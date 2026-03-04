レキサム共同オーナーのライアン・レイノルズとロブ・マック、スカイスポーツでサプライズ起用

スカイスポーツにとって、オーナーを試合中継に直接組み込むという決断は、より個性重視でエンターテインメント性に焦点を当てたスポーツジャーナリズムへの転換を意味する。放送を率いるプラトンは、両者がEFLに対して抱く真摯な情熱こそが、この協業を可能にしたと強調した。 「ロブとライアンはレックサムで素晴らしい仕事をしてきた。彼らがサッカーとEFLの真髄を理解しているからこそ実現した協業だ」とプラトンは語る。「彼らの参加により、ファンにユニークでエンターテイメント性豊かな体験を提供し、これまでにない価値を届けることを楽しみにしている」

レイノルズとマケルヘニーのコメディ的な相乗効果を活用することで、EFLはこれまでチャンピオンシップサッカーに関心が薄かった国際的な視聴者層へのアプローチを図っている。これはクラブオーナーがもはや役員室に閉じこもる存在ではなく、クラブのメディア戦略に積極的に関与する新たな時代の到来を象徴している。