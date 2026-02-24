レックサムは直近のブリストル・シティ戦とイプスウィッチ・タウン戦で4ポイントを獲得しており、特に後者は5-3の大勝だった。火曜夜の勝利がプレーオフ圏内維持に役立つと確信していた。

フィル・パーキンソン監督率いるチームは前半に素晴らしいスタートを切り、2つのヘディングで前半終了時にリードを奪った。スミスが最も高く跳び上がりカラム・ドイルのクロスを頭で合わせると、続いてクレワースがジョージ・ドブソンのヘディングに合わせ2-0とした。

レッド・ドラゴンズにとって順調な展開に見えたが、ポーツマスが巧妙なゴールで流れを変える。スワンソンが深くからドリブルで切り込み、リーガン・プールとワンツーを交わした後、放ったシュートがアーサー・オコンクウォの上を越えてゴールに吸い込まれた。

ポーツマスは後半の大半を支配したが、同点に必要な決定機を創出できずに苦しんだ。アウェイチームは大量のコーナーキックを獲得したものの、セットプレーを活かせなかった。むしろ試合を決める可能性があったのはレックサムで、オリー・ラスボーンが突進したが、29歳の選手がゴール目前でポストを叩いた。

結局このミスはウェリントンにとって致命的とはならず、今季のプレーオフ進出の可能性を高める勝利を再び手中に収めた。