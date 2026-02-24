Getty/GOAL
レキサム、象徴的二人組と契約延長で合意 ライアン・レイノルズとロブ・マック、プレミアリーグの夢実現へ一歩近づく
レックサム、昇格に向けて新たな条件を打ち出す
フィル・パーキンソンは、レックサムをナショナルリーグからチャンピオンシップへ昇格させた立役者として、この動きを指揮している。実績ある2選手がクラブへの残留を決めたことに、彼自身が当然の喜びを感じているのは言うまでもない。
ベテランのEFLプロ選手たちとの新たな契約交渉について、パーキンソンはこう語っている。「二人とも本当に良い若者であり、優れた選手だ。昨シーズンも今シーズンも我々にとって重要な貢献をしてくれた」
「オリーは驚異的な働きを見せてくれた。ジョージもチャンピオンシップレベルに順応した。両者とも我々が求める姿勢の体現者だ——毎試合、真の情熱と献身をもってプレーする。新契約を結んだことは素晴らしい」
ラスボーン、レッドドラゴンズとの新契約に喜び
2024年夏にSToK競馬場へ移籍したラスボーンは、契約を12ヶ月延長し2027-28シーズン終了まで継続することとなった。彼は前シーズン、リーグ1からの自動昇格を果たしたレックサムで主力として活躍した。
29歳の彼は42試合で8得点を記録し、クラブの年間最優秀選手に選出された。しかし今シーズン開幕前のオーストラリア・ニュージーランド遠征中に足首を負傷する不運に見舞われた。
12月中旬に待望の復帰を果たし、ワトフォード戦では途中出場からわずか2分で得点を記録。現在までに16試合で6得点を挙げている。
レッド・ドラゴンズ（ウェールズ代表）との契約延長について、ラスボーンは次のように語っている。「新契約を結べたことを心から嬉しく思う。私と家族にとって特別な日だ。この上なく嬉しい。ここでの時間はこれまで素晴らしいものだった。おそらくキャリアで最高のサッカーができている。これからもプレーを続け、成長し、このクラブのためにもっと特別な瞬間を創り出したい」
ドブソンはレッド・ドラゴンズとの契約を延長した
ドブソンは、ラスボーンと同じ移籍期間にレッド・ドラゴンズ・レックサムに加入し、契約を2028年夏まで延長した。昨シーズンはパーキンソン監督率いるチームで48試合に出場し、ボールを奪い返す能力とレックサムを攻撃的姿勢に導く手腕で広く称賛された。
今シーズンはリーグ1で9年間プレーしてきた経歴を持つ同選手が、レックサムのチャンピオンシップ33試合中3試合を除く全試合に出場。28歳のウェストハムアカデミー出身選手は次のように語った。「クラブとの新契約締結を大変嬉しく思います。
「この19ヶ月は素晴らしい時間でした。一瞬一瞬を心から楽しんでいます。これまでの道のりは本当に素晴らしいものでした。契約延長を大変嬉しく思っており、これからも多くの特別な思い出を共に創っていければと思います」
プレーオフ進出：レックサムが上位6位以内を目指す
ハリウッドの共同オーナーであるライアン・レイノルズとロブ・マックは、夢を叶えるビジネスに携わっています。2021年に見事な買収を完了し、5年間にわたり指揮を執り、トップリーグを視野に入れています。
EFL の評論家、ドン・グッドマン氏も、レックサムを称賛する一人であり、2025-26 シーズンにトップ 6 入りを目指す同クラブについて、次のように述べています。 「フィル・パーキンソンは、レックサムをプレーオフ争いに巻き込むという、信じられないほどの仕事を成し遂げたと思います。8月の時点では、シーズンを中位で終えることが彼らの目標であるべきだと言っていただろう。しかし、リーグの展開を見る限り、彼らはまさにその争いに加わっているのです」
現在のところ、レックサムはチャンピオンシップの順位表で 6 位、3 位のミルウォールに 5 ポイント差、13 位のクイーンズ・パーク・レンジャーズにはわずか 4 ポイントの差です。パーキンソン監督のチームは、火曜日にポーツマスをホームに迎えて試合に臨みます。前回のイプスウィッチ戦では 5 対 3 の劇的な勝利を収め、レッド・ドラゴンズの陣営は自信に満ちあふれています。
