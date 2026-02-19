レスター、6ポイント減点処分に異議申し立て　プレミアリーグはより厳しい制裁を推進

レスターを巻き込む財政危機が新たな局面を迎えた。クラブは収益・持続可能性規則（PSR）違反により課された6ポイント減点処分に対し、正式に控訴手続きを開始した。現在チャンピオンシップで残留争いを繰り広げる「フォックス」は、今月初めに独立委員会からこの制裁が下されたことでシーズンが混乱に陥っていた。

この処分と2部リーグでの6試合未勝利が重なり、2016年のプレミアリーグ王者チームは順位表で22位に急落。降格圏脱出まであと2ポイントという状況だ。しかし法廷闘争は一方的な展開とは程遠く、プレミアリーグ側も独自の控訴で対抗。委員会の一次判断をさらに強化した懲罰を求めている。

この状況はキング・パワー・スタジアムを本拠地とするクラブとイングランドトップリーグの間で複雑な法的対立を生んでいる。レスターが降格回避のため失点回復を求めて戦う一方、プレミアリーグ側は年次決算報告書の提出遅延に対する制裁を委員会が科さなかった決定に不満を表明している。