Goal.com
ライブ
France Legacy GFXGetty/GOAL
Naim Beneddra

翻訳者：

レガシー：ベルリンからドーハへ―フランスがワールドカップで学んだレジリエンス

レガシーとは、2026年ワールドカップ開幕を前にGOALが贈る特集記事＆ポッドキャストシリーズです。毎週、世界のサッカーを形作る各国の物語と精神に迫ります。今週は国際サッカー史に残る最も劇的な物語の一つ、レ・ブルー（フランス代表）の栄光と衰退、そして再生を振り返ります。 ジネディーヌ・ジダンのベルリンでの頭突きからキリアン・エムバペのドーハでのハットトリックまで、2006年から2022年にかけてのフランスのワールドカップの歩みは、崩壊と復活の物語である。恥を力に変え、不屈の精神を最大の芸術としてアイデンティティを築き上げた国家の物語だ。

最終の笛。2006年7月9日、ベルリンでそれはギリシャ悲劇の死の鐘のように鳴り響いた。それは神、ジネディーヌ・ジダンの没落と黄金時代の残酷な終焉を告げた。その光景は時の中に凍りついた：レッドカード、虚ろな眼差し、触れられずに撫でられたトロフィー。

16年後、2022年12月18日、ドーハで再び最終の笛が鳴った。確かに敗北を告げるものだったが、それは英雄的な敗北であり、その風格は勝利に等しいものだった。それは終焉を刻んだのではなく、むしろ王朝の存在を確証し、驚異的なハットトリックを達成した新たな王、キリアン・ムバッペの戴冠を告げるものだった。

この二つのワールドカップ決勝戦の間に、フランスは現代国際サッカー史上最も劇的な旅路を歩んだ。 死と再生の完全なる循環――絶望の淵から永遠の栄光へ。どん底を経験した代表チームが、魂を丹念に再構築し、悪しき記憶を浄化し、より強靭で現実的な新たなアイデンティティを鍛え上げた物語だ。もはや一人の天才の輝きではなく、揺るぎない集団の力で定義される遺産となった。

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-CARDAFP

    巨人の没落

    2006年ワールドカップの冒険は爆発的な幕開けではなく、不安のささやきと共に始まった。老朽化し創造性に欠けるフランス代表は、グループステージを2引き分けで辛うじて突破し、優勝候補としての資格に大きな疑問符を投げかけた。

    このチームが沈没を免れたのは、ベテラン選手クロード・マケレレ、リリアン・テュラム、そして何よりもジダンの奇跡的な復帰によるものだった。1年前に代表引退を表明していた彼の復帰は救世主的と受け止められた。 

    「神は存在し、フランス代表に帰還した」とティエリ・アンリは宣言したが、この言葉はチームの構造的欠陥──一人の選手へのほぼ完全な依存──を露呈していた。

    ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われた決勝戦は、巨匠の究極のパフォーマンスにふさわしい舞台となった。 7分、ジダンは大胆なパネンカ式PKで先制点を挙げた。その挑発的な仕草は彼の天才性と絶対的な自信を象徴していた。フランスが試合を支配し、イタリアDFマルコ・マテラッツィは後日、その夜のレ・ブルーの優位性を明確に認めている。延長戦ではジダンが強烈なヘディングを叩き込んだが、ジャンルイジ・ブッフォンが奇跡的に弾き返した。夢が現実となるべき瞬間だった。

    しかし110分、マテラッツィが地面に倒れた。ボールから離れた場所で起きた口論――ジダンの妹を侮辱する挑発が引き金だった。反応は電光石火、獣のような猛烈なヘッドバットがイタリア人選手を直撃した。 レッドカードが提示された。トロフィーの前をうつむきながらロッカールームへ戻っていくジダンの姿は、悲劇的な敗北の一部として象徴的なものとなった。指導者を失ったチームは心理的に崩壊し、PK戦で敗れた。

    国民的衝撃という反応は即座に起こった。この行為はフランスにおけるジダンの伝説を壊さず、むしろ人間的な複雑さを加えることで伝説をさらに強固なものにした。しかしフランス代表にとって、その影響は計り知れなかった。 「ジダン世代」は終焉を迎えた。組織全体を支え得る唯一の人物の去り際には、巨大な権力の空白が生まれた。誰もその火を継ぐ準備ができておらず、ベルリンのピッチにクニスナの種は蒔かれたのである。

    • 広告
  • FBL-WC2010-FRA-TRAINING-EXPEL-LETTERAFP

    内破

    2006年以降の期間は、緩やかで痛みを伴う衰退の時代であった。 ユーロ2008は惨事となった。初戦で敗退し、わずか1得点しか挙げられなかった末、イタリア戦敗北直後の生放送でレイモン・ドメネク監督が現実離れした結婚提案を行うという結末を迎えた。一方、2010年ワールドカップ予選は、アイルランドとのプレーオフにおけるアンリの悪名高いハンドプレーによって汚された。こうして南アフリカに降り立ったのは、正当性の危機に陥ったチームだった。

    ウルグアイとの味気ない引き分け、メキシコ戦敗北の後、スポーツ上の危機は組織的な危機に覆い隠された。メキシコ戦のハーフタイムに、ニコラ・アネルカとドメネクの間で激しい口論が勃発。その罵り合いは『レキップ』紙の一面を圧倒的な正確さで飾り、導火線に火をつけた。フランスサッカー連盟（FFF）はアネルカをチームから追放することを決定した。

    2010年6月20日、フランスサッカー史上最も暗い一章が刻まれた。ナイズナ練習場で選手たちはバスから降りることを拒否。カーテンを閉ざしたバス外では、世界中のカメラが非現実的な光景を捉えていた。

    フィットネスコーチのロベール・デュヴェルヌは激怒しストップウォッチを投げつけ、パトリス・エヴラ主将に制止される事態に。屈辱を味わったドメネクは、選手たちが作成した声明文を記者団に読み上げることを余儀なくされた。これは組織的権威の完全な崩壊であり、億万長者の選手たちがワールドカップの真っ最中に反旗を翻すという前代未聞の反抗行為だった。

    グループリーグ敗退は形だけの結果に過ぎず、フランスは恥辱と共に帰国した。議会調査が開始される（スポーツ問題では稀な事態）と、フランス代表は世界の笑いものとなり、機能不全と利己主義の象徴となった。このトラウマはフランスの集団心理に長年にわたり刻み込まれた。ナイズナで起きたことはスポーツを超越した――それはシステム全体の破綻だった。

  • Spain v France - UEFA EURO 2012 Quarter FinalGetty Images Sport

    不可能な再生

    ローラン・ブランは崩壊寸前のチームを引き継いだ。ドメネクの後任として緊急任命された1998年ワールドカップ優勝者は、有害な要素を一掃し、かろうじての尊厳を取り戻す任務を負った。

    彼はまず、クニスナ事件の当事者を一切招集しないという強い姿勢で臨んだ。しかしブランはすぐに別の嵐に直面する。「クォータ問題」だ。フランスサッカー連盟（FFF）が育成センターにおける二重国籍選手の数を制限することを検討していたという暴露記事が、多様性の擁護者たるフランスサッカーの基盤を揺るがす議論を巻き起こした。

    ウクライナとポーランドで開催されたユーロ2012は、ブランにとって通過試験となった。主力選手の離脱で戦力を弱めたフランスは、なんとか準々決勝に進出した。しかし、当時の世界王者であり、欧州選手権を2度制したスペインに敗れたことで、ブランのプロジェクトの限界が露呈した。

    ブランは船を安定させたが、頂点へ導くことはできなかった。彼の成績は立派だが不十分だった。フランスには、火消しだけでなく基盤を再構築できる人物が必要だった。

  • FBL-WC2014-FRA-JPN-FRIENDLYAFP

    建築家

    2012年7月、ディディエ・デシャンがフランス代表監督に就任した。この選択はほぼ必然と思われた。 1998年のワールドカップ優勝、2000年の欧州選手権優勝をキャプテンとして経験したデシャンは、リーダーシップと勝利への執念を体現していた。しかし同時に、賛否両論を呼ぶ存在でもあった。実利的なプレーを特徴とする元守備的ミッドフィルダーとして、彼は長年嘲笑の対象となっていた。特にエリック・カントナは彼を「水運び役」と呼び、輝かずに汚い仕事をこなす労働者と評した。

    しかし、まさにこの労働者精神、集団のために自己を捧げる姿勢こそが、クニスナ事件後のフランス代表に最適な人物像だった。

    デシャンは即座に「団結こそが全て」という理念を貫いた。スター選手の特権も、規律違反への寛容も許さなかった。一部の純粋主義者が求める美しいサッカーを追求せず、堅牢で敗れにくく、苦境にも適応できるチームを構築。その現実主義は批判を招いたが、彼は意に介さなかった。結果だけが重要だったのだ。

    2014年ブラジルW杯はデシャンにとって試練の場となった。若返り、野心に満ちたフランス代表はグループステージで攻撃的なプレーを見せ印象を残した。カリム・ベンゼマはついにフランス代表ユニフォームで最高の力を発揮し、アントワーヌ・グリーズマンやポール・ポグバといった若き才能の活力がそれを支えた。しかし準々決勝のドイツ戦でフランスは敗れた。失望は深かったが、評価は前向きなものだった。 勢いは確かに生まれた。

  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    回復力の試練

    フランスで開催されたユーロ2016は絶好の機会であると同時に、恐るべき罠でもあった。メディアのプレッシャーは圧倒的で、国全体が自国開催での優勝を期待していた。

    デシャンは鉄拳でチームを統率した。規律を欠くハテム・ベン・アルファやベンゼマ（マチュー・ヴァルブエナ性テープ脅迫スキャンダルに巻き込まれ、フランスの新聞を賑わせていた）を排除。監督は個人の輝きより安定を優先した。

    チームの快進撃は決勝まで続いた。フランスはアイルランド、アイスランドを次々に撃破し、準決勝ではドイツを破るという決定的な勝利を収めた。スタッド・ド・フランスは熱狂に包まれたが、ポルトガルとの決勝戦は悪夢と化した。クリスティアーノ・ロナウドが前半で負傷退場する中、延長戦でエデルのゴールによりポルトガルが勝利を奪った。10年間で3度目の決勝敗退という失望は計り知れなかった。#

    しかし2006年とは異なり、この敗北は崩壊を招かなかった。チームは精神的な強さと回復力を示した。デシャンが築いた基盤は揺るがず、打撃を受けながらも崩壊しないこの能力こそが、彼が集団の結束に注いだたゆまぬ努力の成果だった。フランスは次の挑戦に備えていた。

  • TOPSHOT-FBL-NATIONS-FRA-NEDAFP

    実用主義の頂点

    2018年ロシアW杯はデシャン監督の傑作だった。美観に欠けると批判され「醜い」と揶揄される戦術は、容赦ない効果を発揮した。

    フランスはボール支配（平均49％で大会20位）を放棄し、コンパクトな守備ブロックを優先。スペースを封じ、破壊的なカウンター攻撃を仕掛ける戦術を採用した。 このシステムは選手層に最適化されていた：ンゴロ・カンテとブレーズ・マテュイディの消耗知らずの働き、ポグバの視野、オリヴィエ・ジルーのピボット役、そして何よりもグリーズマンと若き天才ムバッペの圧倒的なスピード。

    決勝トーナメントの戦いぶりは戦術管理の模範だった：アルゼンチン戦（4-3）では制御された混沌、ウルグアイ戦（2-0）では支配、ベルギー戦（1-0）では鉄の規律、そしてクロアチアとの決勝（4-2）では冷徹な効率性を示した。

    この勝利は複数の男たちのものだった。批判を黙らせた「非常に打ち破りにくい」チーム構築への執念が正しかったことを証明した現実主義の首長デシャン、世界舞台に爆発的に登場した新星ムバペ。しかし何よりも、これは集団の勝利だった。

    その象徴がジルーだった。システムに不可欠でありながら、大会を通じて1点も決めなかった。過去の個人主義者たちには考えられない犠牲だった。

    2018年の勝利は単なるスポーツの勝利ではなく、思想的な勝利だった。集団が個人に勝るという復讐劇であり、結束と規律を備えたチームが、バラバラな才能の寄せ集めよりも高く飛翔できるという証明だった。それはクニスナでの屈辱に対する究極の復讐であった。

  • FBL-WC2022-EUR-QUALIFIER-FRA-KAZAFP

    新規ステータスの管理

    2018年の優勝は偶然の産物ではない。それは卓越した育成システムの成果であり、その中核をなすのがパリ近郊クレールフォンテーヌにある国立サッカー研究所（FFF）である。この育成センターは世界的な模範となっている。

    技術的に完成され、戦術的に賢く、多才な選手を育成するというFFF（フランスサッカー連盟）の哲学は、比類なき才能の宝庫を生み出した。これが、ワールドカップ直前にポグバ、カンテ、ベンゼマといった世界クラスの選手を数人失ってもなお決勝に進出できるフランスの強さの理由である。

    2018年が天才の登場を告げたなら、その後の数年は王者の到来を確かなものにした。フランス史上最年少のワールドカップ得点者であり、決勝戦で得点した史上2番目の若さ（ペレに次ぐ）であるムバッペは、驚異から揺るぎないリーダーへと成長した。2022年ワールドカップ決勝でのハットトリックは、ほぼ独力で延長戦に持ち込み、偉大な選手たちの後継者としての地位を確固たるものにした。

    しかしデシャン時代を語る上で、ベンゼマを巡る騒動は避けて通れない。2015年のヴァルブエナ性スキャンダル後、デシャンは最も才能あるストライカーを割愛するという大胆な決断を下し、チーム全体のバランスを優先した。 現実的な展開として、2021年のEUROではレアル・マドリードでの卓越した活躍を認めベンゼマを復帰させたが、2022年W杯直前に負傷。その後、矛盾する説明が飛び交う物議を醸す状況下で代表を離脱し、新たな論争を生んだ。

    この一連の出来事は、デシャン監督の指揮における核心的な矛盾を浮き彫りにしている。すなわち「勝利がかかっている場合、原則は回避され得る」という適応的な現実主義である。

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    完全な循環

    2022年ワールドカップは、世界王者世代の黄昏を告げた。大会後にウーゴ・ロリスやラファエル・ヴァランといった主力選手が代表引退を表明し、後にジルーも続いたことで、「グリーズマン世代」は正式に幕を閉じた。同時に、この大会は次世代の台頭を確かなものとした。オーレリアン・チュアメニら新鋭が柱として台頭し、円滑な世代交代と卓越性の継承を保証したのである。

    リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとの決勝戦は、ベルリンでの試合とは対照的な展開となった。2点リードされ、80分間完全に圧倒されながらも、フランスは沈まなかった。 2006年のチームが主将を失って崩壊したのとは異なり、2022年のチームは非凡なムバッペに奮起させられ、決勝戦史上最も劇的な逆転劇の一つを演出した。この不屈の精神、敗北を本能的に拒む姿勢こそが、デシャン時代の究極の証である。それはクニスナの地獄とユーロ2016の涙の中で鍛えられた精神的な強さだ。

    デシャン監督の最終的な評価は建築家そのものだ。彼は道徳的崩壊に陥り国家的恥辱となっていたチームを引き継ぎ、世界を席巻する強豪へと変貌させた。ワールドカップ優勝1回、決勝進出2回、ネイションズリーグ制覇――この実績は彼を史上最高の代表監督の一人として歴史に刻む。美しいサッカーの哲学者としてではなく、勝利のマシンを構築した者として記憶されるだろう。

    歴史は巡り巡る運命にあるようだ。 デシャンは2026年ワールドカップ後に退任すると表明しており、後任としてジダンの影が立ち込めている。この仮説はあまりにも自然で、デシャン自身もそれを認めている。対称性は完璧だ。ベルリンでの悲劇的な退場がこの16年にわたる混乱と再建のサイクルを始動させた男が、今や自らの残した灰から生まれた安定した王朝を継承する最良の立場にあるのだ。

    デシャンが遺す最大の遺産は、2つ目の星ではなく、レジリエンス（回復力）の制度化かもしれない。天才の気まぐれに依存する脆弱な文化を、苦しみと反撃の能力が第二の天性となった集団のDNAへと置き換えたのだ。彼が後継者に託すのはこの静かな強さであり、それによってレ・ブルーの時代は続いていく。

0