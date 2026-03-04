Getty Images Sport
レキサム共同オーナーのライアン・レイノルズとロブ・マック、スカイスポーツでサプライズ起用
レースコースからの革命的な試合日中継
英国のサッカー放送史上初の試みとして、スカイスポーツはレックサムの共同オーナーであるレイノルズ氏とマッケルヘニー氏が、同クラブのEFLチャンピオンシップ・スウォンジー戦を専門に扱うセカンダリー放送を主導することを確認した。 『Live from Wrexham with Rob & Ryan』と題されたこの番組は、3月13日（金）午後7時より放送される。通常の試合中継は従来通り視聴可能だが、この代替フィードではピッチ上の展開に合わせて、会長たちの率直な所感や反応をリアルタイムで聴取できる。
この番組は単なる解説番組ではなく、ベテラン司会者デイヴィッド・プラットンがホストを務める没入型体験として企画されている。両オーナーの対話に加え、次々と登場する著名ゲストをフィーチャーし、ハリウッドの華やかさとイングランド2部リーグの熱気あふれる激しさを融合させる。 このコラボレーションは、2021年の買収以降『Welcome to Wrexham』ドキュメンタリーシリーズの成功を主因に世界的な知名度を急上昇させたレックサムの持続的な商業的魅力を浮き彫りにしている。
「ピー音ボタン」とスポーツ知識への懸念
クラブの再生に成功し、5部リーグからチャンピオンシップへ躍進させたにもかかわらず、レイノルズとマケルヘニーは生中継の試合実況という技術面では相変わらず謙虚な姿勢を崩さない。共同声明で二人は、5年前のクラブ買収時と同様に未知の旅路に乗り出すことを認めた。 二人は実況ブースでの経験不足を冗談交じりに認め、複雑な競技規則についてもまだ習得途上だと述べた。「5年前にレックサムを買収した決断と同様、今回の展開も全く予測できませんが、全力を尽くします」と二人は語った。 「どちらにも、あらゆる種類のスポーツイベントの実況経験はありません。ましてや、ルールを5年前にようやく覚えたばかりのスポーツです。いずれにせよ、レースコースではまた予測不能な一日になるでしょう。待ちきれません。EFLとスカイスポーツのパートナーに感謝しています。後者には、ピー音ボタンを準備しておいてほしいですね」
スカイスポーツが「レックサム効果」を歓迎
スカイスポーツにとって、オーナーを試合中継に直接組み込むという決断は、より個性重視でエンターテインメント性に焦点を当てたスポーツジャーナリズムへの転換を意味する。放送を率いるプラトンは、両者がEFLに対して抱く真摯な情熱こそが、この協業を可能にしたと強調した。 「ロブとライアンはレックサムで素晴らしい仕事をしてきた。彼らがサッカーとEFLの真髄を理解しているからこそ実現した協業だ」とプラトンは語る。「彼らの参加により、ファンにユニークでエンターテイメント性豊かな体験を提供し、これまでにない価値を届けることを楽しみにしている」
レイノルズとマケルヘニーのコメディ的な相乗効果を活用することで、EFLはこれまでチャンピオンシップサッカーに関心が薄かった国際的な視聴者層へのアプローチを図っている。これはクラブオーナーがもはや役員室に閉じこもる存在ではなく、クラブのメディア戦略に積極的に関与する新たな時代の到来を象徴している。
昇進審査における重要な試験
解説陣が話題を独占する中、フィル・パーキンソン監督率いるチームはピッチ上で極めて高いプレッシャーに直面し続けている。レックサムはイングランドサッカー史上初の3年連続昇格という歴史的偉業を達成し、今や驚異的に4度目の昇格を争っている。現在チャンピオンシップ6位の「ドラゴンズ」はプレーオフ圏内に堅守しているが、同ウェールズ勢スウォンジー・シティの訪問はトップリーグ昇格への資格を脅かす深刻な挑戦となる。
スウォンジーは戦術的な戦いへ地域プライドを懸けて臨む。レックサムは最近好調を維持しているが、過酷な連戦に突入する中で、選手層の厚さと負傷者の復帰が鍵となる。この一戦を超えて、クラブはシーズン終盤に差し掛かる昇格争いを注視している。 スウォンジー戦での勝利は、マイクの前で語るハリウッドのオーナーたちにとって格好の話題を提供するだけでなく、レックサムがプレミアリーグ昇格の真の候補であることを確固たるものにするだろう。
