半開始わずか 3 分、ホームチームが同点に追いついた。ハーフタイムに交代で入場したシンクレア・アームストロングが、ペナルティエリア内でわずかな隙を見つけ、狭い角度からネット上部にシュートを決め、同点に追いついた。

シティの交代選手が即座に結果を出したとはいえ、ドラマはそこで終わらなかった。両チームがチャンスを作り出し、試合は一進一退の攻防となったが、今シーズン何度もそうであったように、レックサムが突破口を見出した。 ドイルの危険なクロスが再び処理されず、一連のリバウンドとディフレクションを経て、ボールは最終的にジョー・ウィリアムズによってオウンゴールとなった。ルイス・オブライエンはゴールを祝って走り去ったが、ホームチームは、そのプレーは明らかなオフサイドであるべきだと抗議した。

試合終了15分前、キエファー・ムーアの巧みなフリックに反応したジョージ・ドブソンが試合を決める絶好機を迎えたが、28歳のストライカーはシュートをこぼし、信じられないという表情で地面に倒れ込んだ。レックサムはその代償を試合終了間際に払うこととなる。交代出場のマックス・バードが驚異的なワンタッチシュートを放ち、試合終了2分前にクロスバー下を直撃してゴールネットを揺らしたのだ。 試合終了の笛が鳴ると、レックサムの選手たちは打ちひしがれた様子だったが、デラノ・バーグゾルグがロスタイムにペナルティキックを認められず、ペナルティエリア内でわずかな接触で倒れた後、ダイビング行為で警告を受けたことで、わずかに安堵の表情を見せた。ドブソンは終了間際に再び決定的なチャンスを得たが、ゴールキーパーをかわすだけの状況で、またもや枠を外してしまった。