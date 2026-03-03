レガシー：ベルリンからドーハへ―フランスがワールドカップで学んだレジリエンス

2006年ワールドカップの冒険は爆発的な幕開けではなく、不安のささやきと共に始まった。老朽化し創造性に欠けるフランス代表は、グループステージを2引き分けで辛うじて突破し、優勝候補としての資格に大きな疑問符を投げかけた。

このチームが沈没を免れたのは、ベテラン選手クロード・マケレレ、リリアン・テュラム、そして何よりもジダンの奇跡的な復帰によるものだった。1年前に代表引退を表明していた彼の復帰は救世主的と受け止められた。

「神は存在し、フランス代表に帰還した」とティエリ・アンリは宣言したが、この言葉はチームの構造的欠陥──一人の選手へのほぼ完全な依存──を露呈していた。

ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われた決勝戦は、巨匠の究極のパフォーマンスにふさわしい舞台となった。 7分、ジダンは大胆なパネンカ式PKで先制点を挙げた。その挑発的な仕草は彼の天才性と絶対的な自信を象徴していた。フランスが試合を支配し、イタリアDFマルコ・マテラッツィは後日、その夜のレ・ブルーの優位性を明確に認めている。延長戦ではジダンが強烈なヘディングを叩き込んだが、ジャンルイジ・ブッフォンが奇跡的に弾き返した。夢が現実となるべき瞬間だった。

しかし110分、マテラッツィが地面に倒れた。ボールから離れた場所で起きた口論――ジダンの妹を侮辱する挑発が引き金だった。反応は電光石火、獣のような猛烈なヘッドバットがイタリア人選手を直撃した。 レッドカードが提示された。トロフィーの前をうつむきながらロッカールームへ戻っていくジダンの姿は、悲劇的な敗北の一部として象徴的なものとなった。指導者を失ったチームは心理的に崩壊し、PK戦で敗れた。

国民的衝撃という反応は即座に起こった。この行為はフランスにおけるジダンの伝説を壊さず、むしろ人間的な複雑さを加えることで伝説をさらに強固なものにした。しかしフランス代表にとって、その影響は計り知れなかった。 「ジダン世代」は終焉を迎えた。組織全体を支え得る唯一の人物の去り際には、巨大な権力の空白が生まれた。誰もその火を継ぐ準備ができておらず、ベルリンのピッチにクニスナの種は蒔かれたのである。