レクスハムが生き残った！レッド・ドラゴンズがポーツマスの猛追撃をかわし、チャンピオンシップ・プレーオフ出場権を守り抜く
レックサム、逆転を許さずプレーオフ進出の可能性を高める
レックサムは直近のブリストル・シティ戦とイプスウィッチ・タウン戦で4ポイントを獲得しており、特に後者は5-3の大勝だった。火曜夜の勝利がプレーオフ圏内維持に役立つと確信していた。
フィル・パーキンソン監督率いるチームは前半に素晴らしいスタートを切り、2つのヘディングで前半終了時にリードを奪った。スミスが最も高く跳び上がりカラム・ドイルのクロスを頭で合わせると、続いてクレワースがジョージ・ドブソンのヘディングに合わせ2-0とした。
レッド・ドラゴンズにとって順調な展開に見えたが、ポーツマスが巧妙なゴールで流れを変える。スワンソンが深くからドリブルで切り込み、リーガン・プールとワンツーを交わした後、放ったシュートがアーサー・オコンクウォの上を越えてゴールに吸い込まれた。
ポーツマスは後半の大半を支配したが、同点に必要な決定機を創出できずに苦しんだ。アウェイチームは大量のコーナーキックを獲得したものの、セットプレーを活かせなかった。むしろ試合を決める可能性があったのはレックサムで、オリー・ラスボーンが突進したが、29歳の選手がゴール目前でポストを叩いた。
結局このミスはウェリントンにとって致命的とはならず、今季のプレーオフ進出の可能性を高める勝利を再び手中に収めた。
最優秀選手
サム・スミスはここ3試合で得点がないことに少し焦り始めていたかもしれないが、この試合の先制点で不安を払拭した。27歳のストライカーは絶妙なタイミングと身体能力で、鋭いクロスに頭で合わせた。ポーツマスのディフェンダーは彼がペナルティエリア付近に現れるたびに警戒を強めていた。
大敗者
チャンピオンシップの降格争いは非常に興味深い展開だ。ポーツマスはノリッジ・シティ、レスター・シティ、ブラックバーン・ローヴァーズ、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンらと、すでに最下位で脱落したオックスフォード・ユナイテッドやシェフィールド・ウェンズデイと共に降格を回避すべく戦っている。
この夜、自軍が明らかに優位に立っていたという事実は、ジョン・ムシニョにとって苦い現実だろう。南海岸のチームは連勝の勢いでこの試合に臨み、別の日なら少なくとも引き分けは狙えたはずだ。しかしウェリントンが粘り強く守り、自らの残留の可能性を高めた。
試合評価（5段階中）：⭐⭐⭐
