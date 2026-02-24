レキサム、象徴的二人組と契約延長で合意　ライアン・レイノルズとロブ・マック、プレミアリーグの夢実現へ一歩近づく

フィル・パーキンソンは、レックサムをナショナルリーグからチャンピオンシップへ昇格させた立役者として、この動きを指揮している。実績ある2選手がクラブへの残留を決めたことに、彼自身が当然の喜びを感じているのは言うまでもない。

ベテランのEFLプロ選手たちとの新たな契約交渉について、パーキンソンはこう語っている。「二人とも本当に良い若者であり、優れた選手だ。昨シーズンも今シーズンも我々にとって重要な貢献をしてくれた」

「オリーは驚異的な働きを見せてくれた。ジョージもチャンピオンシップレベルに順応した。両者とも我々が求める姿勢の体現者だ——毎試合、真の情熱と献身をもってプレーする。新契約を結んだことは素晴らしい」