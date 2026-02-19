Getty Images Sport
レスター、6ポイント減点処分に異議申し立て プレミアリーグはより厳しい制裁を推進
レスターの残留の望みは危うい状況にある
レスターを巻き込む財政危機が新たな局面を迎えた。クラブは収益・持続可能性規則（PSR）違反により課された6ポイント減点処分に対し、正式に控訴手続きを開始した。現在チャンピオンシップで残留争いを繰り広げる「フォックス」は、今月初めに独立委員会からこの制裁が下されたことでシーズンが混乱に陥っていた。
この処分と2部リーグでの6試合未勝利が重なり、2016年のプレミアリーグ王者チームは順位表で22位に急落。降格圏脱出まであと2ポイントという状況だ。しかし法廷闘争は一方的な展開とは程遠く、プレミアリーグ側も独自の控訴で対抗。委員会の一次判断をさらに強化した懲罰を求めている。
この状況はキング・パワー・スタジアムを本拠地とするクラブとイングランドトップリーグの間で複雑な法的対立を生んでいる。レスターが降格回避のため失点回復を求めて戦う一方、プレミアリーグ側は年次決算報告書の提出遅延に対する制裁を委員会が科さなかった決定に不満を表明している。
規制上の先例を求める探求
プレミアリーグが財務報告の遅延に対する委員会の寛大な処分を不服として上訴した決定は、運営組織とクラブ間の財務透明性に関する緊張の高まりを浮き彫りにしている。リーグ側は、現行の6ポイント減点処分では将来の違反に対する抑止力として不十分だと懸念している。独自の上訴を提起することで、プレミアリーグは事実上、より厳しい制裁を求めており、これによりレスターはさらに不安定な立場に追い込まれる可能性がある。
当局はこの事例が先例となる可能性を認識しており、クラブの現在のリーグ順位やイングランドサッカー界における歴史的地位に関わらず、全ての財務規制が厳格に遵守されることを強く望んでいる。明確な意思表示として、リーグは法的手続きを迅速に進め、今シーズンの幕が閉じる前に最終判決が下されるよう確保する意向を表明した。
プレミアリーグの声明は「全クラブとサポーターに確実性を提供するため、EFLシーズン終了前を期限として、上訴の早期解決を追求する」と明記した。双方が司法委員会議長に上訴書を提出したことで、証拠審査のため独立した上訴審議会が任命される見通しだ。
キツネたちが「不釣り合いな」処罰に反撃
レスターは制裁を黙って受け入れておらず、これまで処罰の規模に対する不満を表明してきた。クラブ幹部は、委員会が当初の審理において重要な減刑要素を考慮しなかったと主張している。独立パネルがプレミアリーグが当初提案した罰則の全範囲を認めなかったにもかかわらず、レスターは現在の6ポイント剥奪が財務上の行為を不当に反映していると依然として主張している。
クラブ声明は「委員会の判断によりプレミアリーグが当初求めた前例のない制裁規模は大幅に縮小されたものの、勧告内容は依然として不均衡であり、提示された減軽要素を適切に反映していない」と述べた。クラブ幹部は、今季の競技目標達成への潜在的影響を考慮すれば、これらの要素の重要性は過小評価できないと主張した。
クラブはさらに「財務状況は改善傾向にある」と主張し、シーズン途中の減点は競技の健全性に壊滅的な影響を与えると強調した。特にチャンピオンシップ下位では勝点差が極めて僅差であり、1ポイントが安全圏と2年連続降格の分かれ目となる状況では、この影響は甚大だと指摘している。
時間との戦い
問題の核心は複雑なPSR（財務規制）枠組みにあり、クラブは3年間の移動平均で1億500万ポンドの損失を超えてはならないと規定されている。レスターの場合、チャンピオンシップ在籍期間中はこの基準値が引き下げられており、委員会は同クラブが上限を2000万ポンド以上超過したと認定した。この上訴の最終結果は、レスターの所属リーグ決定だけでなく、現代サッカーにおいて財務規則がどれほど厳格に適用されるかを示す指標となる。
フォックスは、上訴という賭けが功を奏するか、あるいはさらなる懲戒処分を受けて数学的に降格が決定されるかの不安な待機を強いられている。1月にマルティ・シフエンテス監督を解任したクラブは現在、正式な監督を探している状況であり、レスターはピッチ内外で重大な課題に直面している。
