ペレ、マラドーナ、その次は？史上最多3度目のワールドカップ開催へ：メキシコというサッカーが“生きる国”【LEGACY】

1970年ワールドカップで最初にボールが転がり出したとき、メキシコはスタジアムを開いただけではなく、その魂を開いた。ブラジル以外でラテンアメリカに初めてやって来たワールドカップであり、そこにはペレ、フランツ・ベッケンバウアー、ジャイルジーニョ、トスタンといったアイコンがいた。

この大会で、世界はエスタディオ・アステカを知った。コンクリートと木霊の大聖堂。6月の温かな空気の中で、フットボール史に名を残す伝説的なチームが戴冠した。ペレ率いるブラジルが3度目の優勝を成し遂げたのだ。こうしてアステカは聖地となった。

それから16年後の1986年、運命は再びメキシコを選んだ。1985年の大地震で傷を負ったが、それでもこの国は希望にあふれていた。ワールドカップ1986年大会は、単なるフットボール以上の意味を持つ。それは復活の物語だった。

おそらくこの1986年大会は、史上最も有名なワールドカップだろう。ディエゴ・アルマンド・マラドーナの「神の手」と「5人抜き」という、伝説のゴールが生まれたからだ。背中に国旗をまとい、胸に夢を抱いて通りへと繰り出した何百万人ものメキシコ人の笑顔を生んだ。世界がマラドーナについて語る一方で、メキシコ人は希望について語った。なぜなら、そのワールドカップはピッチの上だけのものではない。喜びが戻ってくると信じる必要がある状況に陥っていた彼らの心の中でも、試合は行われていたのだった。

2つのワールドカップ、2つの忘れがたい物語。そして今、2026年に再び戻ってくる。